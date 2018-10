Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db6429b1-7465-4941-ad70-f0de0f3477f8","c_author":" Csunderlik Péter","category":"kultura","description":"1918. szeptember 30-án hunyt el a sokat betegeskedő Szabó Ervin (1877-1918), a merényletszervezéstől sem visszariadó könyvtáros, a Fővárosi Könyvtár igazgatója és mai névadója. Ravatalánál Jászi Oszkár búcsúzott tőle, és fogadkozott a baloldali radikálisok nevében, hogy folytatják a küzdelmet, amely egyik legszenvedélyesebb harcosát vesztette el Szabó Ervinnel: „Ez az ország tovább ragadozó ritterek országa nem marad. Ez az ország tovább kegyetlen pénzváltók országa nem marad. Ez az ország tovább ateista papok országa nem marad.” Persze tévedett.","shortLead":"1918. szeptember 30-án hunyt el a sokat betegeskedő Szabó Ervin (1877-1918), a merényletszervezéstől sem visszariadó...","id":"20180930_Aki_nem_disznek_hanem_fegyvernek_gondolta_a_konyvet__Szaz_eve_halt_meg_Szabo_Ervin_a_radikalis_konyvtaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db6429b1-7465-4941-ad70-f0de0f3477f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade9c4b-ebd7-46ae-acb1-4d11553703b8","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Aki_nem_disznek_hanem_fegyvernek_gondolta_a_konyvet__Szaz_eve_halt_meg_Szabo_Ervin_a_radikalis_konyvtaros","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:45","title":"Aki nem dísznek, hanem fegyvernek gondolta a könyvet – Száz éve halt meg Szabó Ervin, a radikális könyvtáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"3-1-re győzött a Juventus a Napoli elleni rangadón, Ronaldo gólt nem szerzett, de vastagon benne volt mindegyikben.","shortLead":"3-1-re győzött a Juventus a Napoli elleni rangadón, Ronaldo gólt nem szerzett, de vastagon benne volt mindegyikben.","id":"20180929_Ronaldo_ma_rugatott_harom_golt_a_tarsaival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b26fa27-6a50-41e6-a522-68b6aa13e08c","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Ronaldo_ma_rugatott_harom_golt_a_tarsaival","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:55","title":"Ronaldo ma rúgatott három gólt a társaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","shortLead":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","id":"20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569b8f0-1f96-4c14-980f-2b15728764dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","timestamp":"2018. október. 01. 08:21","title":"A nap fotója: a magyar rendszám, ami 40 évvel megelőzte a korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok és üdülőhelyek. A kirívó viselkedés büntetése mellett már felvetődött a szívesen látottak számának korlátozása is.","shortLead":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok...","id":"201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d5de17-694e-4fb4-b1e8-595b6d56bf31","keywords":null,"link":"/vilag/201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:00","title":"Pusztító idegenek: hogy lett az év szitokszava az \"overtourism\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cb14ab-390c-4d1d-bf9e-e8378c5da818","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan sok felhasználónak nem tetszett a Skype új verziója, hogy a Microsoftra nehezedő felhasználói nyomás miatt meghosszabbították a klasszikus csevegő(felület) támogatását. Most azonban kihúzzák a dugót.","shortLead":"Olyan sok felhasználónak nem tetszett a Skype új verziója, hogy a Microsoftra nehezedő felhasználói nyomás miatt...","id":"20181001_microsoft_skype_csevegoprogram_chatprogram_regi_skype_7_verzio_tamogatottsag_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1cb14ab-390c-4d1d-bf9e-e8378c5da818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a7af4-f754-47d9-9d46-fde776031f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_microsoft_skype_csevegoprogram_chatprogram_regi_skype_7_verzio_tamogatottsag_vege","timestamp":"2018. október. 01. 09:03","title":"Nincs tovább: kihúzzák a széket jól megszokott Skype alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad10f2e-9ed7-4b82-b8e8-22e919ea712d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon most először találtak bizonyítékot arra a kutatók, hogy a második világháborús bombázások nemcsak a talajon, hanem a légkörben is okoztak károkat.","shortLead":"A világon most először találtak bizonyítékot arra a kutatók, hogy a második világháborús bombázások nemcsak a talajon...","id":"20181001_bombazas_masodik_vilaghaboru_legkor_ionoszfera_lokeshullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad10f2e-9ed7-4b82-b8e8-22e919ea712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3cf8fa-bade-4c5b-ada8-8d0407c61f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_bombazas_masodik_vilaghaboru_legkor_ionoszfera_lokeshullam","timestamp":"2018. október. 01. 11:03","title":"Bizonyíték találtak: olyan erősek voltak a II. világháborús bombázások, hogy még a világűrt is elérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább Kocsis Máté verbális ámokfutásának részleteit. ","shortLead":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább...","id":"20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a07a0a-21fb-443a-af74-c324a9df6170","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:44","title":"Kocsis Máté elszabadult: lepszichopatázta Soros Györgyöt a Fidesz frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa15b1-bf2d-439e-a249-2d5f194ca862","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"kultura","description":"Orwell örök – ez benne a legjobb és a legrosszabb. Az 1984-et és az Állatfarmot nem forgatókönyvnek írta, mégis sokan annak használják.","shortLead":"Orwell örök – ez benne a legjobb és a legrosszabb. Az 1984-et és az Állatfarmot nem forgatókönyvnek írta, mégis sokan...","id":"201839__george_orwell__fake_news__valos_kepzelet__nagy_testverek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa15b1-bf2d-439e-a249-2d5f194ca862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c88abc5-c823-48fd-bc5c-3a42f3246e1a","keywords":null,"link":"/kultura/201839__george_orwell__fake_news__valos_kepzelet__nagy_testverek","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:00","title":"A nem vágyott élet prófétájának jóslata sosem volt még ennyire közel a megvalósuláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]