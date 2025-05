A Coop márkáról keveseknek jut eszébe a csúcstechnológia. Franchise rendszerben működő magyar üzletlánc egységei a magyar vidék szerves részét képezik, és megesik, hogy évtizedekkel ezelőtti állapotokat tükröznek – noha az elmúlt években sok üzletet korszerűsítettek.

Teljes felújításon esett át 2024 végén a Szeged központjában, a Szent István téren lévő Coop is – korszerű belső térrel, önkiszolgáló kasszákkal és azzal az ígérettel, hogy ez lesz az első üzlet, ami ezentúl személyzet nélkül, úgynevezett hibrid rendszerben is működik majd –, tehát a normál nyitvatartási időn túl is lehet vásárolni benne. Csütörtökön átadták az új rendszert a boltban, amiből záróra után csak a személyzet távozik. A vevők akár hajnali 3-kor, vagy ünnepnapokon is betévedhetnek, és bármit megvásárolhatnak. Persze ez kicsit máshogy megy, mint napközben.

App a lelke mindennek

A normál, nappali működést követően a hibrid üzlet fotocellás ajtaja már nem nyílik ki, ha az ember elé áll: ehhez szükség van egy kulcsként működő QR-kódra, amit a 247 Shop alkalmazásból lehet elérni (iOS/Android). Telepítés után regisztrálni kell – elsőként egy fiókot, e-mail-címmel – majd a látogatni kívánt üzletet kiválasztva meg kell adnia

a telefonszámát,

a személyi igazolványát,

utóbbival azt is igazolnia kell, hogy elmúlt 18 éves.

Előbb regisztrálni kell az adott üzletbe, majd már csak ki kell választania a látogatni kívánt üzletet képernyőkép / HVG

A folyamat során egy szelfis azonosítás is szükséges, de az egész néhány perc alatt végigzongorázható – hasznos tanács, hogy az app azonnal a következő pontra lép, amint a kijelölt keretbe ért a személyi igazolványának az egyik oldala. Emiatt érdemes fixen, mondjuk egy asztalra téve fotózni az iratot.

A csütörtök délelőtti sajtóbejárás alatt az üzlet a normál nappali ügymenet szerint volt nyitva, így csak korlátozottan tudtuk tesztelni a beléptető technológiát – ennyi alapján azonban gyorsnak és egyszerűnek tűnik.

Éjszaka meg kell nyitnia a 247 Shop alkalmazást, és ki kell válassza a látogatni kívánt üzletet, így az app készít önnek egy QR-kódot. Fontos: ezt nem tudja megosztani mással (például képernyőkép készítésével). Már csak azért sincs ennek értelme, mert 15 másodpercenként újat generál a rendszer. Az aktuális QR-t a fotocellás ajtó bal oldalánál lévő leolvasóval lehet beolvastatni.

A képernyőt kell a leolvasó irányába fordítani Kasza János / HVG

Tesztünk során könnyen leolvasta a kódot a rendszer, és már nyílt is az ajtó. Itt azonban még nincs vége, éjszakai üzemben ugyanis egy beléptető kapunál is le kell olvasni a kódot (ez a sajtóesemény ideje alatt még nem volt tesztelhető, de ez is egy mozdulat lesz). Jó hír, hogy egyszerre több vásárló is tartózkodhat az üzletben, ahogyan lehet „kísérő” is az ember mellett (barát, családtag, pár stb.), de azt a cég leszögezi, hogy ilyen esetben azt terheli minden felelősség, akinek a regisztrációjával az üzletbe belépett a csapat.

Miben más a vásárlás záróra után?

Innentől a vásárlás olyan, mint nappal is: ugyanúgy nézelődhet, és helyezheti kosárba a termékeket – az ígéret szerint még pékáru is lesz éjszaka. A cég hangsúlyozza: arcfelismerő kamerát az üzlet nem alkalmaz. Hagyományos kamerás megfigyelés azonban van, de ez nem azt jelenti, hogy valaki a túloldalon minden mozdulatot árgus szemekkel követ. Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója elmondta: a boltokban megszokottaknál egy kicsit speciálisabb kamerarendszer működik az üzletben, és a mesterséges intelligencia is segíti észlelni a gyanús dolgokat. Pontosabban – a gesztusokat. Ez lehet valamilyen termék helyszíni fogyasztása, vagy táskába, ruházatba rejtése is.

