Tudja a biológiai életkorát? A jövőben akár az izzadtságából is kiderítheti

Új érzékelőt fejlesztenek svájci tudósok amerikai közreműködéssel, amely az izzadságmolekulák alapján hivatott mérni a biológiai életkort. A kutatás célja olyan „időóra kidolgozása”, amely állandó jelleggel adatokat szolgáltat majd a test fiziológiai állapotáról – közölte a svájci Szövetségi Kutató és Anyagtudományi Laboratórium (Empa). Az Age Resist (korellenállás) nevű kutatási programban az Empán kívül az zürichi ETH egyetem, a Bázeli Egyetemi Kórház és a Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) is részt vesz.

A korosodás olyan biológiai folyamat, amelyet csak kevéssé ismer a tudomány – hangsúlyozza az Empa. Az viszont ismert, hogy a fitt állapot és a bizonyos betegségekre történő reagálókészség az élet folyamán változik, és az orvosi kezeléseket az egyén fizikai állapotához kell alkalmazni. Az életévekkel mért kronológiai kor csak korlátozott információkat nyújt az aktuális fizikai állapotról.

– 3,1 év: a biológiai öregedést is visszafordíthatják a fogyókúrás gyógyszerek 32 héten át vizsgáltak 108 embert, és kiderült: újabb területen bizonyulhat hasznosnak az Ozempic, a mostanában mindenkit lefogyasztó egyik csodaszer. Képes lehet ugyanis faragni a biológiai életkorból, egyes szerveknél akár 5 évet is.

Eddig a biológiai kort rendszerint vérminták laboratóriumi elemzésével határozták meg, ami bonyolult művelet, és hosszabb távú eredményeket nem szolgáltat. A kutatók szerint az úgynevezett biomarkerek alkalmazása, amelyek az izzadságban mérnek, valamint a hordozható érzékelők egyszerű és folyamatos módszert jelentenek, amely a mindennapi életben is használható.

Jelenleg a klinikai kísérletek résztvevőinek a kiválasztása zajlik.

