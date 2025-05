Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Lázár János ugyanis megígérte – írta a vasúttársaság.","shortLead":"Lázár János ugyanis megígérte – írta a vasúttársaság.","id":"20250512_mav-autobusz-flotta-korszerusites-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157.jpg","index":0,"item":"66b58201-93e5-4b60-8a0c-cc5c421843e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_mav-autobusz-flotta-korszerusites-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 12. 13:25","title":"869 buszt vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet Budapest belvárosában is számtalan helyen tör utat magának. ","shortLead":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet...","id":"20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885.jpg","index":0,"item":"ba7053e6-6e4f-486c-8551-5d89c2e98dc2","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","timestamp":"2025. május. 11. 17:25","title":"„Betonszövetből kiszakított zöld oázis” – titkos belvárosi kertekre fókuszál idén a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre, ha Moszkva nem fogadná el a nap végéig a nyugati hatalmak által felvetett, azonnali, feltétel nélküli, 30 napra szóló tűzszünet ajánlatát.","shortLead":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre...","id":"20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"4759e4ef-4b9f-4e4f-a40b-1879776a1f06","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","timestamp":"2025. május. 12. 18:26","title":"Peszkov a német felszólításra: Oroszországgal nem lehet az ultimátumok nyelvén beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Johann Wadephul személyében hat évtized és szociáldemokrata, szabaddemokrata, zöld elődök után lesz újra kereszténydemokrata külügyminisztere Németországnak.","shortLead":"Johann Wadephul személyében hat évtized és szociáldemokrata, szabaddemokrata, zöld elődök után lesz újra...","id":"20250511_johann-wadephul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c.jpg","index":0,"item":"9d9c7cbf-830c-42af-9932-b5ed504c8e36","keywords":null,"link":"/360/20250511_johann-wadephul","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Minisztertársa léptette elő alezredessé a német külügy új irányítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88853e-cd40-400a-952c-4d9ee94667f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtású Baltasar Revolt R sokkal könnyebb a Mazda MX-5-nél.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtású Baltasar Revolt R sokkal könnyebb a Mazda MX-5-nél.","id":"20250512_5-perc-alatt-feltoltheto-pillekonnyu-es-meregdraga-a-legujabb-villanyauto-baltasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d88853e-cd40-400a-952c-4d9ee94667f1.jpg","index":0,"item":"6fe06d4b-c37d-4bd2-84fc-03cd906bb2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_5-perc-alatt-feltoltheto-pillekonnyu-es-meregdraga-a-legujabb-villanyauto-baltasar","timestamp":"2025. május. 12. 07:21","title":"5 perc alatt feltölthető, pillekönnyű és méregdrága a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2db731-053c-4c93-bafa-92c93911693d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Tóth Nikolett akadálymentesen tud majd közlekedni az autóval.","shortLead":"Tóth Nikolett akadálymentesen tud majd közlekedni az autóval.","id":"20250512_terezvarosi-hazomlas-toth-nikolett-balerina-specialis-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2db731-053c-4c93-bafa-92c93911693d.jpg","index":0,"item":"a7238cb0-b8e0-434a-b0d1-0fed32e0238c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_terezvarosi-hazomlas-toth-nikolett-balerina-specialis-auto","timestamp":"2025. május. 12. 20:25","title":"Speciálisan átalakított autót kapott a terézvárosi házomlásban megsérült balerina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece","c_author":"Kovács István","category":"elet","description":"Ha kiszabadulunk a magyar konyha Bermuda-háromszögéből, már fontos lépést tettünk azért, hogy a szerveink lassabban öregedjenek. ","shortLead":"Ha kiszabadulunk a magyar konyha Bermuda-háromszögéből, már fontos lépést tettünk azért, hogy a szerveink lassabban...","id":"20250512_oregedes-etrend-mozgas-egeszseg-alvas-tarsasag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece.jpg","index":0,"item":"47cd45b9-cfcc-4fa0-a50d-1b3d776a9a1e","keywords":null,"link":"/elet/20250512_oregedes-etrend-mozgas-egeszseg-alvas-tarsasag-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 17:29","title":"Nem kellenek csodaszerek, négy fontos dolgot kell betartani, hogy ne öregedjünk rohamléptékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db3b4cb-f2de-4534-97d7-111a8962d6c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus arról beszélt, “a baloldal nélkül nincs kormányváltás, nincs országgyűlés”. Azt is közölte: idén is ott lesz a Pride-on, és kiáll a melegek mellett.","shortLead":"A politikus arról beszélt, “a baloldal nélkül nincs kormányváltás, nincs országgyűlés”. Azt is közölte...","id":"20250511_dobrev-klara-dk-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db3b4cb-f2de-4534-97d7-111a8962d6c3.jpg","index":0,"item":"9508c357-a17a-4f68-89c4-30916ba3bf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_dobrev-klara-dk-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 13:48","title":"\"Itt az én időm\" – Dobrev Klára programot hirdetett válása és férje visszavonulása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]