12 évesen már magas lesz a vérnyomása annak, akiknél az anya szervezete tele van örök vegyi anyagokkal

Veszélyes lehet, ha már születés előtt is ki van téve a magzat a széles körben használt vegyi anyagoknak – később ugyanis, már a tinédzserkorban ez magas vérnyomás kialakulását okozhatja. A Journal of the American Heart Association című tudományos folyóiratban közzétett tanulmány az örök vegyi anyagokat (az úgynevezett PFA-kat) teszi felelőssé ezért, melyeket már eddig is számos betegséggel hoztak összefüggésbe.

A Harvard Medical School kutatócsoportja 1094 gyermek adatait követte átlagosan 12 éven keresztül. Ennek során összevetették az anya plazmamintáiban 24–72 órával a szülés után mért nyolcféle PFA szintjét a gyerek későbbi orvosi nyilvántartásából származó vérnyomásadatokkal. Mint kiderült, akik a méhen belül magasabb PFA-szintnek voltak kitéve, nagyobb valószínűséggel tapasztaltak magasabb vérnyomást gyermek- és tinédzserkorban.

Ez a kapcsolat különösen erősnek bizonyult a kamaszok, a fiúk és a sötétbőrű gyerekek körében. Azt ugyanakkor fontos leszögezni, hogy ez egy megfigyelésen alapuló vizsgálat, ami összefüggést mutat, de nem tudja bizonyítani a kapcsolatot az emelkedett vérnyomás és a PFA-knak való kitettség között – írja összegzésében a CNN.

Bár a szakemberek igyekeztek figyelembe venni néhány olyan tényezőt, ami szerepet játszhat, a két tényező közti kapcsolatot más tényezők is befolyásolhatják. A dolog vizsgálata ugyanakkor rendkívül fontos, mert ha egy gyermek vérnyomása magas, nagyobb valószínűséggel fog tapasztalni hasonló problémát az élete későbbi szakaszában is. Ez pedig a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát növeli, ami sok helyen a vezető halálok.

A legerősebb összefüggés azoknál volt kimutatható, akik a terhesség során a különféle örök vegyi anyagok elegyének voltak kitéve. Az pedig, hogy ez a tinédzserkorban érezteti hatását, arra utal, hogy a PFA-k némelyike csak hosszú idő után fejti ki „hatását”.

Fontos lenne tehát felhívni a figyelmet az örök vegyi anyagok veszélyeire – sovány vigasz, hogy már sokan kutatják ezt a területet, így néhány ígéretes módszer is van, amivel kesztyűt lehet (majd) húzni a PFA-kal szemben.

