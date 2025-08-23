Barátság nem várt extrákkal: furcsa kapcsolódási pontot mutatott ki egy kísérlet

Vajon a barátság közelebb hozza egymáshoz a döntéseinket? E kérdés nyomába eredtek a Sanghaji Nemzetközi Tanulmányok Egyetem kutatói.

Vizsgálataik során két kutatást is elvégeztek. Először 175 résztvevőnél követték nyomon hosszabb távon, hogyan befolyásolja a barátság azt, hogy milyen véleményük van egy-egy termékről. Ezután 47 kísérleti alanynál agyi képalkotással figyelték idegi aktivitásukat, miközben a barátaikkal együtt néztek reklámokat.

A kutatók azt találták, hogy a barátok egyértelműen hasonlóbban értékelték a termékeket, mint az idegenek. Ráadásul ez a hasonlóság az idő múlásával és a barátságok szorosabbá válásával még nőtt is, ami a szakemberek szerint arra utal, hogy a vásárlási preferenciák egyre jobban összehangba kerülnek azokéval, akiket közel érzünk magunkhoz.

Az agyi aktivitás vizsgálata is érdekes felfedezésekhez vezetett. A barátok szinkronizált idegi válaszokat mutattak a memóriához, a társas ítélőképességhez és a jutalmakhoz, illetve a döntéshozatalhoz kapcsolódó területeken. A legérdekesebb megfigyelés azonban az volt, hogy a kutatók meg tudták jósolni egy személy vásárlási preferenciáit barátja agyi aktivitásának elemzésével. Gépi tanulási modellek segítségével tudták bizonyítani, hogy egy személy neurális adatai nemcsak a saját döntéseit, hanem a közeli barátaiét is képesek előre jelezni.

Miután a kutatás nem egy pillanatképre, hanem egy hosszabb időszakra fókuszált, a kutatók azt is megfigyelhették, hogyan befolyásolják a barátságok dinamikájának változásai az idegi és viselkedési hasonlóságot. Az idegi szinkronitás mértéke is annak megfelelően módosult, ahogyan a kapcsolatok változtak, szorosabbá vagy távolibbá váltak.

Bár ez a tanulmány kifejezetten a fogyasztási döntésekre összpontosított, arról is árulkodik, hogyan befolyásolják a közösségi hálózatok a mindennapi döntéseket olyan módon, amelyet tudatosan fel sem ismerünk.

