Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi mindennek kellett történnie, hogy az áru odajusson. A háttérben az intralogisztika dolgozik: az anyagmozgatás, a raktározás és gyártás közötti összehangolt logisztikai folyamatrendszer. Ez a szektor a gazdaság létfontosságú, de kevéssé ismert motorja, ami komoly hatással van a környezetünkre is. A terület egyik legfontosabb hazai szereplőjének, a Jungheinrichnek célja, hogy 2030-ra saját működése szén-dioxid-semleges legyen, 2050-re pedig teljes értéklánca elérje a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi...","id":"20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a.jpg","index":0,"item":"f05a7a85-111c-4dc8-8ed1-d4f1adb7d018","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 27. 07:30","title":"Fenntarthatóság az intralogisztikában: a vezető nélküli targoncák, mobil robotok elterjedése a hazai piacon lassan halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","shortLead":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","id":"20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a.jpg","index":0,"item":"69233184-94c5-45b2-8d8d-e638c13f3272","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","timestamp":"2025. május. 27. 16:06","title":"Három héten át forgalomkorlátozás lesz az M1–M7-csomópontban Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az kocsik 40 százalékkal drágultak, amit messze nem követtek az átlagkeresetek. ","shortLead":"Az kocsik 40 százalékkal drágultak, amit messze nem követtek az átlagkeresetek. ","id":"20250528_Mar-a-nemeteknek-is-tul-dragak-az-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5.jpg","index":0,"item":"d7ad0502-10c4-49ac-a807-41b76ea46698","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Mar-a-nemeteknek-is-tul-dragak-az-uj-autok","timestamp":"2025. május. 28. 07:52","title":"Túl drága lett az új autó még a németeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df4e89d-5d4a-4c37-bc32-d7c92ac068d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „technofasiszta törvény és az eltakarítási törvény visszavonásáért”.","shortLead":"A „technofasiszta törvény és az eltakarítási törvény visszavonásáért”.","id":"20250527_Hadhazy-Ferenciek-tere-tuntetes-baranyi-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4df4e89d-5d4a-4c37-bc32-d7c92ac068d6.jpg","index":0,"item":"2c78bfd6-3106-4b73-9709-0ce1fafaf50d","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Hadhazy-Ferenciek-tere-tuntetes-baranyi-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 17:41","title":"„ÁVH! ÁVH” – skandáltak a Szuverenitásvédelmi Hivatal előtt Hadházyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb változás, hogy már az idén odaítélt 1 százalékos felajánlásokat is bukják azok a szervezetek, akik még fel sem kerültek a kormány ellenséglistájára.","shortLead":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb...","id":"20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef.jpg","index":0,"item":"aef7714b-953e-4e9a-bbde-3bedebd47f89","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:54","title":"A már felajánlott 1 százalékot sem kapnák meg a szervezetek, akiket majd ezután vesznek a tiltólistára – így szigorítanák az „átláthatósági” törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak az MNB-alapítványok, hanem Matolcsy Ádám körei is. ","shortLead":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak...","id":"20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2.jpg","index":0,"item":"9f8f82cb-b258-4bb4-82f9-d3ec15d5ee7d","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","timestamp":"2025. május. 26. 14:26","title":"Piaci tranzakció volt, jó áron lehet majd eladni – mondja Schwab Richárd az MNB-s alapítvány milliárdjaival indult volt cégéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számításai szerint egy hét leforgása alatt öt, a Földre potenciális veszélyt jelentő aszteroida repül el a Föld mellett. Egy már el is hagyta a bolygót, a másik négy azonban a következő két napban érkezik meg.","shortLead":"A NASA számításai szerint egy hét leforgása alatt öt, a Földre potenciális veszélyt jelentő aszteroida repül el a Föld...","id":"20250527_aszteroida-fold-nasa-urkutatas-veszelyes-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0.jpg","index":0,"item":"2454407b-c00a-4164-acd1-1f30523db0fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_aszteroida-fold-nasa-urkutatas-veszelyes-aszteroida","timestamp":"2025. május. 27. 12:03","title":"Két nap alatt négy aszteroida is közel kerül a Földhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem kell lezárt üzleti év sem a pályázáshoz: elég, ha van egy kocsma, amit üzemeltet, és regisztrált az NTAK-ba az adott vállalkozás.","shortLead":"Nem kell lezárt üzleti év sem a pályázáshoz: elég, ha van egy kocsma, amit üzemeltet, és regisztrált az NTAK-ba...","id":"20250526_kocsmaprogram-konnyites-videki-italboltok-tamogatasa-kisfaludy-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"43fb7f3c-a5f4-4a5a-882f-33b898f69793","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_kocsmaprogram-konnyites-videki-italboltok-tamogatasa-kisfaludy-program","timestamp":"2025. május. 26. 15:05","title":"Eltöröltek még egy korlátot: nullkilométeres cégeket is várnak már a kocsmaprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]