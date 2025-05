Három új funkcióval bővül a Spotify, ami ezúttal nem a zene, hanem a podcastok hallgatását, valamint a velük való interakciót teszi könnyebbé – közölte a vállalat. Az egyik ilyen egy új gomb, amely a Podcastok fül mellett jelenik majd meg az alkalmazás kezdőképernyőjén, és a Following (magyarul valószínűleg: Követett) feliratot kapja meg. Ez a kapcsoló segít a felhasználónak abban, hogy azonnal át tudja tekinteni, az általa követett podcastok milyen új epizódokkal jelentkeztek.

A cég szerint a fejlesztés célja, hogy egyszerűen lehessen megtalálni a kedvelt podcastok új részeit, és ne kelljen ezért sokat böngésznie – vagyis mindegyiket külön felkeresnie – a felhasználónak. Lényegében ez egy lejátszási lista lesz az új epizódok számára. A vállalat azt ígéri, a jövőben további fejlesztések várhatók majd ezen a téren. Emellett a rendszer a jövőben azt is megmutatja majd a felhasználóknak, hogy egy ajánlott podcastot miért választott ki neki az algoritmus.

Itt találhatja meg a legújabb zenéket a Spotifyon A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.

Egy másik újdonság is érkezik a Spotifyba: az In this episode, amely magyarul valószínűleg az Ebben az epizódban vagy az Ebben a részben feliratot kapja meg, és a podcastok oldalain lehet majd megtalálni. Itt olyan elemek – műsorok, zenék, hangoskönyvek és egyebek – jelenhetnek meg, amelyeket az adott tartalomgyártó megemlít az adásában. Ezt a készítők linkelhetik is, így a jövőben nem kell ezek után keresgélni.

Harmadik újdonságként a felhasználók mostantól úgy is hozzászólhatnak az epizódokhoz a részek alatt egymásra reagálva, hogy azt egy kommentfolyammá fűzi össze a rendszer, emellett pedig megjelennek az alkalmazásban a hangulatjelek is. A tartalomgyártók a Spotify for Creators szerkesztőben állíthatják majd be, hogy látszódjanak-e a hozzászólások.

A cikk írásának pillanatában mi még nem találtuk meg az újdonságokat, várhatóan azonban néhány napon belül az androidos és az iOS-es verzióba is megérkeznek.

