[{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg büntetett előéletűnek számított, nem hódolhatott a szenvedélyének. Most, hogy három év után a jog szerint újra büntetlen, visszakapta az engedélyét.","shortLead":"Amíg büntetett előéletűnek számított, nem hódolhatott a szenvedélyének. Most, hogy három év után a jog szerint újra...","id":"20250520_Stohl-Andras-Az-igazi-buntetes-az-volt-hogy-elvettek-a-vadaszengedelyemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804.jpg","index":0,"item":"596ae217-27ee-4de4-9315-bcc98ca5cf49","keywords":null,"link":"/elet/20250520_Stohl-Andras-Az-igazi-buntetes-az-volt-hogy-elvettek-a-vadaszengedelyemet","timestamp":"2025. május. 20. 10:09","title":"Stohl András: Az igazi büntetés az volt, hogy elvették a vadászengedélyemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78.jpg","index":0,"item":"1c27201d-f84c-475e-a76b-da8ea341d204","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","timestamp":"2025. május. 21. 06:41","title":"Vissza a jövőbe: 300 lóerős V6 az apró Nissan Micrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abe4c-6762-46f2-a97b-f9ebd6b65261","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Pörgethető rendszámtáblás éjszakai kamionok, bekamerázott illegális gyártósorok, haditechnikai szintű zavaróberendezések, több száz tonna dohány, nyolcszor annyi cigisdoboz, mint amennyit a NAV 2024-ben összesen lefoglalt – hatalmas szervezetet számolt fel az adóhatóság.","shortLead":"Pörgethető rendszámtáblás éjszakai kamionok, bekamerázott illegális gyártósorok, haditechnikai szintű...","id":"20250520_Hollywoodi-filmbe-illo-illegalis-dohanymaffia-mukodott-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a3abe4c-6762-46f2-a97b-f9ebd6b65261.jpg","index":0,"item":"74638378-4c80-4920-9ce3-1a8f2cbcee1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Hollywoodi-filmbe-illo-illegalis-dohanymaffia-mukodott-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 20. 12:34","title":"Hollywoodi filmbe illő dohánymaffia működött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebbe166-5396-4de4-87d0-93d7faf0dfc0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, szuperdrága előfizetési csomaggal rukkolt elő a Google, benne a cég szolgáltatásainak színe-javával. Kérdés azonban, hogy lakossági szinten kinek lesz szüksége erre, pláne ennyiért.","shortLead":"Új, szuperdrága előfizetési csomaggal rukkolt elő a Google, benne a cég szolgáltatásainak színe-javával. Kérdés...","id":"20250521_google-ai-ultra-elofizetes-mesterseges-intelligencia-csomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ebbe166-5396-4de4-87d0-93d7faf0dfc0.jpg","index":0,"item":"e03e64fc-38a0-4d5e-94dd-4bb9e0d5b7b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-ai-ultra-elofizetes-mesterseges-intelligencia-csomag","timestamp":"2025. május. 21. 10:03","title":"Havi 90 000 forintba kerül a Google új előfizetési csomagja – de mégis mit ad a cég egy kisebb vagyonért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha Jaroslaw Kaczynskiék elveszítik az elnöki posztot is, nehezebben állítják vissza a végrehajtói hatalmat – de hogyan függ ez össze a kontinens biztonságával? Erről írnak a Bloombergen.","shortLead":"Ha Jaroslaw Kaczynskiék elveszítik az elnöki posztot is, nehezebben állítják vissza a végrehajtói hatalmat – de hogyan...","id":"20250520_lengyel-elnokvalasztas-barometer-populista-hullam-bloomberg-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf.jpg","index":0,"item":"5914a209-3605-4498-b6c1-d0c8244253a1","keywords":null,"link":"/360/20250520_lengyel-elnokvalasztas-barometer-populista-hullam-bloomberg-lapszemle","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Bloomberg-kommentár: A lengyel elnökválasztás kimenetele befolyásolja Európa biztonságát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgármesteri pozíciójáról nem mond le, függetlenként folytatja.","shortLead":"Polgármesteri pozíciójáról nem mond le, függetlenként folytatja.","id":"20250520_Kilep-a-Fideszbol-ivadi-polgarmester-Ivady-Zsolt-pedofil-Harcosok-Klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"fe4562c2-4cb9-4fef-a12f-e98d6f588a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kilep-a-Fideszbol-ivadi-polgarmester-Ivady-Zsolt-pedofil-Harcosok-Klubja","timestamp":"2025. május. 20. 10:44","title":"Kilép a Fideszből a polgármester, aki elítélt pedofilt szervezett be a Harcosok Klubjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatóján meghazudtolta Magyar Levente külügyminiszter-helyettest is.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatóján meghazudtolta Magyar Levente külügyminiszter-helyettest is.","id":"20250520_kocsis-mate-sajtotajekoztato-atlathatosagi-torveny-magyar-levente","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"762c3e71-afac-4d2b-be7b-2fdaa1bafad9","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_kocsis-mate-sajtotajekoztato-atlathatosagi-torveny-magyar-levente","timestamp":"2025. május. 20. 18:02","title":"Kocsis Máté szerint az átláthatósági törvény a Telexet, a 444-et és a Partizánt is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai offenzívát és nem oldja fel a humanitárius segélyszállítmányok bejuttatásának korlátozásait. ","shortLead":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai...","id":"20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"13a533d5-9e9e-4d5f-bb10-bb330b9ea89f","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","timestamp":"2025. május. 19. 20:31","title":"Közös közleményben ítélte el a brit, a francia és a kanadai kormány Izrael újabb gázai hadműveleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]