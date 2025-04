A Meta 2023-ban elindított mesterséges intelligenciájának (Meta AI) európai bevezetése 2024 júniusában akadt meg, miután az ír adatvédelmi felügyelet (DPC) arra kérte a céget, hogy függessze fel az eszköz felhasználói adatokon történő betanítását. Emiatt egészen 2025 márciusáig kellett várni arra, hogy nálunk is elérhetővé váljon a Meta AI – ma már a legtöbb felhasználónál megjelent a Messenger, a WhatsApp és az Instagram alkalmazásban.

A Meta MI-jének betanítása évek óta tartott már az Egyesült Államokban, méghozzá felhasználói adatokon. Ez utóbbi miatt ütközött ellenállásba az EU területén – a dolog ugyanis adatvédelmi aggályokat vet fel, és szembemehet az uniós adatvédelmi rendelettel, a GDPR-ral is.

A cég 2024 júniusában – a DPC ellenkezésének hatására – felfüggesztette az MI-je európai felhasználói adatokon történő betanítását, noha az Egyesült Királyságban nem sokkal később újraindították a dolgot. Majd most az EU-ban is.

A Meta bejelentette, hogy újraindította az MI-modelljei nyilvános felhasználói adatokon történő betanítását az EU-ban is. Ezek lehetnek Facebook- vagy Instagram-bejegyzések, vagy akár kommentek is – részletezi a TechCrunch. Még a Meta AI-jal folytatott beszélgetéseket is felhasználhatja a cég.

A Meta szerint sikerült tisztázniuk a jogi részleteket a szabályozó hatóságokkal, és folytatják az együttműködést az ír adatvédelmi felügyelettel is. A cég ettől a héttől kezdődően értesítések és e-mailek formájában tájékoztatni kezdi a felhasználókat a dologról, mint az egyszer már megtörtént – csak akkor tiszavirág-életűnek bizonyult a dolog a korábban részletezett okokból.

A tájékoztatókban elérhető lesz egy űrlap, melyet kitöltve lemondhat az adatai felhasználásáról. A Meta egyúttal aláhúzza: privát üzeneteket, valamint 18 éven aluli felhasználók adatait nem használják fel a modellek betanításához.

