Megszűnik egy csatlakozó a számítógépeken

Sok évvel ezelőtt, 1999-ben mutatta be először az Apple a párhuzamos SCSI busz soros megfelelőjeként kifejlesztett FireWire, vagyis IEEE 1394 szabványt a kék és fehér PowerMac G3-akon (a fejlesztésben több technológiai vállalat, például a Sony és a Panasonic is részt vett). Egy nagysebességű adatátviteli interfészről volt szó, ami annak idején kenterbe verte sebesség szempontjából az USB-t: harmincszor gyorsabb volt annál. Adatátviteli teljesítménye gyorsan a kreatív szakemberek elsődleges interfészévé tette a digitális videószerkesztés, a külső adattárolók és a professzionális hangtechnika területén. Akkoriban valóban remek megoldást jelentett a döcögő adatátvitel problémájának megoldására.

Persze semmi sem tart örökké, a számítástechnikában pedig igazán gyors a fejlődés. A FireWire hanyatlása lassú, de folyamatos volt. Az USB 2.0 felzárkózott a sebességhez, és sokkal kevesebb licencelési problémát okozott. Úgy tűnik, az Apple most látta elérkezettnek az időt, hogy végleg elköszönjön az interfésztől, ugyanis most eltávolítja modern operációs rendszere, a macOS 26 Tahoe, pontosabban a fejlesztői bétaverziójának képességei közül.

A fejlesztők és a bétatesztelők arról számoltak be, hogy a FireWire-eszközök már nem jelennek meg a Rendszerinformációk alkalmazásban, a Lemezkezelőben vagy a Finderben. Még ha Thunderbolt-FireWire adaptereken vagy dokkolókon keresztül csatlakoznak is – amelyek eddig a régebbi hardverek mentőöveként szolgáltak –, a macOS 26 nem ismeri fel az eszközöket. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus hardverek, beleértve az első generációs iPodot, amely kizárólag a FireWire-re támaszkodik, már nem lesznek kompatibilisek a legújabb Mac operációs rendszerrel.

macOS 26 Tahoe dev. beta 1 is no longer compatible with the iPod 1st generation due to FireWire support being deprecated. pic.twitter.com/M3BmccCLZ2