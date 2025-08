Kiderült valami a sétáról, ha így csinálja, egészségesebb lehet

Régóta közismert, hogy már az egyszerű sétálás is jótékony hatással van az egészségre, és képes csökkenteni a különböző betegségek kialakulásának kockázatát. Sőt, nemrég az is kiderült, hogy ehhez a jól ismert 10 ezer lépés sem kell, sokkal kevesebb is elegendő a jótékony hatás eléréséhez. Úgy tűnik azonban, hogy az sem teljesen mindegy, miként sétál az ember.

Az amerikai Vanderbilt Egyetem kutatói 79 856 felnőtt fizikai aktivitását elemezték 12 amerikai államban, mintegy 17 éven keresztül. A szakemberek arra voltak kíváncsiak, hogy van-e valamilyen összefüggés a gyaloglás sebessége – gyors és lassú –, valamint a halálozás esetleges okai között – írja a Science Alert. Az adatok azt mutatták, hogy azok az emberek, akik naponta legalább negyed órát töltöttek lendületes gyaloglással, szignifikánsan kisebb valószínűséggel haltak meg a vizsgálati időszak alatt. A különbség leginkább a szív- és érrendszeri betegségek kapcsán volt érezhető.

Az erről szóló tanulmány az American Journal of Preventative Medicine című tudományos lapban jelent meg.

Wei Zheng, az egyetem tudósa szerint a vizsgálat egyértelműen megmutatta, hogy a napi mindössze 15 percnyi gyors gyaloglás a teljes halálozási kockázat közel 20 százalékos csökkenésével járt együtt, míg a napi három óránál hosszabb, lassú tempójú gyaloglás esetén ez a jótékony hatás kisebb mértékű.

A kutatók szerint a lassú séta közé sorolható például a kutyasétáltatás, és a munkahelyi séta is. A gyors tempójú gyaloglás ezzel szemben lehet a lépcsőzés vagy maga a gyalogló sport.

Bár a tanulmány nem elég átfogó ahhoz, hogy közvetlen ok-okozati összefüggést mutasson, a halálozási kockázat csökkenése elég jelentős ahhoz, hogy erősen utaljon valamiféle összefüggésre – írja a lap. A gyors gyaloglás során a szív jobban dolgozik, amely javítja a szív- és érrendszer egészségét, emellett pedig a kalóriaégetés is besegíthet, hogy az emberek megtarthassák az egészséges testsúlyukat.

A szakemberek rendkívül lelkesek az eredményt illetően, hangsúlyozzák ugyanis, hogy a gyaloglás a legegyszerűbb mozgásforma, amit bárki bármikor elkezdhet, így azonnal tehet az egészsége érdekében.

