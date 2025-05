Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","shortLead":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","id":"20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950.jpg","index":0,"item":"37d1caaf-d801-4bb2-b642-70458135bbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","timestamp":"2025. május. 20. 21:40","title":"Vitézy Dávid azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy álljon ki a sajtó- és véleményszabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd76db0-b984-4b7c-b90f-2e9057bb3d96","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak nálunk látni érdekességeket az utakon. ","shortLead":"Nem csak nálunk látni érdekességeket az utakon. ","id":"20250521_horrorvontatvanyok-nemet-diszpeldany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd76db0-b984-4b7c-b90f-2e9057bb3d96.jpg","index":0,"item":"c41755ec-6827-4063-9201-e18530fa1d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_horrorvontatvanyok-nemet-diszpeldany","timestamp":"2025. május. 21. 08:38","title":"Keresztül ment fél Európán ez a horrorvontatvány, amit Németországban kaptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e33dd0-5af9-47da-89fc-e7616d96ae7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ jelentése szerint az összes érintett kamera 2,8 százaléka volt magyar.","shortLead":"A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ jelentése szerint az összes érintett kamera 2,8 százaléka volt magyar.","id":"20250522_magyarorszag-kamera-orosz-hackerek-fancy-bear-ukrajna-hatar-segelyszallitmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10e33dd0-5af9-47da-89fc-e7616d96ae7f.jpg","index":0,"item":"7868483e-eff5-42fa-92ac-7a7d158ba54c","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_magyarorszag-kamera-orosz-hackerek-fancy-bear-ukrajna-hatar-segelyszallitmany","timestamp":"2025. május. 22. 06:47","title":"Magyarországi kamerákat is meghackeltek az oroszok, hogy az ukrán határon átmenő segélyszállítmányokat figyeljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ac0494-d980-42c7-866d-41c692e4d399","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a balatoni üdülőtérségben is állami és önkormányzati pénzekkel kell megtámogatni a fiatalok ingatlanhoz jutását. A telekprogramban két gyereket, 15 év helyben lakást és egy ház építését is vállalni kell.","shortLead":"Még a balatoni üdülőtérségben is állami és önkormányzati pénzekkel kell megtámogatni a fiatalok ingatlanhoz jutását...","id":"20250521_Tizedaron-adott-telekkel-vonzana-be-fiatal-parokat-egy-fogyatkozo-falu-a-Balaton-felvideken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51ac0494-d980-42c7-866d-41c692e4d399.jpg","index":0,"item":"efa01aad-1ddb-4132-bf41-c891713e5591","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Tizedaron-adott-telekkel-vonzana-be-fiatal-parokat-egy-fogyatkozo-falu-a-Balaton-felvideken","timestamp":"2025. május. 21. 16:20","title":"Tizedáron adott telekkel vonzana be fiatal párokat egy fogyatkozó falu a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48754005-9b51-44fe-b7f4-8c00ab4dd025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még mindig állok” – jelentette ki a szexuális zaklatással vádolt, de felmentett színész.","shortLead":"„Még mindig állok” – jelentette ki a szexuális zaklatással vádolt, de felmentett színész.","id":"20250521_Kevin-Spacey-megjelent-Cannes-ban-es-Elton-John-t-idezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48754005-9b51-44fe-b7f4-8c00ab4dd025.jpg","index":0,"item":"6b87d00f-5236-4850-9d70-1a56aec2a2db","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Kevin-Spacey-megjelent-Cannes-ban-es-Elton-John-t-idezett","timestamp":"2025. május. 21. 12:43","title":"Kevin Spacey megjelent Cannes-ban, Elton Johnt idézett és díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják, hogy vegyék napirendre a magyar átláthatósági törvény ügyét. Bár az erről szóló döntést csak a plenáris ülés kezdetén, délután háromkor hozza meg az EP, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetése valamennyi képviselőnek levelet küldött, amelyben a törvény mellett érveltek.","shortLead":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják...","id":"20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad.jpg","index":0,"item":"8e6ff004-5837-4732-8ab3-eb7b10a60e4a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 10:22","title":"„Gyakorlati szükségszerűség” – levelet küldött az „átláthatósági” törvény miatt két fideszes politikus az Európai Parlament képviselőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","shortLead":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","id":"20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95.jpg","index":0,"item":"c50561da-522b-4141-951d-b239975a746e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","timestamp":"2025. május. 21. 17:48","title":"Hétvégén is fizetős lehet a parkolás Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi?! Harapós Nyuszik?” – írja az elemző.","shortLead":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi...","id":"20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"3312140b-eee7-4cfc-8925-47f8d79b0929","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","timestamp":"2025. május. 20. 11:07","title":"Rácz András szerint a Harcosok Klubjának logója kísértetiesen hasonlít a nyilaskeresztesek H betűjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]