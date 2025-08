– 3,1 év: a biológiai öregedést is visszafordíthatják a fogyókúrás gyógyszerek

A kilók mellett az életkorából is „ledobna” egy kicsit? Úgy tűnik, a mostanában mindenkit lefogyasztó egyik csodagyógyszer, az Ozempic erre is képes – legalábbis egy randomizált kontrollált vizsgálat erre enged következtetni.

Természetesen nem arról van szó, hogy a készítmény átírná a dátumot a születési anyakönyvi kivonatában – a biológiai korból farag le valamennyit, a vizsgálat szerint átlagosan 3,1 évet. Az Ozempicet – és több hasonló készítményt – eredetileg cukorbetegeknek fejlesztették, és csak utólag derült ki, hogy egyébként a fogyásban is segíthet. Sőt, azóta fény derült arra is, hogy alkalmazható még a demencia kockázatának csökkentése, valamint az alkoholizmus és a dohányzás elleni küzdelemben is.

És akkor a jelek szerint még nincs is vége: egy friss vizsgálat során azt vették górcső alá, hogy milyen hatással van az Ozempic a biológiai öregedésre. Mint kiderült: egy 32 hetes kezelés után átlagosan 3,1 évvel fiatalodott meg a vizsgálatban résztvevő 108 személy, biológiai értelemben.

Az eredmények – összegez a MedPath – arra engednek következtetni, hogy a szemaglutid-alapú GLP-1-gyógyszerek jóval sokrétűbbek lehetnek.

Kor és kilók

A kapcsolódó vizsgálatokat a Kentucky állambéli diagnosztikai cég, a TruDiagnostic szakembere, Varun Dwaraka vezette. A randomizált kontrollált vizsgálat során 108, a HIV-vel összefüggő lipohipertrófiában szenvedő ember vett részt.

Ezt a betegséget a gyors zsírfelhalmozódás, valamint a sejtek felgyorsult öregedése jellemzi. Az alanyok fele 32 héten át heti rendszerességgel kapott az Ozemicből, míg a többiek placebót kaptak. A szakemberek úgynevezett epigenetikus órákat használtak ahhoz, hogy kiértékeljék a biológiai öregedés mértékét. Ez egy kifinomult eszköz, amely azonosítja a DNS-metiláció mintáit, avagy azokat a kémiai jelölőket, amelyek befolyásolják a génaktivitást, és az életkor előrehaladtával változnak.

Ezek a mintázatok felgyorsulhatnak vagy lassulhatnak is, függően az életmódtól – így a biológiai életkor esetenként eltérhet a valós, tényleges életkortól. Ennek mentén derült ki, hogy a szemaglutidot kapó emberek átlagosan 3,1 évvel „fiatalodtak meg”.

A vizsgálat időtartama alatt a placebót kapók körében semmilyen jelentős változás nem volt megfigyelhető. Fontos ugyanakkor, hogy nem minden szervezetben volt egyforma a hatás, és az egyes szervek között is volt eltérés – a szemaglutid leglátványosabban a gyulladást okozó szervrendszerben, valamint az agyban lassította a biológiai öregedést, ahol csaknem öt évet „faragott le” a korból – de jelentős volt a hatás a szívben és a vesékben is.

„A szemaglutid nemcsak lassíthatja az öregedés mértékét, de egyeseknél akár vissza is fordíthatja azt” – hangsúlyozza Dwaraka. A kutatók úgy gondolják, ezek a hatások a gyógyszer zsírelosztó, valamint az anyagcserére gyakorolt hatásában gyökereznek.

Egészen pontosan a szervek körüli felesleges zsírokat bontja le a szamaglutid – ezek a zsírok olyan, az öregedést segítő molekulákat szabadítanak fel, amelyek megváltoztatják az öregedéssel összefüggő gének DNS-metilációját. Megeshet azonban, hogy nem a gyógyszer sejtekre gyakorolt hatásából, hanem az egészségi állapot javulásából fakad ez a jótékony hatás – igaz, ez is a szemaglutid miatt következik be.

Egyelőre nem érdemes öregedésgátló terápiaként alkalmazni az ilyen gyógyszereket, figyelmeztet Dwaraka. Ehhez ugyanis még átfogóbb vizsgálatok szükségesek a területen.