Speciális kamerarendszer figyeli a vásárlásokat a normál nyitvatartási időn túl Kasza János / HVG

Azt azonban leszögezték: ha valaki egy árucikket nem fizet ki, először a regisztrált adatain keresztül felkeresik, és megkérik, hogy rendezze a tartozását. Ezt segíti az is, hogy a bolti rendszer rögzíti a QR-kódos azonosításokat, valamint a vásárlásokat is. (Végső soron persze a lopás az lopás, és a rendőrséghez kerül a dolog, ha valaki felszólítást követően sem rendezi a cechet.)

És ha már mesterséges intelligencia: a Coop üzletében egy olyan zöldség-gyümölcs mérleg is szolgálatba állt, ami a termék tömegének mérése mellett azonosítani is tudja az adott portékát. Nem kell tehát a menütengerből kikeresni a zöldség vagy gyümölcs nevét, a mérleg automatikusan megállapítja azt is, hogy banán, paprika, vagy valami más került rá – tesztjeink alapján nagyon gyorsan és pontosan, nem sikerült kibabrálnunk vele. Persze, ha tévedne, felül lehet bírálni.

Mindig felismerte a terméket, de egyébként korrigálható, ha téved Kasza János / HVG

A vásárlás végén majdnem minden olyan, mint nappal is: oda kell menni az önkiszolgáló pénztárhoz. Az egyetlen különbség, hogy az első árucikk leolvasása előtt itt is le kell csippantani a 247 Shop QR-kódját, egyébként ugyanúgy kell leolvasni a termékeket, mint nappal is. (A törzsvásárlói program kódját külön kell mutatni a kasszának, a 247 appjában generált QR-kód ettől független.)

De mi van akkor, ha valami gond támad?

Noha a kassza használata kimondottan egyszerű, megeshet, hogy valami problémával szembesül. Mivel – fizikailag – nincs dolgozó az üzletben, ilyen esetben más megoldásra van szükség. A kassza segít is gond esetén: egyrészt kijelez egy hívható telefonszámot, valamint van egy sokkal gyorsabb és egyszerűbb megoldás – egy távhívó gomb, ami külön jelölve is van a kasszáknál. Ezt kell keresni:

A kék gombot kell megnyomni a diszpécser eléréséhez Kasza János / HVG

A teszt során volt is lehetőségünk kipróbálni a távhívót egy hiba miatt – megakadt a kassza torkán egy túró rudi, de a diszpécser rövid időn belül fogadta a hívást, és a probléma leírását követően pillanatok alatt meg is oldotta azt. A vásárlás végén bankkártyával, elektronikus utalvánnyal vagy ajándékkártyával lehet fizetni, legalábbis jelenleg. Ha a kormány kötelezővé teszi a készpénz elfogadását, igazodnak majd ahhoz is. Az üzletet a QR-kód, vagy a nyugta leolvasásával lehet elhagyni.

A korhatáros termékek (például alkohol) vásárlásánál sincs szükség extra életkor-ellenőrzésre, elvégre a regisztráció révén a rendszer már tudja, hány éves az ember – és 18 éves kor alatt egyébként sem lehet személyzet nélküli módban látogatni a boltot. (Kivéve persze kísérőként, ha szülő mellett tartózkodik egy kiskorú.

A Coop Szeged Zrt. egy régi partnere, a Laurel Kft. segítségével valósította meg a fejlesztést. Bessenyei István, a Laurel alapító tulajdonosa elmondta: ez az új üzleti modell bárhol bevethető, és akár egy konténerboltba is telepíthető, ami a nap 24 órájában működhet személyzet nélkül, távfelügyelettel.

A Coop hangsúlyozta: a nemzetközi példákból kiindulva ez a fajta, Magyarországon először Szegeden debütáló hibrid működés megteremtheti a lehetőségét egy bolt működtetésének olyan helyszíneken is, ahol „a hagyományos üzleti modellek nem elérhetők, vagy a jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci kihívások közt nehezen fenntarthatók”. Szavaik szerint a jövőben akár a vidéki üzletekben is megjelenhet ez a típusú hibrid működés.

Máshol is van hasonló

És ha már Magyarország: személyzet nélküli boltot nyitott már hazánkban az Auchan is, igaz, abban az egységben sosincs állandó személyzet, így nappali nyitva tartás sem. Hasonló elven működő konténerboltot a Spar is alkalmaz már, igaz, ennek lényege az, hogy bárhol, bármikor bevethető – a szállító járműről leemelve csak áramra van szüksége, hogy üzembe álljon.

