[{"available":true,"c_guid":"42ec00f0-9164-40b7-8b92-cde75b4a0a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bántalmazta a hozzátartozóit, majd végzett magával.","shortLead":"Egy férfi bántalmazta a hozzátartozóit, majd végzett magával.","id":"20180921_tragedia_lett_a_csaladi_veszekedesbol_fertorakoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ec00f0-9164-40b7-8b92-cde75b4a0a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b1c8cf-f661-4a76-b490-b3662be6170a","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_tragedia_lett_a_csaladi_veszekedesbol_fertorakoson","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:41","title":"Tragédia lett a családi veszekedésből Fertőrákoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c92800a-2a93-44f0-ab93-33e7d135f1c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) munkatársai videóre vették, amint akciócsoportjuk lecsap egy férfira, aki Vlagyivosztokban próbált meg eladni egy gránátvetőt.","shortLead":"Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) munkatársai videóre vették, amint akciócsoportjuk lecsap egy férfira...","id":"20180921_Nehany_farbarugas_csuklya_a_fejre_igy_kaptak_el_a_granatvetovel_seftelo_oroszt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c92800a-2a93-44f0-ab93-33e7d135f1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f38a68-1a3a-40b2-809e-6e2b1048a608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Nehany_farbarugas_csuklya_a_fejre_igy_kaptak_el_a_granatvetovel_seftelo_oroszt__video","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:21","title":"Néhány farbarúgás, csuklya a fejre, így kapták el a gránátvetővel seftelő oroszt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A legreménytelenebb követeléseket is nyereséggel adta el az ingatlanpiaci konjunktúrában az MKB, így az állam nem bukott azon, hogy a privatizáció előtt felturbózta a bank mérlegét. A műveletre eredetileg 8-10 évet adtak, de 3 év alatt sikerült végrehajtani.","shortLead":"A legreménytelenebb követeléseket is nyereséggel adta el az ingatlanpiaci konjunktúrában az MKB, így az állam nem...","id":"201832__mkb_bank__zeppelinveg__indotekcsoport__vegkiarusitas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc207f7-2f88-4a31-9a7e-3baa140e970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__mkb_bank__zeppelinveg__indotekcsoport__vegkiarusitas_utan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:00","title":"Rekord gyorsasággal szanálták az MKB-t, pénzénél maradt az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","shortLead":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","id":"20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9171aa5-9323-42cc-a881-e2d7e134c1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:13","title":"Zeman: Csehország a saját érdekében elutasítja a Magyarország elleni uniós eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós támogatási előlegeket, amiket a kormány még a választások előtt osztogatott szét. ","shortLead":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós...","id":"20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537b4d2-f826-4328-9981-ddbad030272b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","timestamp":"2018. szeptember. 21. 08:22","title":"Visszakéri a kormány a választások előtt szétosztott uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat origójaként szolgáló jeleknek.","shortLead":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat...","id":"201831_nulladik_kilometerpontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44000eb-d058-4e6e-bcf5-da24df733bfe","keywords":null,"link":"/elet/201831_nulladik_kilometerpontok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:00","title":"Szobor, réztábla, gyémánt - megoldások nulladik kilométerpontokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tették kötelezővé az idei évtől az e-napló használatát az állami intézményeknek, az érintettek szerint komoly gondok vannak a súlyos pénzekből készült rendszerrel.","shortLead":"Hiába tették kötelezővé az idei évtől az e-napló használatát az állami intézményeknek, az érintettek szerint komoly...","id":"20180921_e_naplo_kreta_rendszer_koznevelesi_regisztracios_es_tanulmanyi_alaprendszer_allami_iskolak_pedagogusok_szakszervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a7d039-2651-4558-993d-9e6958154c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_e_naplo_kreta_rendszer_koznevelesi_regisztracios_es_tanulmanyi_alaprendszer_allami_iskolak_pedagogusok_szakszervezete","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:30","title":"Egymilliárd forintba került, mégis alig használható – jönnek a panaszok az e-naplóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Pedig csak szellőztetni kéne, de valamiért a nagyobb üzemekben figyelnek oda erre eléggé.","shortLead":"Pedig csak szellőztetni kéne, de valamiért a nagyobb üzemekben figyelnek oda erre eléggé.","id":"20180922_Nem_veszik_komolyan_a_hobbiboraszok_a_mustgazmergezes_veszelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6e7f9-56e8-4afe-b6f3-4b4bafb54d5e","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Nem_veszik_komolyan_a_hobbiboraszok_a_mustgazmergezes_veszelyet","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:21","title":"Nem veszik komolyan a hobbiborászok a mustgázmérgezés veszélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]