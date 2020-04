Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hívei szerint felkészült, agyafúrt, ösztönös politikus, ellenfelei viszont populistának, féktelennek, elszabadult hajóágyúnak tartják. A 46 éves Igor Matovic ezzel szemben úgy beszél magáról, hogy semmi különös nincs benne, ugyanolyan egyszerű ember, mint bárki más. A pártját is ennek szellemében nevezte el Egyszerű Emberek és Független Személyiségeknek (OL'aNO), amely megnyerte az idei szlovákiai februári választást, majd Matovic négy párttal alkotmányos többséggel támogatott koalíciós kormányt alakított.","shortLead":"Hívei szerint felkészült, agyafúrt, ösztönös politikus, ellenfelei viszont populistának, féktelennek, elszabadult...","id":"202016_igor_matovic_kiszamithatatlan_szlovak_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df76539-c3e5-4167-808d-3c61c4316976","keywords":null,"link":"/360/202016_igor_matovic_kiszamithatatlan_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2020. április. 19. 08:30","title":"A fenegyerek, aki performanszok révén lett miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján komoly biztonsági rést hagyott Németország Észak-Rajna–Vesztfália tartományának illetékes szervezete a weboldalon, amelyen keresztül a koronavírus-járvány miatti pénzügyi segítségre lehetett benyújtani az igényeket. A hackerek köszönték szépen, le is csaptak a lehetőségre.","shortLead":"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján komoly biztonsági rést hagyott Németország Észak-Rajna–Vesztfália...","id":"20200420_hacker_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e078b6f-89e5-4b57-b8e2-be529491732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_hacker_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. április. 20. 14:08","title":"Járványkezelés: 35 milliárd forintnyi eurót lophattak a németektől hackerek egy egyszerű átverős trükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány előtt még szerény növekedéssel számoltak, ez már a múlté.","shortLead":"A járvány előtt még szerény növekedéssel számoltak, ez már a múlté.","id":"20200419_Durva_visszaesest_hozott_a_koronavirus_az_olasz_gazdasagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f6fc0-c632-4f62-8258-0c4e230e93ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Durva_visszaesest_hozott_a_koronavirus_az_olasz_gazdasagban","timestamp":"2020. április. 19. 10:02","title":"Durva visszaesést hozott a koronavírus az olasz gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt reméli, hogy a gyerekek csodás történetekkel találkozhatnak, a szülők pedig egy picit pihenhetnek, amíg ő mesét mond. ","shortLead":"Azt reméli, hogy a gyerekek csodás történetekkel találkozhatnak, a szülők pedig egy picit pihenhetnek, amíg ő mesét...","id":"20200419_Michelle_Obama_mese_gyerekkonyv_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cd5d96-2e56-4b4e-8904-a29452604fde","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Michelle_Obama_mese_gyerekkonyv_karanten","timestamp":"2020. április. 19. 11:03","title":"Michelle Obama minden héten mesét olvas az amerikai gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban - mondta vasárnap Edouard Philippe francia miniszterelnök, aki szerint azonban a helyzet, ha lassan is, de javul. A betegség halálos áldozatainak száma a legfrissebb adatok szerint megközelítette a 20 ezret.","shortLead":"A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban - mondta vasárnap Edouard Philippe francia...","id":"20200419_Francia_miniszterelnok_a_helyzet_javul_de_a_valsagnak_meg_nincs_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc24d9-858b-4a8b-a51a-e3af73528697","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Francia_miniszterelnok_a_helyzet_javul_de_a_valsagnak_meg_nincs_vege","timestamp":"2020. április. 19. 20:20","title":"Francia miniszterelnök: a helyzet javul, de a válságnak még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint) fizetést kínál a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint...","id":"20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8075c-68c8-432f-ad2e-4105139c4b18","keywords":null,"link":"/sport/20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","timestamp":"2020. április. 19. 15:03","title":"A PSG 38 millió eurós fizetéssel kecsegteti Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben maradhatnak – állítják amerikai tudósok. Szerintük egy arra járó ember így könnyedén beszippanthatja azokat, a vírussal együtt.","shortLead":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben...","id":"20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346056da-270c-4862-bbdf-469054a03319","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","timestamp":"2020. április. 20. 08:45","title":"Új kutatás: a halk beszéddel is terjeszthető a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a szükségállapot meghosszabbítását","shortLead":"A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a szükségállapot meghosszabbítását","id":"20200418_Spanyolorszagban_marad_a_rendkivuli_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b88312-1e43-45c1-bb32-f44e3f1ca149","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Spanyolorszagban_marad_a_rendkivuli_helyzet","timestamp":"2020. április. 18. 20:55","title":"Spanyolországban marad a rendkívüli helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]