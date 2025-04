Nem túlzás már azt állítani, hogy a mikroműanyagok földön, vízben, levegőben ott vannak, és ami igazán aggasztó, az az, hogy az emberi szervezetben is egyre több helyen bukkannak rá.

Sajnos egy újabb tanulmány is csak aggasztóbbá teszi a helyzetet, és a tudósok is kongatják a vészharangot a megállapítások miatt: e szerint ugyanis a mikroműanyagok az agyban is felhalmozódnak. A Brain Medicine tudományos folyóiratban közzétett kommentárt amerikai és kanadai kutatók jegyzik, és az agyat érintő megállapítások mellett részletesen ismertetik benne azokat az általános tudományos eredményeket is, melyek arra utalnak, hogy a mikroműanyagok károsítják a környezetet és az emberi egészséget – részletezi a Gizmodo.

Nemrégiben az Új-Mexikói Egyetem kutatói publikáltak egy tanulmányt a Nature Medicine szaklapban, amiben leírták: halott emberek agyában is találtak mikroműanyagot, valamint nagyobb koncentrációban májban, vesében és más szervekben is ott volt. A demenciában elhunyt emberek agyában is nagyobb koncentrációban voltak jelen a mikroműanyagok, ami egy lehetséges kapcsolatot feltételez.

A kutatók becslései szerint az emberek agya mára már olyan sok ilyen szemcsét tartalmaz, amiből egy műanyagkanalat is ki lehetne rakni.

Nicholas Fabiano, a korábban említett kommentár vezető szerzője figyelmeztet: még mindig keveset tudni a mikroműanyagok egészségi hatásairól. Amit pedig mégis tudni lehet, az nem éppen bíztató.

„Sokkoló volt hallani, hogy már egy műanyagkanálnyi műanyag van az agyban” – mondta a szakember, hangsúlyozva a lehetséges hatások megismerésének fontosságát. A demenciában szenvedőknél 3–5-szörös volt az agyban a mikroműanyagok szintje, ami aggasztó, de ezek az eredmények még nem ok-okozati jellegűek.

Egyre több ételben ott vannak, pedig bél- és tüdőproblémákat, sőt meddőséget is okozhatnak a mikroműanyagok Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került mikroműanyagok.

Mint a Gizmodo kiemeli, nem csupán a műanyagok veszélyesek az emberi szervezetre, hanem az azokból szivárgó vegyi anyagok is. A szakemberek több száz veszélyes kemikáliát azonosítottak a vizsgált műanyagokban, melyek az emberekre és az állatokra nézve is veszélyesek. Egyesek a hormonszabályozásban is zavarokat okozhatnak, meddőséghez vezethetnek, vagy rákos megbetegedéseket, diabéteszt okozhatnak. És bizonyára még nem is ismert egy sor hatás.

A kommentár szerzői is kiemelik: sok még a megválaszolatlan kérdés, a hosszútávú hatások mellett az sem ismert, hogy mégis miként jutnak az agyba a mikroműanyagok. Az is kérdéses, hogyan lehetne megszabadulni tőlük – bár állítólag némelyiket ki tudják izzadni az emberek. Nicholas Fabiano és kutatótársai felszólították a kormányokat és a döntéshozókat, hogy tegyenek lépéseket, és csökkentsék az emberek mikroműanyagoknak való kitettségét. Addig is, a szakemberek szerint bárki tehet lépéseket ennek érdekében: a kevesebb palackozott víz fogyasztása, valamint a teafilterek használatának csökkentése.

