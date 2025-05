Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c18a99f8-78ba-43c8-b8ed-bee921c8cefc","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"tudomany","description":"Vajon létezik a Neptunusznál is nagyobb planéta, amely olyan elképesztő távolságban kering a Nap körül, hogy eddig senki nem vette észre?","shortLead":"Vajon létezik a Neptunusznál is nagyobb planéta, amely olyan elképesztő távolságban kering a Nap körül, hogy eddig...","id":"20250502_Kilencedik-bolygo-urkutatas-naprendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a99f8-78ba-43c8-b8ed-bee921c8cefc.jpg","index":0,"item":"32a88185-53ef-48e3-a0c4-13bf4b9eb963","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_Kilencedik-bolygo-urkutatas-naprendszer","timestamp":"2025. május. 02. 22:37","title":"Új elmélet született a Naprendszer rejtélyes „kilencedik bolygójáról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ebbaef-a99b-45c7-aca7-0c163fa89768","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarabb érkezhet idén a Qualcomm csúcslapkája, ami várhatóan a teljesítmény terén is jelentős előrelépést hoz majd.","shortLead":"Hamarabb érkezhet idén a Qualcomm csúcslapkája, ami várhatóan a teljesítmény terén is jelentős előrelépést hoz majd.","id":"20250503_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-lapkakeszlet-processzor-teljesitmeny-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ebbaef-a99b-45c7-aca7-0c163fa89768.jpg","index":0,"item":"da1bbdad-1173-414c-9403-deb12612d467","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-lapkakeszlet-processzor-teljesitmeny-megjelenes","timestamp":"2025. május. 03. 14:03","title":"Szélsebes chipet adhat ki a Qualcomm, még hamarabb is a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök elmondása szerint beszéltek a légvédelemről és Oroszország elleni szankciókról is.","shortLead":"Az ukrán elnök elmondása szerint beszéltek a légvédelemről és Oroszország elleni szankciókról is.","id":"20250503_Ujabb-reszletek-derultek-ki-Trump-es-Zelenszkij-vatikani-talalkozojarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651.jpg","index":0,"item":"ce2edb61-757a-41ff-a731-f8972d10490e","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Ujabb-reszletek-derultek-ki-Trump-es-Zelenszkij-vatikani-talalkozojarol","timestamp":"2025. május. 03. 13:53","title":"Újabb részletek derültek ki Trump és Zelenszkij vatikáni találkozójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint a benzinesek. A zajtalanságuk előnyei és hátrányai leginkább városi környezetben jelentkeznek.","shortLead":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint...","id":"20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4.jpg","index":0,"item":"e8f49687-3bd8-4e5c-a3a2-3712ae460a8b","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. május. 03. 13:00","title":"Por és hang vagyunk: szennyezők-e az e-autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földrengés erős volt ugyan, de mélyen, a szökőár viszont annál nagyobb veszélyt jelent.","shortLead":"A földrengés erős volt ugyan, de mélyen, a szökőár viszont annál nagyobb veszélyt jelent.","id":"20250502_Foldrenges-Chile-deli-partjainal-cunamiriasztast-adtak-ki-es-kimenekitesbe-kezdtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"5ebf53fd-7252-4af7-88a7-0d287dc04029","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_Foldrenges-Chile-deli-partjainal-cunamiriasztast-adtak-ki-es-kimenekitesbe-kezdtek","timestamp":"2025. május. 02. 18:48","title":"Földrengés Chile déli partjainál, cunamiriasztást adtak ki és kimenekítésbe kezdtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Írországban 530 millió euróra büntették a TikTok tulajdonosát, mert törvénytelenül továbbította Kínába a felhasználók adatait.","shortLead":"Írországban 530 millió euróra büntették a TikTok tulajdonosát, mert törvénytelenül továbbította Kínába a felhasználók...","id":"20250502_Spanyolorszag-TikTok-buntetes-Kina-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008.jpg","index":0,"item":"f49f10d1-2780-4948-ba7e-9bb217f9a248","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_Spanyolorszag-TikTok-buntetes-Kina-kemkedes","timestamp":"2025. május. 02. 15:07","title":"Kémkedünk, kémkedünk? – akkor jön a 200 milliárd forintos csekk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 03. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült, hogy csak dühöngeni tud, kormányozni nem. A Washington és Kijev között megköttetett ásványkincsszerződés miatt bajba kerülhet Oroszország, így ugyanis az USA közvetlenül érdekeltté válik a viszályban. a leendő német kancellár jóformán öngyilkos feladatra vállalkozik, amikor meg akarja változtatni országa politikáját, kérdés, mi lesz az AfD sorsa az extremistává nyilvánítása után. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült...","id":"20250503_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cc8558a5-0d81-4481-baa2-c6691e887846","keywords":null,"link":"/360/20250503_lapszemle","timestamp":"2025. május. 03. 13:37","title":"Nemzetközi lapszemle: Feladta a leckét Moszkvának Washington és Kijev megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]