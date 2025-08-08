Most próbálja ki: minden felhasználó megkapta az új ChatGPT-t, ingyen is nyomogatható

Helyesnek bizonyultak azok a kiszivárgott információk, amelyek szerint az OpenAI már augusztusban bemutatja legújabb mesterségesintelligencia-modelljét, a GPT-5-öt. Bár a fejlesztés hónapokat csúszott, Sam Altman, a cég vezérigazgatója végül csütörtökön lerántotta a lepelet a fejlesztésről, és egyúttal azt is bejelentette, hogy minden ChatGPT-felhasználója számára elérhetővé teszik majd.

Altman szerint a fejlesztés olyan jelentős, hogy aki elkezdi használni, többé már nem akar majd visszatérni a korábbi modellekre. A szakember arról beszélt, hogy míg a GPT-3 olyan volt, mintha egy középiskolással beszélt volna az ember – a feltett kérdésre vagy helyes választ kapott, vagy nem –, a GPT-4 már egy egyetemistával való beszélgetéshez hasonlított. Altman hangsúlyozta:

„A GPT-5 az első olyan modell, ami úgy válaszol a kérdésre, mintha egy tudományos fokozattal, PhD-vel rendelkező szakember lenne.”

A The Verge megjegyzi, hogy az OpenAI-nak már szüksége volt egy GPT-5-szintű fejlesztésre, ugyanis bár a ChatGPT-nek havonta már 700 millió felhasználója van, egy ideje nem volt iparágvezető, határokon átívelő modellje. Ennek fényében nem csoda, hogy Altman a világ legjobb modelljének nevezte a GPT-5-öt kódolásban, írásban, egészségügyi kérdésekben „és sok minden másban”.

Introducing GPT-5 Join Sam Altman, Greg Brockman, Sebastien Bubeck, Mark Chen, Yann Dubois, Brian Fioca, Adi Ganesh, Oliver Godement, Saachi Jain, Christina Kaplan, Tina Kim, Elaine Ya Le, Felipe Millon, Michelle Pokrass, Jakub Pachocki, Max Schwarzer, Rennie Song, Ruochen Wang as they introduce and demo GPT-5.

A legfontosabb újítás a ChatGPT-ben azt lesz, hogy nem kell a modellek között váltogatni, a GPT-5 ugyanis képes az egyszerű válaszok mellett érvelő modellként is viselkedni.

Bár a felhasználók számára ingyenesen elérhető lesz a GPT-5, egy, a színfalak mögötti korlátozás miatt a rendszer áttérhet a GPT-5 mini verziójára. A modellből egyébént három verzió készült: a GPT-5, a GPT-5 mini és a GPT-5 nano, amelyekhez a fejlesztők különböző árakon férhetnek hozzá.

A bemutató alapján ez biztosan kifizetődő lesz. A teszten arra kérték a ChatGPT-t, hogy készítsen egy interaktív játékot is tartalmazó, a francia nyelv tanulását segítő weboldalt. A rendszer néhány másodperc alatt több száz sornyi kódot írt le, majd megmutatta, hogy hogyan fog kinézni a weboldal, ami a tesztek alapján megfelelően működött.

Alex Beutel, a modell biztonsági kutatási vezetője állítja, több mint 5000 órán át tanulmányozta, milyen biztonsági kockázatai lehetnek a GPT-5-nek. A fő hangsúly azon volt, hogy a rendszer ne hazudjon a felhasználóknak. A tapasztalatok szerint a GPT-5 jóval kevesebbet hallucinál, mint az OpenAI o3 érvelési modellje, ugyanakkor a magabiztos hazugság továbbra is problémát jelent.

A probléma leginkább akkor kezdődik, amikor több lépésből álló feladatokat kell végrehajtania a rendszernek, bár az OpenAI szerint ezt a problémát megbízhatóbban kezeli a rendszer, mint korábban.

Emellett a GPT-5 könnyebben be tudja ismerni, ha nem tud elvégezni egy feladatot, vagy nem tud pontosan megválaszolni egy kérdést. Sam Altman szerint mindez segíthet, hogy az emberek jobban megbízzanak benne.

Az új modell már elérhető a ChatGPT ingyenes és fizetős felhasználóinak egyaránt.

