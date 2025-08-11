Legyen még amerikaibb az iPhone: óriási befektetéseket tesz az Apple az Egyesült Államokban

Repkedtek a nagy számok Tim Cook és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatóján: bejelentették a technológiai vállalat elkötelezettségét, miszerint a következő négy évben további 100 milliárd dollárral növeli az amerikai gyártásba történő befektetéseit, ami így eléri a 600 milliárd dollárt.

Ezek a beruházások arra irányulnak, hogy az ellátási lánc és a fejlett gyártás nagyobb részét az Egyesült Államokba hozzák az Amerikai Gyártási Program (American Manufacturing Program) nevű kezdeményezés részeként (azonban ez nem jelenti a teljes elkötelezettséget a népszerű iPhone készülék belföldi gyártása mellett).

„Büszkén mondhatjuk, hogy a mai nappal 600 milliárd dollárra növeltük az Egyesült Államokban végrehajtott négy éves befektetéseinket, és elindítottuk új amerikai gyártási programunkat. Ez magában foglalja az új és kibővített együttműködést tíz amerikai vállalattal. Ezek olyan alkatrészeket gyártanak – beleértve a félvezető chipeket is –, amelyeket az Apple világszerte forgalmazott termékeiben használnak, és hálásak vagyunk az elnöknek a támogatásáért” – mondta Cook a befektetést bejelentő nyilatkozatban.

A terv tehát egy új kezdeményezést tartalmaz, amelynek a célja, hogy az Apple áthelyezze termelési hálózatának nagyobb részét az Egyesült Államokba. A szándék állítólag magában foglalja az Apple-termékek „további kritikus alkatrészeinek” belföldi gyártását, bár nem világos, hogy melyek ezek.

„Ez a bejelentés az egyik legnagyobb vállalás abban, ami nemzetünk történelmének egyik legnagyobb befektetési fellendülésévé vált” – kommentálta Donald Trump a fentieket.

Trump előző ciklusa alatt az Apple már sikeresen mentesült az importvámok alól. Egy hasonló elbánás újbóli elérése segítene a vállalatnak elkerülni a költségnövekedést, amely csökkentené a profitját, és/vagy drágíthatná eszközeit az Egyesült Államokban, ráadásul további előnyt jelenthetne a külföldi versenytársakkal, például a Samsunggal szemben is.

Az Apple legújabb amerikai befektetésének hírére a vállalat részvényeinek ára 5 százalékkal emelkedett. Ez a növekedés a befektetők megkönnyebbülését tükrözi, hogy Cook „olajágat nyújt” a Trump-adminisztrációnak – mondta Nancy Tengler, az Apple részvényeket birtokló Laffer Tengler Investments vagyonkezelő vezérigazgatója.

Az Apple egyébként már ma is több ezer beszállítóval áll kapcsolatban mind az 50 amerikai államban, több mint 450 ezer beszállítói és partneri munkahelyet támogatva. A következő négy évre pedig azt tervezi, hogy közvetlenül 20 ezer embert vesz fel az Egyesült Államokban – a túlnyomó többségük a kutatás-fejlesztés, a chiptervezés, a szoftverfejlesztés, valamint a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén fog dolgozni.

