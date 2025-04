Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Korántsem a főváros a legveszélyesebb ilyen szempontból.","shortLead":"Korántsem a főváros a legveszélyesebb ilyen szempontból.","id":"20250429_Lakossagaranyosan-messze-nem-Budapesten-lopjak-el-a-legtobb-autot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba.jpg","index":0,"item":"dee99df8-6714-4a62-86c3-f9aa490cc36d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Lakossagaranyosan-messze-nem-Budapesten-lopjak-el-a-legtobb-autot","timestamp":"2025. április. 29. 08:36","title":"Nem a nagyvárosok már a kedvenc terepei az autótolvajoknak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közleménnyel Peking a Fehér Ház állításaira vágott vissza.","shortLead":"A közleménnyel Peking a Fehér Ház állításaira vágott vissza.","id":"20250430_kina-usa-covid-eredet-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2.jpg","index":0,"item":"23c1fd8f-57cf-447f-8c28-f784318fa900","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_kina-usa-covid-eredet-vita","timestamp":"2025. április. 30. 16:00","title":"Kína szerint az Egyesült Államokból indulhatott ki a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1166d2-4240-467b-b24d-0e816bf940f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Törő Gábor, a Fidesz politikusa Facebook-oldalán elismerte, hogy az ő fiához vonultak ki a rendőrök.","shortLead":"Törő Gábor, a Fidesz politikusa Facebook-oldalán elismerte, hogy az ő fiához vonultak ki a rendőrök.","id":"20250430_toro-gabor-fidesz-kabitoszer-garazdasag-gazpisztoly-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1166d2-4240-467b-b24d-0e816bf940f7.jpg","index":0,"item":"41e32dea-325f-4704-bba6-c6cf4ae5882a","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_toro-gabor-fidesz-kabitoszer-garazdasag-gazpisztoly-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 18:51","title":"Drogot találtak a rendőrök Törő Gábor fideszes képviselő fiánál, miután garázdaság miatt kivonultak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","shortLead":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","id":"20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b.jpg","index":0,"item":"6aa02b34-9f12-43a7-a4b2-dbfbf5aa7f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","timestamp":"2025. április. 29. 20:20","title":"Közeleg az első villany-Ferrari, de előtte még itt van két új hibrid szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","shortLead":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","id":"20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c.jpg","index":0,"item":"af6cf509-d907-4fd5-9155-ce36452baa96","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:39","title":"Kínai állami cég vinné a felszámolás alá került dunaújvárosi hengerművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC nem uniós intézmény, mégis EU-s jogot sérthet a magyar döntés.","shortLead":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC...","id":"20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440.jpg","index":0,"item":"7b1a2581-c5db-4bd8-ad2c-2ae90b756a1d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 15:17","title":"Uniós jogot sérthet, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntően 25 fok körüli hőmérséklettel.","shortLead":"Döntően 25 fok körüli hőmérséklettel.","id":"20250429_napsutes-25-fok-csapadekmentes-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"5ebc7afc-c15a-499d-a97a-5a635dde10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_napsutes-25-fok-csapadekmentes-ido","timestamp":"2025. április. 29. 06:23","title":"Napos, csapadékmentes keddünk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","shortLead":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","id":"20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1.jpg","index":0,"item":"cf347aa4-67e3-466c-8f6c-79ad490606e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","timestamp":"2025. április. 29. 08:32","title":"Etikai kódexet dolgoztatna ki és kirúgatná a tiszás Kollár Kingát a budapesti Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]