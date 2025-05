Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9a0b59f-ad7c-4f20-8312-bd7b3ce89cca","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Nagy szükségük volt a magyar vállalatoknak a fenntarthatósági és beszállítói láncot vizsgáló törvények egyszerűsítésére és elhalasztására, és indokolt a hosszabb felkészülési időszak – mondja Lukács Ákos, az EY tanácsadó cég partnere, a klímaváltozási és fenntarthatósági üzletág vezetője.","shortLead":"Nagy szükségük volt a magyar vállalatoknak a fenntarthatósági és beszállítói láncot vizsgáló törvények egyszerűsítésére...","id":"20250525_hvg-lukacs-akos-esg-szakerto-fenntarthatosag-unios-direktivak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0b59f-ad7c-4f20-8312-bd7b3ce89cca.jpg","index":0,"item":"1c8644df-77a7-4a94-b875-302ff4b12bdb","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-lukacs-akos-esg-szakerto-fenntarthatosag-unios-direktivak","timestamp":"2025. május. 25. 10:30","title":"Nehezen birkóznak meg a magyar cégek a nemzetközi fenntarthatósági követelményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45300ebe-9974-47e2-a7e7-c89c82a31289","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagytakarítás a Mozillánál: a Pocket mellett a Fakespot nevű bővítményt is bezárja a Firefox böngésző fejlesztője, előbbi esetében két fontos határidőt is érdemes megjegyezni.","shortLead":"Nagytakarítás a Mozillánál: a Pocket mellett a Fakespot nevű bővítményt is bezárja a Firefox böngésző fejlesztője...","id":"20250523_mozilla-pocket-fakespot-bezaras-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45300ebe-9974-47e2-a7e7-c89c82a31289.jpg","index":0,"item":"9c826e6f-00c9-4886-9c4c-167073c00711","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_mozilla-pocket-fakespot-bezaras-megszunes","timestamp":"2025. május. 23. 13:03","title":"Mentse le az adatait, amíg nem késő – két népszerű szolgáltatás is megszűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét, a tibeti-angol szótárt Kőrösi Csoma Sándor. Zangla akkori királya adott neki szállást palotája egyik kis szobájában, amely romjaiból a Csoma Szobája Alapítvány kezdeményezése nyomán épült újjá. A projekt egyik résztvevője Fehér Anna, aki mesébe illő módon találkozott Zangla hercegével, Stanzin Namgaillal. Tavaly összeházasodtak, így lett hercegné. A kis zanglai királyság India függetlenné válása óta hivatalosan már nem létezik, de a helyiek tisztelik a történelmi családot, így annak továbbra is vannak “uralkodói teendői”. Szeretettel Indiából sorozatunk szerzője Dardzsilingban, a Kőrösi Csoma Sándor sírjánál tartott megemlékezésen találkozott Fehér Annával.","shortLead":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét...","id":"20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400.jpg","index":0,"item":"4b58df5f-3883-4f3d-b9ad-4db3badde44f","keywords":null,"link":"/360/20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","timestamp":"2025. május. 24. 19:52","title":"Ha nincs a megszállott tudós, Kőrösi Csoma Sándor, nem lenne magyar hercegné Kis-Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c501d686-e619-45df-8741-a041d588518c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében az EUrologus újságírója, Kuglics Sarolta Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Tábor Áron kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetett. Oroszországról, Ukrajnáról, a Trump-elnökségről és a világpolitika változásainak a magyar politikára és kormányzati kommunikációra gyakorolt hatásáról.","shortLead":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében...","id":"20250524_neurologus-podcast-mit-latunk-itthon-ukrajnabol-kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c501d686-e619-45df-8741-a041d588518c.jpg","index":0,"item":"5552fcea-9c6f-40a3-94bc-d95ba9cd9bad","keywords":null,"link":"/eurologus/20250524_neurologus-podcast-mit-latunk-itthon-ukrajnabol-kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","timestamp":"2025. május. 