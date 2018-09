Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeres szórakozást (négy kamera?) ígér egy októberben érkező Samsung okostelefon, ennyi derül ki a kissé rejtélyes meghívóból. A tech-világ persze azonnal találgatásokba kezdett.","shortLead":"Négyszeres szórakozást (négy kamera?) ígér egy októberben érkező Samsung okostelefon, ennyi derül ki a kissé rejtélyes...","id":"20180919_4xfun_samsung_galaxy_esemeny_2018_oktober_11_negykameras_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7378b1e-7ebe-4df6-bfd9-c50b32d1b934","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_4xfun_samsung_galaxy_esemeny_2018_oktober_11_negykameras_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:03","title":"Rejtélyes meghívó: négykamerás Samsung telefon érkezik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési díjból származik, az neki is jó lesz. Rosszul gondolja.","shortLead":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési...","id":"20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b31dac-71f2-4a67-913a-f3b2cafd487c","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Anyáznak a francia tévénézők, mert sokan nem láthatták a PSG–Liverpool-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ff8522-17d6-495f-beae-2cd6eb07fc36","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180919_Marabu_FekNyuz_A_moszkvai_harcos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff8522-17d6-495f-beae-2cd6eb07fc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4599fe1a-f4b9-40be-ab0a-1ce462b81b40","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Marabu_FekNyuz_A_moszkvai_harcos","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:00","title":"Marabu FékNyúz: A moszkvai harcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő hét közepén a szélvédett, fagyzugos, gyengén felhős helyeken a fagypont körüli hőmérséklet sem kizárt.","shortLead":"A jövő hét közepén a szélvédett, fagyzugos, gyengén felhős helyeken a fagypont körüli hőmérséklet sem kizárt.","id":"20180919_nyarias_ido_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dad3af-3a2e-45f6-a825-fd5b1c1c419a","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_nyarias_ido_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:13","title":"Kiderült, meddig tart még a nyárias idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c30e2-68dc-4dc4-b658-5931f7d762de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eprekkel kezdődött, de egyre több más gyümölcsben találnak éles tárgyakat. ","shortLead":"Eprekkel kezdődött, de egyre több más gyümölcsben találnak éles tárgyakat. ","id":"20180920_Nem_vesz_el_csak_atalakul_az_eperpanik_Ausztraliaban_most_egy_mangoban_talaltak_elrejtett_tut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485c30e2-68dc-4dc4-b658-5931f7d762de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617e93b2-0d29-4735-9a94-605fd26a7507","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Nem_vesz_el_csak_atalakul_az_eperpanik_Ausztraliaban_most_egy_mangoban_talaltak_elrejtett_tut","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:21","title":"Nem vész el, csak átalakul az eperpánik Ausztráliában: most egy mangóban találtak elrejtett tűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan...","id":"20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38404737-7a22-4510-a7c3-bf7ab907c647","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:36","title":"Egy nap alatt ez a második súlyos cápatámadás az ausztrál paradicsomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09799f6d-9142-4c77-bffe-7165a27a832e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség őrizetbe vette, a gyerek pedig bevallotta, hogy valóban tűket szurkált a szupermarketek által árusított eprekbe.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette, a gyerek pedig bevallotta, hogy valóban tűket szurkált a szupermarketek által árusított...","id":"20180919_Megvan_az_ausztral_eperpanik_egyik_eloidezoje_egy_kisfiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09799f6d-9142-4c77-bffe-7165a27a832e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c1290a-d9ba-4d40-a649-118b174d2fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Megvan_az_ausztral_eperpanik_egyik_eloidezoje_egy_kisfiu","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:02","title":"Megvan az ausztrál eperpánik egyik előidézője, egy kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Betiltanák a szőrmetermékek többségének árusítását és előállítását a világ egyik divatközpontjának számító Los Angelesben, amely az eddigi legnagyobb amerikai város lenne, amely bevezeti a korlátozást. Kérdés, mi lesz az ortodox zsidók szőrmekalapjával.","shortLead":"Betiltanák a szőrmetermékek többségének árusítását és előállítását a világ egyik divatközpontjának számító Los...","id":"20180919_Mi_lesz_az_orosz_szepasszonyokkal_es_az_ortodox_zsidokkal_Szamuznek_a_szormet_Los_Angelesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13fd903-dc26-494f-a42b-3a212a371362","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Mi_lesz_az_orosz_szepasszonyokkal_es_az_ortodox_zsidokkal_Szamuznek_a_szormet_Los_Angelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:48","title":"Mi lesz az orosz szépasszonyokkal és az ortodox zsidókkal? Száműznék a szőrmét Los Angelesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]