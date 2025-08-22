Tudja a biológiai életkorát? A jövőben akár az izzadtságából is kiderítheti
Vége lehet a biológiai életkor vérmintákkal történő, bonyolult megállapításának – jöhet egy sokkal egyszerűbb módszer, ami ráadásul hosszútávú eredményeket is adhat.
MTI
Új érzékelőt fejlesztenek svájci tudósok amerikai közreműködéssel, amely az izzadságmolekulák alapján hivatott mérni a biológiai életkort. A kutatás célja olyan „időóra kidolgozása”, amely állandó jelleggel adatokat szolgáltat majd a test fiziológiai állapotáról – közölte a svájci Szövetségi Kutató és Anyagtudományi Laboratórium (Empa). Az Age Resist (korellenállás) nevű kutatási programban az Empán kívül az zürichi ETH egyetem, a Bázeli Egyetemi Kórház és a Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) is részt vesz.
A korosodás olyan biológiai folyamat, amelyet csak kevéssé ismer a tudomány – hangsúlyozza az Empa. Az viszont ismert, hogy a fitt állapot és a bizonyos betegségekre történő reagálókészség az élet folyamán változik, és az orvosi kezeléseket az egyén fizikai állapotához kell alkalmazni. Az életévekkel mért kronológiai kor csak korlátozott információkat nyújt az aktuális fizikai állapotról.
Eddig a biológiai kort rendszerint vérminták laboratóriumi elemzésével határozták meg, ami bonyolult művelet, és hosszabb távú eredményeket nem szolgáltat. A kutatók szerint az úgynevezett biomarkerek alkalmazása, amelyek az izzadságban mérnek, valamint a hordozható érzékelők egyszerű és folyamatos módszert jelentenek, amely a mindennapi életben is használható.
Jelenleg a klinikai kísérletek résztvevőinek a kiválasztása zajlik.
