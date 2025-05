Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozásai a további bizonytalanság elkerülése érdekében javaslatot tesznek le a kormány asztalára az árrésstop zökkenőmentes kivezetésére. Az OKSZ az objektív helyzetértékelés érdekében a javaslatok kidolgozásával külső gazdasági tanácsadó társaságot bízott meg.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozásai a további bizonytalanság...","id":"20250520_arresstop-oksz-nemzetkozi-vallalkozasok-kivezetes-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c76a03c3-44bc-4082-a197-f1f905b87898","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_arresstop-oksz-nemzetkozi-vallalkozasok-kivezetes-javaslat","timestamp":"2025. május. 20. 09:59","title":"Árrésstop tökfejeknek: a kereskedők elvégeztetik a házi feladatot a kormány helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbc114a-8152-4216-8f8f-12b61e79277f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A digitális marketing világában napjainkban már nem elég csupán hirdetni, a márkáknak érzelmi kapcsolatot kell teremteniük a közönségükkel.","shortLead":"A digitális marketing világában napjainkban már nem elég csupán hirdetni, a márkáknak érzelmi kapcsolatot kell...","id":"20250520_evolut-lifestyle-marka-beauty-hirdetes-marketing-marka-omnipresence-AI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbc114a-8152-4216-8f8f-12b61e79277f.jpg","index":0,"item":"0f643f63-c9d2-4e99-b866-35aac6fa4c27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_evolut-lifestyle-marka-beauty-hirdetes-marketing-marka-omnipresence-AI","timestamp":"2025. május. 20. 06:22","title":"A lifestyle márkák titkos fegyvere a digitális térben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","id":"20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102.jpg","index":0,"item":"55c490d5-30f7-46e2-a80a-c27c793044ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","timestamp":"2025. május. 20. 07:21","title":"Titokzatos újdonság leleplezésére készül a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a3f694-6797-451c-a5f7-32e19f340d98","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai InventWood nevű cég egy speciális eljárással olyan fát készített, ami rugalmas, könnyen kezelhető, de ellenáll az időjárás viszontagságainak, és nagyságrendileg erősebb az acélnál.","shortLead":"Az amerikai InventWood nevű cég egy speciális eljárással olyan fát készített, ami rugalmas, könnyen kezelhető, de...","id":"20250521_inventwood-superwood-szuperfa-epitoanyag-tuzallo-fa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a3f694-6797-451c-a5f7-32e19f340d98.jpg","index":0,"item":"23ee5a0f-0060-4b94-a61f-f5a8d28eb7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_inventwood-superwood-szuperfa-epitoanyag-tuzallo-fa","timestamp":"2025. május. 21. 08:03","title":"10x erősebb az acélnál, ráadásul tűzálló is az új amerikai szuperfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén. Ezúttal a Fideszhez kötődik a háborús narratíva, míg a budapesti balhékból szándékosan kimaradó Tisza Pártnak sikerülhet megszólítania a békére vágyókat. Mi az alapvető különbség a Békemenet közönségéből formált kommenthadsereg és Magyar Péter facebookozó hívei között? ","shortLead":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén...","id":"20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82.jpg","index":0,"item":"8d9cd2e3-3bf1-40fe-bb79-e1094c36cc0d","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","timestamp":"2025. május. 21. 16:53","title":"Magyar Péter a békések ligájával válaszol a Harcosok Klubjára, miközben a Fidesz rajongói és üzenetei vészesen fogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért nem helytállóak a villanyhajtású járművekkel kapcsolatos fenntartások – már ebben a szegmensben sem. ","shortLead":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata...","id":"20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed.jpg","index":0,"item":"8762f0c3-3db7-483b-8c51-1573a3dff78b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","timestamp":"2025. május. 21. 19:30","title":"Elektrifikáció a flottában? Mutatjuk a számokat és az érveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első vizsgálat 2023 szeptemberében indult, több személy ellen.","shortLead":"Az első vizsgálat 2023 szeptemberében indult, több személy ellen.","id":"20250520_Az-MNB-600-napja-vizsgalja-Magyar-Peter-bennfentes-kereskedesi-ugyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"3c39f1d4-7afa-444e-8d60-be870e62f4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Az-MNB-600-napja-vizsgalja-Magyar-Peter-bennfentes-kereskedesi-ugyet","timestamp":"2025. május. 20. 10:31","title":"Az MNB 600 napja vizsgálja Magyar Péter bennfentes kereskedési ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c10f28-8915-4a97-8944-8c45f25c3f75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb feszült szócsata a Fehér Házban.","shortLead":"Újabb feszült szócsata a Fehér Házban.","id":"20250521_donald-trump-cyril-ramaphosa-del-afrika-nepirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c10f28-8915-4a97-8944-8c45f25c3f75.jpg","index":0,"item":"cbaa8c53-0484-49e9-943e-1396e2625dcb","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_donald-trump-cyril-ramaphosa-del-afrika-nepirtas","timestamp":"2025. május. 21. 21:39","title":"Trump a dél-afrikai elnöknek: „Népirtás” zajlik a fehér telepesek ellen az országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]