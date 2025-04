Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: bojkott és Magyar. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"647410cf-b010-44c5-b3a2-a4db7ac8f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","timestamp":"2025. április. 20. 06:00","title":"Charles Boycott leadja a Tiszára │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az intézmény elnézést kért a szülőktől és rendőrségi feljelentést tett.","shortLead":"Az intézmény elnézést kért a szülőktől és rendőrségi feljelentést tett.","id":"20250419_szerbia-vajdasag-zombor-vucsics-nyaloka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"6ca0a301-e806-44a6-bacc-55d563bddbcb","keywords":null,"link":"/elet/20250419_szerbia-vajdasag-zombor-vucsics-nyaloka","timestamp":"2025. április. 19. 14:43","title":"Vucsics aláírásával ellátott nyalókákat osztogattak a gyerekeknek egy vajdasági óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f999684-51bc-418c-96b9-703aed6a6509","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sokkal nehezebbnek tűnik most, mint tíz éve, hogy az USA és Irán megállapodjon az utóbbi nukleáris programjáról. Ezért egy katonai konfliktus valószínűsége is nagyobb.","shortLead":"Sokkal nehezebbnek tűnik most, mint tíz éve, hogy az USA és Irán megállapodjon az utóbbi nukleáris programjáról. Ezért...","id":"20250418_az-usa-atomrol-targyal-irannal-kozel-akuszobhoz-veszelyes-vizeken-a-bomba-biztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f999684-51bc-418c-96b9-703aed6a6509.jpg","index":0,"item":"7e3b11ce-d65e-4218-a2dd-df6e73b97527","keywords":null,"link":"/360/20250418_az-usa-atomrol-targyal-irannal-kozel-akuszobhoz-veszelyes-vizeken-a-bomba-biztos","timestamp":"2025. április. 18. 15:30","title":"Irán dilemmája: lemond a Bombáról vagy Trump megbombázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak kezelhetetlen gyerekek lennének, esetenként úgy viselkednek a chatbotok. Ha hazugságon kapva, fegyelmezni próbálják őket, még rosszabb lesz a helyzet.","shortLead":"Mintha csak kezelhetetlen gyerekek lennének, esetenként úgy viselkednek a chatbotok. Ha hazugságon kapva, fegyelmezni...","id":"20250420_openai-mesterseges-intelligencia-hazugsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"948c3f89-d327-4490-9003-834fa6955c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_openai-mesterseges-intelligencia-hazugsagok","timestamp":"2025. április. 20. 10:03","title":"Hazudik a mesterséges intelligencia, de nagyobb baj, hogy nem tudják fegyelmezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem figyel oda a vámpárti tanácsadó, gyorsan sietni kell lebeszélni Trumpot – nagyjából így nézhetett ki a WSJ értesülése szerint a vámháború felfüggesztése.","shortLead":"Nem figyel oda a vámpárti tanácsadó, gyorsan sietni kell lebeszélni Trumpot – nagyjából így nézhetett ki a WSJ...","id":"20250419_Wall-Street-Journal-trump-vamhaboru-navarro-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"4e8630a1-9772-4a70-9981-a32df34a7382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250419_Wall-Street-Journal-trump-vamhaboru-navarro-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 19. 09:34","title":"Wall Street Journal: Akkor vették rá Trumpot a vámháború felfüggesztésére, amikor a tanácsadója pár percre kiment az irodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fc5c1c-121a-4b59-8887-4f1fdd3aa18b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak ezen a helyszínen 875 szarvasmarhával végeztek.","shortLead":"Csak ezen a helyszínen 875 szarvasmarhával végeztek.","id":"20250419_szaj-es-koromfajas-rabapordany-szarvasmarha-sertes-nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fc5c1c-121a-4b59-8887-4f1fdd3aa18b.jpg","index":0,"item":"99e64430-c00e-441d-912b-6c2cc5a4d391","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_szaj-es-koromfajas-rabapordany-szarvasmarha-sertes-nagy-istvan","timestamp":"2025. április. 19. 13:40","title":"A sertéseket is leölik a rábapordányi telepen, ahol megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","shortLead":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","id":"20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"558e467a-fd21-4ed2-8f28-2d336b9f96e8","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","timestamp":"2025. április. 18. 15:33","title":"Életmentő szívműtéten esett át Nyilasi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414e3411-5c66-4235-98c2-8d60b9bc42f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sincs meg a 26 éves öccse. ","shortLead":"Továbbra sincs meg a 26 éves öccse. ","id":"20250418_Egy-roman-no-szerint-nem-segitettek-neki-a-magyar-hatosagok-eltunt-testverenek-kereseseben-amig-ugyvedet-nem-fogadott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/414e3411-5c66-4235-98c2-8d60b9bc42f4.jpg","index":0,"item":"ef134bda-42d5-4b77-8d86-c5688d42e2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Egy-roman-no-szerint-nem-segitettek-neki-a-magyar-hatosagok-eltunt-testverenek-kereseseben-amig-ugyvedet-nem-fogadott","timestamp":"2025. április. 18. 20:36","title":"Egy román nő azt állítja, ügyvéd nélkül nem segítettek neki a magyar hatóságok az eltűnt testvére keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]