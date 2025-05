Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d0b13bb-4218-47aa-b8d7-4e7b4212d468","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az ellenzék nemzetbiztonsági kockázat – ezt hivatott jelezni a kormány kémvádja a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz ellen. Magyar Péter egy elővágással próbált pajzsot tartani pártjának szakpolitikusa elé, amikor közölte, hogy közeleg a tábornok letartóztatása.","shortLead":"Az ellenzék nemzetbiztonsági kockázat – ezt hivatott jelezni a kormány kémvádja a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi...","id":"20250530_hvg-ukran-kemugy-ruszinszendi-romulusz-magyar-peter-orban-viktor-szolgalatok-nemzetbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0b13bb-4218-47aa-b8d7-4e7b4212d468.jpg","index":0,"item":"f8a48562-331f-4864-af20-2d7a9232eeb9","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-ukran-kemugy-ruszinszendi-romulusz-magyar-peter-orban-viktor-szolgalatok-nemzetbiztonsag","timestamp":"2025. május. 30. 09:30","title":"Hadjárat Ruszin-Szendi ellen: Orbán Viktorból előjött a mindenkori diktatúrák kedvenc fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51eea3fe-a3a7-4158-bdd7-a952f8c95f91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A brazil zenészt, Daniel Lopest a dél-amerikai dalos ökörszem dala ihlette meg, a zeneszerzéshez pedig a mesterséges intelligenciát hívta segítségül. ","shortLead":"A brazil zenészt, Daniel Lopest a dél-amerikai dalos ökörszem dala ihlette meg, a zeneszerzéshez pedig a mesterséges...","id":"20250530_mesterseges-intelligencia-zene-daniel-lopes-uriapuru-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51eea3fe-a3a7-4158-bdd7-a952f8c95f91.jpg","index":0,"item":"1e5f23a3-e830-4722-9310-93293039cc99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_mesterseges-intelligencia-zene-daniel-lopes-uriapuru-video","timestamp":"2025. május. 30. 16:03","title":"Hallgassa meg, zseniális: zenévé alakított egy madárdalt a mesterséges intelligencia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hibás lett a Windows 11 májusi frissítése, sokaknál nem tölthet be a rendszer a telepítést követően.","shortLead":"Hibás lett a Windows 11 májusi frissítése, sokaknál nem tölthet be a rendszer a telepítést követően.","id":"20250530_microsoft-windows-11-hibas-frissites-osszeomlas-helyreallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6.jpg","index":0,"item":"948a3ec4-a014-431a-9109-a09354db3149","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_microsoft-windows-11-hibas-frissites-osszeomlas-helyreallitas","timestamp":"2025. május. 30. 09:03","title":"Összeomolhat a számítógépe ettől a frissítéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f630584-7965-4a24-a608-68d6f6cf19ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szaúdi király a fiát küldte Iránba, hogy átadja a figyelmeztetést az ország államfőjének.","shortLead":"A szaúdi király a fiát küldte Iránba, hogy átadja a figyelmeztetést az ország államfőjének.","id":"20250530_iran-szaudi-targyalas-figyelmeztetes-usa-atomalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f630584-7965-4a24-a608-68d6f6cf19ed.jpg","index":0,"item":"fd2b126f-4c20-4779-bb10-c254561dcba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_iran-szaudi-targyalas-figyelmeztetes-usa-atomalku","timestamp":"2025. május. 30. 16:59","title":"Rijád megüzente Teheránnak, hogy kössék meg az atomalkut Trumppal, különben egy izraeli támadást kockáztatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az akkugyártás küszködik, a dél-koreai SK-cégek is hatalmas veszteséget hoztak össze 2024-ben.","shortLead":"Az akkugyártás küszködik, a dél-koreai SK-cégek is hatalmas veszteséget hoztak össze 2024-ben.","id":"20250531_Kozel-20-milliard-forintos-bukta-a-komaromi-es-ivancsai-akkugyartasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"1198797c-686b-4235-bded-d3d10c01b237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Kozel-20-milliard-forintos-bukta-a-komaromi-es-ivancsai-akkugyartasban","timestamp":"2025. május. 31. 09:56","title":"Közel 20 milliárd forintos bukta a komáromi és iváncsai akkugyártásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","shortLead":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","id":"20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36.jpg","index":0,"item":"0020c10a-6dc6-4860-b873-880ab0194cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","timestamp":"2025. május. 30. 11:36","title":"Százmilliós osztalékot vettek ki a cégből, amely eltüntette a HVG plakátjait az utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországról jó eladási számokat kapott a Suzuki, külföldről viszont sokkal kevesebb pénz érkezett be.","shortLead":"Magyarországról jó eladási számokat kapott a Suzuki, külföldről viszont sokkal kevesebb pénz érkezett be.","id":"20250530_Magyar-Suzuki-nyereseg-profit-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a.jpg","index":0,"item":"67a05f17-e27d-4a6d-bae9-f50ef0c7d0fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Magyar-Suzuki-nyereseg-profit-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 18:13","title":"Egy év alatt a negyedére esett vissza a Magyar Suzuki nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405d2265-e813-45c3-a338-40296d8d0f52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Extra szigorúak lesznek hamarosan Kínában az akkumulátorbiztonsági előírások, de annyira azért nem extrémek, hogy tankokat keljen kibírniuk. ","shortLead":"Extra szigorúak lesznek hamarosan Kínában az akkumulátorbiztonsági előírások, de annyira azért nem extrémek...","id":"20250530_Kinai-akkuteszt-36-tonnas-harckocsi-hajtott-Geely-akku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/405d2265-e813-45c3-a338-40296d8d0f52.jpg","index":0,"item":"6d7eab59-38dd-4df9-95ce-40b6b3ee3e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Kinai-akkuteszt-36-tonnas-harckocsi-hajtott-Geely-akku","timestamp":"2025. május. 30. 13:53","title":"Kínai akkuteszt: 36 tonnás harckocsi hajtott át a cellákon, és kibírták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]