24. 09:45","title":"NEUrologus Podcast: Mit látunk itthon Ukrajnából? A kormánypropaganda és a külpolitikai valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7bd941-6b81-4fbd-85dc-3a76ebf7355c","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Nem az Orbán-rezsim propagandanyelvét, hanem a saját rendszerkritikus fogalmainkat kell használnunk. Rabszolgatörvény, Orbán-dinasztia, maffiaállam, golyófogó Polt Péter, hírhamisító Papp Dániel – néhány korábbi fogalmunk már pontosan betalált és a demokratikus köznyelv részévé vált. Vélemény.","shortLead":"Nem az Orbán-rezsim propagandanyelvét, hanem a saját rendszerkritikus fogalmainkat kell használnunk. Rabszolgatörvény...","id":"20250524_Sukosd-Miklos-Minek-nevezzelek-Legyen-betiltasi-torveny-vagy-kusstorveny-az-atlathatosagi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad7bd941-6b81-4fbd-85dc-3a76ebf7355c.jpg","index":0,"item":"d8577590-30a8-4ef1-adac-313e575956ab","keywords":null,"link":"/360/20250524_Sukosd-Miklos-Minek-nevezzelek-Legyen-betiltasi-torveny-vagy-kusstorveny-az-atlathatosagi","timestamp":"2025. május. 24. 11:00","title":"Sükösd Miklós: Minek nevezzelek? Legyen betiltási törvény vagy kusstörvény az „átláthatósági” helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely azt mondja, csütörtöki lemondása óta senki sem kereste őt a KDNP vezetéséből.","shortLead":"Gaal Gergely azt mondja, csütörtöki lemondása óta senki sem kereste őt a KDNP vezetéséből.","id":"20250524_kdnp-gaal-gergely-fegyelmi-etikai-eljaras-semjen-zsolt-latorcai-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"2a226759-3fc1-4d02-974a-bf9a9544d180","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_kdnp-gaal-gergely-fegyelmi-etikai-eljaras-semjen-zsolt-latorcai-janos","timestamp":"2025. május. 24. 16:30","title":"Fegyelmi eljárást kezdeményez Semjén Zsolttal és Latorcai Jánossal szemben a KDNP lemondott elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4288c31c-3c53-4bbf-b2a8-8ad0fe3476b8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg 4-es szintű önvezetésre képes, ami azt jelenti, hogy felügyelő sofőr sem kötelező bele.","shortLead":"Elvileg 4-es szintű önvezetésre képes, ami azt jelenti, hogy felügyelő sofőr sem kötelező bele.","id":"20250523_Kolozsvaron-mar-jarkal-egy-onvezeto-busz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4288c31c-3c53-4bbf-b2a8-8ad0fe3476b8.jpg","index":0,"item":"fe858603-03b4-43fc-b987-c5fd107764fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Kolozsvaron-mar-jarkal-egy-onvezeto-busz","timestamp":"2025. május. 23. 17:53","title":"Kolozsváron már járkált egy önvezető busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6754b1c-4672-4922-9aae-d278e5419575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a 11 napos gyalogtúrát lezáró sajtótájékoztatóján megígérte, hogy lesz folytatás.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a 11 napos gyalogtúrát lezáró sajtótájékoztatóján megígérte, hogy lesz folytatás.","id":"20250524_Magyar-Peter-a-Neppartban-kemkedo-RMDSZ-kepviselokrol-es-buszosztatott-provokatorokrol-beszelt-Nagyvaradon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6754b1c-4672-4922-9aae-d278e5419575.jpg","index":0,"item":"1da4cabd-e3a0-45b7-8d87-90c4b872e433","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Magyar-Peter-a-Neppartban-kemkedo-RMDSZ-kepviselokrol-es-buszosztatott-provokatorokrol-beszelt-Nagyvaradon-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 17:33","title":"Magyar Péter a Néppártban kémkedő RMDSZ-képviselőkről és buszoztatott provokátorokról beszélt Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]