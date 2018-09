Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","shortLead":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","id":"20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb87456-3aeb-4e71-a45d-1cde716cf2e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:46","title":"Minden tizedik foglalkoztatott feketén dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e132352e-ba0b-4606-9cde-faa0dd901b5a","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Nem épült, és egyhamar nem is épül mobilgát a Rómain, a fővárosi vezetés pedig láthatóan nem foglalkozik az egyre nyilvánvalóbb igénnyel, amelyet a városlakók formálnak a város egyik utolsó természetes folyóparti szakaszának birtokba vételére. A helyi civil közösség úgy döntött, maguk veszik kezükbe a Római-part sorsát.","shortLead":"Nem épült, és egyhamar nem is épül mobilgát a Rómain, a fővárosi vezetés pedig láthatóan nem foglalkozik az egyre...","id":"20180925_romai_part_duna_mobilgat_tarlos_istvan_folyopart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e132352e-ba0b-4606-9cde-faa0dd901b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49786bf-47a8-42cb-becd-87327004347b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_romai_part_duna_mobilgat_tarlos_istvan_folyopart","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:35","title":"Európa legszuperebb folyópartja lehetne a Római, de a fővárost csak a gát érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5926feca-71a1-41aa-980a-85312fbe58fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" Olyan nagyprojektek befejezésével enyhítené energiahiányát a szomszédos ország, melyeket még a rendszerváltás előtt találtak ki.","shortLead":" Olyan nagyprojektek befejezésével enyhítené energiahiányát a szomszédos ország, melyeket még a rendszerváltás előtt...","id":"20180924_A_Ceausescukorszak_terveit_vette_elo_a_fiok_melyerol_Romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5926feca-71a1-41aa-980a-85312fbe58fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63318d9-7949-4a4f-82e1-d0f0b83a5a78","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_A_Ceausescukorszak_terveit_vette_elo_a_fiok_melyerol_Romania","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:45","title":"A Ceausescu-korszak terveit vette elő a fiók mélyéről Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megdőlt a korábbi rekord.","shortLead":"Megdőlt a korábbi rekord.","id":"20180925_Dol_a_penz_a_Manchester_Unitedhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21161a64-27e6-4889-a9c3-b9dd639a9ef4","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Dol_a_penz_a_Manchester_Unitedhoz","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:00","title":"Dől a pénz a Manchester Unitedhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze a társaságnak.","shortLead":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze...","id":"20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425c015b-6197-483e-8518-a5ab8d4834e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:22","title":"Sok eszközünk ötven-hatvan éves, veszélyes üzem vagyunk – interjút adott a MÁV elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Pie-t futtató készülékeken már ott van a mesterséges intelligencián alapuló két új funkció, ami kordában tartja az alkalmazások energiafogyasztását.","shortLead":"Az Android Pie-t futtató készülékeken már ott van a mesterséges intelligencián alapuló két új funkció, ami kordában...","id":"20180924_google_android_pie_deepmind_akkumulator_kapacitas_uzemido_novelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae2c6be-07bc-4901-bf6b-0ec2608873cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_google_android_pie_deepmind_akkumulator_kapacitas_uzemido_novelese","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:03","title":"Androidos a telefonja? A Google bevetette a mesterséges intelligenciát, lassabban merüljön le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","shortLead":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","id":"20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b63bd9-5734-4fad-bee8-70e2ca966178","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:55","title":"Hajnalban 16 embert vittek el a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oltalom Karitatív Egyesület 500 ultrahangos vizsgálatot ajánl fel azoknak, akiknek heteket kell várniuk.\r

\r

","shortLead":"Az Oltalom Karitatív Egyesület 500 ultrahangos vizsgálatot ajánl fel azoknak, akiknek heteket kell várniuk.\r

\r

","id":"20180924_Ultrahangos_varolistaja_van_Egy_civil_szervezet_most_500_vizsgalatot_ad_ajandekba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf6a6bd-5d64-4609-a131-1df18fce3b5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Ultrahangos_varolistaja_van_Egy_civil_szervezet_most_500_vizsgalatot_ad_ajandekba","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:02","title":"Ultrahangos várólistán van? Egy civil szervezet most 500 vizsgálatot ad ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]