Felfedezték, hogy mindenkiben ott lehet egy titkos fegyver az örök vegyi anyagok ellen

Nem véletlenül emlegetik „örök” vegyi anyagokként a per- és polifluor alkilokat (PFA-k), ugyanis még ha örökké nem is tartanak, csak igen lassan bomlanak le, így tartósan megmaradnak a környezetbe és az élő szervezetekben. Nem természetes anyagokról van szó, szintetikusak, és mára több mint 4700 vegyi anyagot tartalmazó nagy családot alkotnak. Számos szerepben jól funkcionálnak hővel, illetve vízzel szembeni ellenállásuk miatt, azonban az emberi szervezetnek nagyon nem tesznek jót. Felhalmozódnak a testünkben, a véráramunkban, és számos egészségügyi problémához vezetnek, mintha csak lassú mérgek lennének. Így nem meglepő, hogy egyre több országban igyekeznek korlátozni a használatukat, sőt akár be is tiltani az ilyen anyagokat.

Nemrégiben viszont kiderült, hogy van egy titkos szövetségesünk az ellenük folytatott harcban. A Cambridge-i Egyetem kutatói felfedezték, hogy bizonyos bélbaktériumok képesek felvenni a PFA-t a környezetükből. Egérkísérletekben kimutatták, hogy ezek a baktériumok jelentős mennyiségű PFA-t szívtak fel, és a széklettel kiürítették a szervezetből.

A szakemberek 89 baktériumtörzset teszteltek, amelyek közül sok gyakran megtalálható az emberi bélrendszerben is. Felfedezték, hogy legalább 38 közülük jelentős mennyiségű PFA-t képes felszívni, különösen a hosszabb szénláncú típusokat, mint például a PFNA-t és a PFDA-t, amelyek a legmakacsabbak és legmérgezőbbek közé tartoznak. Egyébként a rostokat lebontó Bacteroides uniformis szerepelt a legjobban ebben a feladatban.

Egyelőre a kísérleteket csak egereken végezték el, de jó esély van arra, hogy valami hasonló történne embereknél is. Ez tehát egy érdekes lehetőséget vet fel: ha probiotikus táplálékkiegészítőkkel növelnénk az ilyen típusú baktériumok számát, akkor elvileg megakadályozhatjuk, hogy az örök vegyi anyagok negatívan befolyásolják az egészségünket, hiszen ezek kiürülnének a szervezetünkből.

„Nem találtunk még módot a PFA-k elpusztítására, de az eredményeink lehetőséget nyitnak arra, hogy olyan módszereket fejlesszünk ki, amelyekkel ki lehet őket venni a szervezetünkből, ahol a legnagyobb kárt okozzák – mondta Indra Roux molekuláris biológus, a Cambridge-i Egyetem munkatársa.

A kutatók most azt vizsgálják, hogyan lehetne fokozni ezen baktériumok PFA-elnyelő képességét, többek között genetikai módosítással vagy mikrobiális beavatkozással. Mindenesetre most változott a forgatókönyv: eddig a legtöbb kutatás azt vizsgálta, hogyan hatnak a szennyező anyagok bélbaktériumokra, mostantól viszont az lehet a vizsgálat tárgya, hogy miként tudnak elbánni a bélbaktériumok ezekkel a veszélyes anyagokkal.

