[{"available":true,"c_guid":"ed680962-953c-4897-a65f-9ded51305b42","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Álmaikat kergetve, agrármérnökként, de zöldségtermesztéshez zöldfülűen költöztek vidékre, hogy ökogazdálkodásba vágjanak Dezsény Zoltánék. Közel tíz év megfeszített munkája után állt össze kis léptékű, vegyes ökológiai zöldségtermesztéssel foglalkozó kertészetük. A társalapító nem rejti véka alá, hogy vannak buktatók, és hogy a munka összetettségéhez képest szerény a jövedelem, mégsem elégedetlen. „Magával ragadott a szabadság és a teremtést magában hordozó életforma” – mondja. Egy adás (nem csak) azoknak, akik vidéken gazdálkodva kezdenének új életet. ","shortLead":"Álmaikat kergetve, agrármérnökként, de zöldségtermesztéshez zöldfülűen költöztek vidékre, hogy ökogazdálkodásba...","id":"20250416_zcast-podcast-okologiai-gazdalkodas-videki-ujrakezdes-magosvolgy-dezseny-zoltan-kozossegi-mezogazdasag-zoldsegtermesztes-tereny-nograd-cserhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed680962-953c-4897-a65f-9ded51305b42.jpg","index":0,"item":"c0945567-dfb4-4aa7-a941-89d89060291e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250416_zcast-podcast-okologiai-gazdalkodas-videki-ujrakezdes-magosvolgy-dezseny-zoltan-kozossegi-mezogazdasag-zoldsegtermesztes-tereny-nograd-cserhat","timestamp":"2025. április. 16. 17:55","title":"zCast: Újrakezdenél vidéken? Egy sikeres ökogazdaság mutatja meg, hogyan érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85.jpg","index":0,"item":"4175c8d2-8552-4854-b310-645e08c55ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","timestamp":"2025. április. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: NER-kullancs kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a937e9-d9d5-485a-837c-5d8dfa67e676","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korántsem okoznak annyi súlyos agykárosodást a sorozatos traumák és sérülések, amelyek a kontaktsportokban a játékosok fejét érik, mint ahogy az az utóbbi évek híradásai alapján tűnik – állítja egy brit biomatematikus.","shortLead":"Korántsem okoznak annyi súlyos agykárosodást a sorozatos traumák és sérülések, amelyek a kontaktsportokban a játékosok...","id":"20250417_hvg-kontaktsport-fej-agykarosodas-kutatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69a937e9-d9d5-485a-837c-5d8dfa67e676.jpg","index":0,"item":"730425cf-2cad-4a72-9d53-79571e0982d6","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-kontaktsport-fej-agykarosodas-kutatasok","timestamp":"2025. április. 17. 16:15","title":"Félreértés is lehet, mennyire veszélyesek a fejet igénybe vevő sportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c56f5f5-3aa6-4142-b877-a47594b24150","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Magyarországon több szabadkőműves rend is működik, közülük az egyik, a Magyarországi Nagyoriens csupán néhány éve avat páholyaiba nőket. Az MNO-ba bekerülő első női szabadkőművesekkel és férfi tagokkal is beszélgettünk a titokzatos társaság belső életről.","shortLead":"Magyarországon több szabadkőműves rend is működik, közülük az egyik, a Magyarországi Nagyoriens csupán néhány éve avat...","id":"20250416_magyar-szabadkomuvesek-nok-magyarorszagi-nagyoriens-vegyes-paholyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c56f5f5-3aa6-4142-b877-a47594b24150.jpg","index":0,"item":"7eba57b7-aa34-4ecc-bcf3-2e4f2ff65b7b","keywords":null,"link":"/360/20250416_magyar-szabadkomuvesek-nok-magyarorszagi-nagyoriens-vegyes-paholyok","timestamp":"2025. április. 16. 06:30","title":"„Kivont karddal fogadtak” – így kerültek be a magyar női szabadkőművesek a titkos férfitársaságokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","shortLead":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","id":"20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca.jpg","index":0,"item":"f915eb87-c5c9-4cd7-923c-cd021498b9eb","keywords":null,"link":"/sport/20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 23:00","title":"A Barca és a PSG is közel állt hozzá, hogy elszórakozza többgólos előnyét, de a csoda elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","shortLead":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","id":"20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b.jpg","index":0,"item":"5032fe15-12b6-4045-9512-9da9c179843f","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","timestamp":"2025. április. 17. 17:05","title":"Blokád alatt tartják a szerb köztévét a tüntető egyetemisták, műsorok maradtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec3d5a3-a35e-4c5d-83d2-491a8a5a1861","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Kilmar Abrego Garciáról 2019-ben bíró mondta ki, hogy nem toloncolható ki Salvadorba, mivel életveszélyes lenne számára az őt gyerekkorában fenyegető bűnszervezetek közelébe kerülnie. Ez azonban sem Donald Trumpot, sem Nayib Bukele salvadori elnököt nem zavarja: esélytelennek tűnik, hogy a férfi kiszabaduljon a hírhedt CECOT börtönből, ahová egy adminisztratív hiba miatt került.","shortLead":"Kilmar Abrego Garciáról 2019-ben bíró mondta ki, hogy nem toloncolható ki Salvadorba, mivel életveszélyes lenne számára...","id":"20250415_donald-trump-usa-salvador-kitoloncolas-deportalas-nayib-bukele-kilmar-abrego-garcia-CECOT-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ec3d5a3-a35e-4c5d-83d2-491a8a5a1861.jpg","index":0,"item":"418bb055-1046-4c48-a44c-b2563e2785e0","keywords":null,"link":"/360/20250415_donald-trump-usa-salvador-kitoloncolas-deportalas-nayib-bukele-kilmar-abrego-garcia-CECOT-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 18:49","title":"Trump összekacsintott a „legmenőbb diktátorral”, majd nevetve a biztos életveszélybe küldött egy ártatlan családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért Várkonyi Andrea cége.","shortLead":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért...","id":"20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"ade484ed-802e-4707-a524-d9102f31563e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","timestamp":"2025. április. 16. 12:31","title":"Várkonyi Andrea cége az újságírók listázására nyert el egy közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]