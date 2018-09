„A Munkáspártnak teljes mértékben támogatnia kell, hogy legyen még egy népszavazás a Brexitről” – mondta a The Observer címá londoni lapnak adott nyilatkozatában Tom Watson, az ellenzéki párt elnök-helyettese. A politikus azt után szólalt meg, hogy a legújabb felmérések szerint a munkáspárti szavazók 86 százaléka azt szeretné, ha újabb népszavazást tartanának a Brexitről.

A kutatásból az is kiderült, hogy az újabb népszavazás támogatóinak kilenc tizede bent maradna az EU-ban.

Watson szerint a Brexit-tárgyalásokon egyre nehezebb helyzetbe kerülő Theresa May kozervatív kormányfő rákényszerülhet arra, hogy még az év vége előtt előrehozott választáson próbálja megőrizni hatalmát, s Watson szerint az egyre valószínűbbnek tűnő választáson a baloldali ellenzéknek határozott népszavazás-párti kampányt kell folytatniuk.

Míg Jeremy Corbyn pártelnök azt mondta, Brexit-népszavazás ügyben elfogadja a Munkáspárt hét végén kezdődött kongresszusának végén elfogadott határozatot, majd azt is közölte, értesülései szerint a konzervatívok között is sokan annyira elégedetlenek May politikájával, hogy támogatnák a választás előrehozatalát. Ugyanakkor Dominic Raab Brexit-ügyi miniszter kizárta az előrehozott választások lehetőségét. Bár elismerte, hogy problémák keletkeztek a tárgyalásokban, azt mondta, ez csak egy „bukkanó az úton” s London folytatja a kilépési tárgyalásokat.

A The Guardian című brit lap értesülései szerint több vezető konzervatív politikus is attól tart, a kilépési tárgyalások kudarca, és egy esetleges "Kemény Brexit" esetén az Egyesült Királyság egysége is veszélybe kerülhet: Skóciában megerősödhetnek az elszakadás párti erők, s ahogy a lap fogalmazott "Észak-Írország is az elszakadás várószobájába léphet".