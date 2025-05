Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos módosítások elvégzéséhez, míg más esetekben a mobilos csalók lesznek nagyon bosszúsak.","shortLead":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos...","id":"20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0.jpg","index":0,"item":"9c1bcbb8-4fc2-47f3-a5ea-4150f52885b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:03","title":"Csalók és tolvajok rémálma lesz az Android 16, itt van minden új biztonsági funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","shortLead":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","id":"20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839.jpg","index":0,"item":"176fdbc6-488b-485c-b342-1dbadf63c8a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","timestamp":"2025. május. 14. 07:48","title":"Indul az idén 100 éves Tour de Hongrie – ezen az útvonalon mennek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627194cb-c2e6-4bd1-a0bd-fe4e2622c7e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Remek játékkal győzte le Kazahsztán válogatottját Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Remek játékkal győzte le Kazahsztán válogatottját Majoross Gergely csapata.","id":"20250513_jegkorong-valogatott-elit-vilagbajnoksag-kazahsztan-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627194cb-c2e6-4bd1-a0bd-fe4e2622c7e7.jpg","index":0,"item":"371ba5d7-7f28-40b5-9c1b-1658bd2d8604","keywords":null,"link":"/sport/20250513_jegkorong-valogatott-elit-vilagbajnoksag-kazahsztan-gyozelem","timestamp":"2025. május. 13. 22:56","title":"Megvan az első győzelme, nagy lépést tett az elitben maradás felé a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig több mint ezer madár kapott vakcinát, de ez még csak a kezdet. ","shortLead":"Eddig több mint ezer madár kapott vakcinát, de ez még csak a kezdet. ","id":"20250513_Nem-olcsok-a-flamingok-oltasi-programot-inditanak-a-magyarorszagi-allatkertekben-a-madarinfluenza-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4.jpg","index":0,"item":"f2839d37-1948-436f-bc03-c9da0caf16ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_Nem-olcsok-a-flamingok-oltasi-programot-inditanak-a-magyarorszagi-allatkertekben-a-madarinfluenza-miatt","timestamp":"2025. május. 13. 17:53","title":"Drága a flamingók élete, oltási programot indult a magyarországi állatkertekben a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b243f952-6690-4449-9f53-0835ca08096e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök teljesen kiszámíthatatlan politikája a korábban is bizonytalan gazdasági helyzetet még nehezebben jósolhatóvá tette. Hogyan hat mindez a befektetésekre és egy olyan kis, nyitott gazdaságra, mint a magyar? Ezekről a témákról beszélgetünk a HVG Címlapsztori májusi rendezvényén az Eötvös10 Művelődési Házban.","shortLead":"Az amerikai elnök teljesen kiszámíthatatlan politikája a korábban is bizonytalan gazdasági helyzetet még nehezebben...","id":"20250513_hvg-cimlapsztori-majus-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b243f952-6690-4449-9f53-0835ca08096e.jpg","index":0,"item":"e2d885ee-d715-4c4d-8674-c28051277cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_hvg-cimlapsztori-majus-ajanlo","timestamp":"2025. május. 13. 10:25","title":"Pénzt húz ki a zsebünkből Trump ámokfutása, vagy nyerhetünk a mostani viharban? HVG Címlapsztori az új gazdasági valóságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f5bdc9-94ce-4adc-88e5-56d2da29fc26","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A határon túli kisebbség bőrére alkudozik Orbán Viktor, amikor a fejük felett egyezkedik – most például a szélsőséges román elnökjelölttel.","shortLead":"A határon túli kisebbség bőrére alkudozik Orbán Viktor, amikor a fejük felett egyezkedik – most például a szélsőséges...","id":"20250514_Romania-Magyarorszag-George-Simion-Orban-Viktor-romaniai-magyarok-elnokvalasztas-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82f5bdc9-94ce-4adc-88e5-56d2da29fc26.jpg","index":0,"item":"742049b3-2ff2-4a7c-85ce-39d6e0a4eda0","keywords":null,"link":"/360/20250514_Romania-Magyarorszag-George-Simion-Orban-Viktor-romaniai-magyarok-elnokvalasztas-szelsojobb","timestamp":"2025. május. 14. 06:30","title":"Kiből lesz „magyar disznó” Romániában? Kétségbeesve nézik Orbán ámokfutását az erdélyi magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták, de az amerikai űrhivatal azóta is keresi az alternatív megoldásokat. Egyelőre azonban az az egyetlen pozitívum, hogy nem szerelték szét a szerkezetet.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták...","id":"20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee.jpg","index":0,"item":"1c4a3698-4206-424c-98dd-fd9facbb148b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 12. 15:03","title":"38 000 000 000 forintba került eddig a NASA holdjárója, de lehet, hogy sosem hagyja el a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlárazott BKV-szerződésekből az látszik, hogy több száz nyomtató működtetésére is milliókat költöttek. A Tisza Párt fővárosi frakciója szerint Karácsony Gergelynek óriási politikai felelőssége van abban, hogy Bolla Tibort mindeddig a BKV élén tartotta.","shortLead":"A túlárazott BKV-szerződésekből az látszik, hogy több száz nyomtató működtetésére is milliókat költöttek. A Tisza Párt...","id":"20250513_Hadhazy-tularazott-nyomtatokrol-posztolt-a-Fovarosi-Tisza-frakcio-a-BKV-teljes-vezetosegenek-levaltasat-keri-Karacsonytol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"90a8842e-f259-42a5-809c-24455e9c091d","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Hadhazy-tularazott-nyomtatokrol-posztolt-a-Fovarosi-Tisza-frakcio-a-BKV-teljes-vezetosegenek-levaltasat-keri-Karacsonytol","timestamp":"2025. május. 13. 11:25","title":"A Tisza a BKV teljes vezetőségének leváltását kéri, Hadházy megmutatta, milyen extrém túlárazott szerződéseket kötött a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]