Heteken belül fizetni kell a Windowsért, de most egy férfi pert indított Windows 10 októberi leállítása miatt

Két hónap múlva megszűnik a Windows 10 Microsoft általi támogatása, ami azt jelenti, hogy bár a számítógépeken lehet még használni ezt a rendszert, azonban a szolgáltatásfrissítések és a biztonsági frissítések ettől kezdve már nem lesznek elérhetők. Van persze kerülőút, például belépés a kiterjesztett frissítések programba (ami azonban nem ingyenes), a Windows 11 telepítése a már meglévő számítógépre (ez hardverfüggő) vagy új komputer vásárlása.

Feltehetően egyik megoldás sem volt ínyére annak a San Diegó-i férfinak, aki úgy döntött, beperli a Microsoftot a Windows 10-zel kapcsolatos tervei miatt. Lawrence Klein azt állítja, hogy a Microsoft ezzel a lépésével arra kényszeríti a felhasználókat, hogy azok új eszközöket vásároljanak, és emellett megpróbálja monopolizálni a generatív mesterséges intelligencia piacát.

Klein panaszában az is szerepel – írja a PC Gamer –, hogy októberben legalább 240 millió eszköz válik elavulttá pusztán amiatt, mert nem felel meg a Windows 11-re frissítés hardverkövetelményeinek. Ha a felhasználókat arra kényszerítenék, hogy kidobják ezeket az eszközöket csak a frissítés miatt, az rengeteg felesleges e-hulladékhoz vezetne. A panaszos szerint összességében egy olyan kampányról van szó, amelynek a célja, hogy a felhasználók olyan Copilot+ PC-ket vegyenek, amelyek képesek a Microsoft MI-szoftverének futtatására.

Klein szerint ez a mostani stratégia még a Microsoft saját mércéjével mérve is szokatlan, hiszen korábban 7-8 évet engedett a Windows egyik verziójáról a másikra történő teljes átállásra, szemben a mostani négy évvel. A felperes nem rejti véka alá a Windows 11-ről alkotott véleményét sem. Szerinte ez az operációs rendszer rendkívül népszerűtlen, és ha nem volna az elavulás, akkor sokan nem is frissítenének rá, ugyanis nincsenek benne izgalmas funkciók, és a felhasználók a rendszer felületét sem tartják túl vonzónak. A Microsoft nem vette figyelembe a fogyasztói elvárásokat a Windows 11 megtervezésekor, és mivel az OS rendszerek piacának domináns cégéről van szó, ezt meg is tehette.

Klein azt kéri a bíróságtól, hogy járjon közbe annak érdekében, hogy a Microsoft világosan és egyértelműen tájékoztassa a felhasználókat a Windows 10 megszűnésének következményeiről, és átláthatóan kommunikáljon a biztonsági lehetőségekről azok számára, akik továbbra is maradnának e rendszer mellett. Emellett azt is kéri, hogy a jogalkotók kötelezzék a redmondi céget arra, hogy további költségek nélkül folytassa a Windows 10 frissítéseit, egészen addig, amíg nem csökken 10 százalék alá a Windows 10-et használók aránya.

A bíróság malmai persze lassan őrölnek, így az ügy biztos nem fog megoldódni október 14. előtt. És persze az is valószínű, hogy a Microsoft óriási jogi gépezetének is meglesz majd a válasza a beadványra.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.