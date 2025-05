Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tíz év után újraindul a Ki Mit Tube, a Free Monkeys Production gyártásában. A YouTube-on futó online versenyre április 25-én indult a nevezés.","shortLead":"Tíz év után újraindul a Ki Mit Tube, a Free Monkeys Production gyártásában. A YouTube-on futó online versenyre április...","id":"20250429_online-verseny-Ki-mit-Tube-one","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be.jpg","index":0,"item":"833b2ffa-094e-476e-b15e-35538f9798e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_online-verseny-Ki-mit-Tube-one","timestamp":"2025. április. 29. 14:24","title":"Elindult a nevezés a Ki Mit Tube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra, hogy a hamis információkat befogadják és meggyőződéssel terjesszék. Ariely művét a HVG Könyvek jelentette meg.","shortLead":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra...","id":"20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"649dfa84-fd9e-460e-aecf-7dd7dd04086f","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","timestamp":"2025. április. 29. 18:30","title":"Miért hisszük el a hazugságokat? – Dan Ariely viselkedéskutató könyvében találunk magyarázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aae86d-e222-4631-b2b4-fede4d8be8a1","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A tárca 150-re bővíti az Orbán Viktor által bejelentett 100 új gyár programot.","shortLead":"A tárca 150-re bővíti az Orbán Viktor által bejelentett 100 új gyár programot.","id":"20250430_NGM-gyaszos-GDP-adat-Brusszel-haboru-150-uj-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79aae86d-e222-4631-b2b4-fede4d8be8a1.jpg","index":0,"item":"554d2844-8a78-48ac-9ef4-9fb0418cd30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_NGM-gyaszos-GDP-adat-Brusszel-haboru-150-uj-gyar","timestamp":"2025. április. 30. 09:50","title":"Az NGM szerint azért zuhan a magyar gazdaság, mert Ukrajnának adja a pénzt az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c165d7-f614-4c08-8178-ee1c3ed9450c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életre kel a szecessziós csók, jön a Gustav Klimt: The Immersive Experience kiállítás.","shortLead":"Életre kel a szecessziós csók, jön a Gustav Klimt: The Immersive Experience kiállítás.","id":"20250429_A-virtualis-terben-tamadnak-Klimt-csokosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48c165d7-f614-4c08-8178-ee1c3ed9450c.jpg","index":0,"item":"cfbc75d8-4c83-4ed4-9f00-278a6a07d21d","keywords":null,"link":"/elet/20250429_A-virtualis-terben-tamadnak-Klimt-csokosai","timestamp":"2025. április. 29. 13:06","title":"Arany dögivel – virtuális térben támadnak Klimt csókosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Az árstop teljes kivezetése óta 10 százalékot drágultak az élelmiszerek, az infláción pedig legfeljebb szépségtapasz lehet bármilyen kormányzati intézkedés. Ha ugyan.","shortLead":"Az árstop teljes kivezetése óta 10 százalékot drágultak az élelmiszerek, az infláción pedig legfeljebb szépségtapasz...","id":"20250430_vasarnapi-ebed-aprilis-nagy-marton-arresstop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"0b777fe5-032c-4ae8-ac3f-22da426cd160","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_vasarnapi-ebed-aprilis-nagy-marton-arresstop-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 16:00","title":"Nagy Márton se elég arra, hogy megállítsa az étolaj árát – ez a HVG áprilisi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","shortLead":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","id":"20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"3390ba81-8f20-4e94-b3a9-662c82e876ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","timestamp":"2025. április. 29. 21:45","title":"Lázár János a pedofilok elleni halálbüntetésről: Nézzék meg, hogy a következő hónapokban mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb038217-8667-4c4e-ab3f-a0afa537d0b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A VW elektromos modelljének testvére lehet. ","shortLead":"A VW elektromos modelljének testvére lehet. ","id":"20250430_Volkswagen-alapokon-eledhet-ujja-a-Ford-Fiesta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb038217-8667-4c4e-ab3f-a0afa537d0b5.jpg","index":0,"item":"f848f601-8479-4b4f-81fd-8e8f0ffcd7b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_Volkswagen-alapokon-eledhet-ujja-a-Ford-Fiesta","timestamp":"2025. április. 30. 16:08","title":"Volkswagen-alapokon éledhet újjá a Ford Fiesta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó méreteket ölt a magyar háztartásokban felhalmozott, használaton kívüli elektronikai eszközök mennyisége – derül ki a MediaMarkt megbízásából készült friss, reprezentatív kutatásból. Az elektronikai üzletlánc szerint rengeteg pénzt hagynak veszni a magyarok azáltal, hogy soha nem kezdenek semmit a fiókban heverő készülékekkel.","shortLead":"Aggasztó méreteket ölt a magyar háztartásokban felhalmozott, használaton kívüli elektronikai eszközök mennyisége –...","id":"20250501_hasznalt-telefonok-laptopok-erteke-elektronikai-eszkozok-kutatas-keszulekbeszamitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b.jpg","index":0,"item":"9d452181-c2ea-4f85-b91a-07bbe9b181ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_hasznalt-telefonok-laptopok-erteke-elektronikai-eszkozok-kutatas-keszulekbeszamitas","timestamp":"2025. május. 01. 08:03","title":"Sok magyar embernek 50-100-200 ezer forint lapul a fiókjában úgy, hogy bele sem gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]