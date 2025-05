Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17078d6b-4246-4df8-a7ef-4cb155e238ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután egy lengyel járőrhajó ráijesztett, az antiguai zászló alatt hajózó tanker egy orosz kikötő felé indult.","shortLead":"Miután egy lengyel járőrhajó ráijesztett, az antiguai zászló alatt hajózó tanker egy orosz kikötő felé indult.","id":"20250521_orosz-arnyekflotta-balti-tenger-lengyel-sved-kabel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17078d6b-4246-4df8-a7ef-4cb155e238ea.jpg","index":0,"item":"77427722-2a97-42a2-a289-f1f6f284368e","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_orosz-arnyekflotta-balti-tenger-lengyel-sved-kabel","timestamp":"2025. május. 21. 16:43","title":"Lefülelték az orosz árnyékflotta egyik hajóját, amint a Lengyelországot Svédországgal összekötő tenger alatti kábel környékén kóricált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük a buszon katonák utaztak, ugyanakkor a sebesültek között 38 gyerek állapota súlyos, akiket elég nehéz katonáknak tekinteni.","shortLead":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük...","id":"20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8.jpg","index":0,"item":"13e45dc0-48af-4c51-9d69-64a7b487e8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","timestamp":"2025. május. 21. 10:42","title":"Gyerekekkel teli iskolabuszt robbantott fel egy öngyilkos merénylő Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","shortLead":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","id":"20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87.jpg","index":0,"item":"d1d8f25e-f527-4077-9474-d88ae7ec8502","keywords":null,"link":"/sport/20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","timestamp":"2025. május. 22. 17:44","title":"Modric elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Megdöbbentő, hogy mennyire elnéző Trump, amikor Putyin hónapok óta a bolondját járatja vele. Egész Európában jön fel a szélsőjobb, amely már ott liheg a mérsékelt jobboldal nyakán. Az amerikai Szenátusban készül az a határozat, amely 500%-os vámot vetne ki mindazokra az országokra, amelyek továbbra is vesznek orosz nyersolajat. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Megdöbbentő, hogy mennyire elnéző Trump, amikor Putyin hónapok óta a bolondját járatja vele. Egész Európában jön fel...","id":"20250521_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e0c378d5-0d1e-44cd-9913-613226bc29e8","keywords":null,"link":"/360/20250521_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 21. 10:31","title":"EUobserver-főszerkesztő: Az Orbán-kormány úgy bánik el a sajtóval, mint amikor a békát lassan melegedő vízbe teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve bíbelődni ezzel, rábízhatja a böngészőre a dolgot.","shortLead":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve...","id":"20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99.jpg","index":0,"item":"e8e1cb68-e7f3-4e09-bd80-b8d073f37006","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","timestamp":"2025. május. 21. 13:03","title":"Ha megjelenik ez az üzenet a Chrome-ban, nagy a baj – de egyetlen kattintással megoldhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dee85a0-c965-4b31-bdb3-a9f4043c2911","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos problémát, betegséget előidézhetünk, ha feláldozzuk a kényelmet a divat oltárán.","shortLead":"Számos problémát, betegséget előidézhetünk, ha feláldozzuk a kényelmet a divat oltárán.","id":"20250521_kenyelmetlen-cipo-magassarku-hatasa-betegseg-lab-problema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dee85a0-c965-4b31-bdb3-a9f4043c2911.jpg","index":0,"item":"a4bceb80-b233-4a84-ae0e-88657c699a24","keywords":null,"link":"/elet/20250521_kenyelmetlen-cipo-magassarku-hatasa-betegseg-lab-problema","timestamp":"2025. május. 21. 05:31","title":"Lehet, hogy csinos, de a hatása pusztító – így teszi tönkre a lábunkat a kényelmetlen cipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják, hogy vegyék napirendre a magyar átláthatósági törvény ügyét. Bár az erről szóló döntést csak a plenáris ülés kezdetén, délután háromkor hozza meg az EP, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetése valamennyi képviselőnek levelet küldött, amelyben a törvény mellett érveltek.","shortLead":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják...","id":"20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad.jpg","index":0,"item":"8e6ff004-5837-4732-8ab3-eb7b10a60e4a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 10:22","title":"„Gyakorlati szükségszerűség” – levelet küldött az „átláthatósági” törvény miatt két fideszes politikus az Európai Parlament képviselőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti magát. A hidegen sajtolt olajairól, natúr élelmiszereiről és kozmetikai termékeiről ismert vállalat a Generali EnterPrize díját is elhozta 2021-ben, és azóta a verseny zsűrijének is tagja. A pályázat célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat a különböző fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az idei kiírásra június 13-ig lehet jelentkezni – ennek apropóján a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője, Pinczés Marianna saját tapasztalatait és tanácsait is megosztotta velünk.","shortLead":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti...","id":"20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a.jpg","index":0,"item":"41a9f5c0-27e5-416c-9857-61253a183ccf","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"A fenntarthatóság kifizetődő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]