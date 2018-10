Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4316512c-5d40-42f1-8544-d368a07c6dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimlernél átkeresztelték a Bugatti-verőnek ígérkező új sportkocsit, melyhez egy exkluzív roadshow kamiont is készítettek.","shortLead":"A Daimlernél átkeresztelték a Bugatti-verőnek ígérkező új sportkocsit, melyhez egy exkluzív roadshow kamiont is...","id":"20181001_mercedesamg_one_neven_tamad_a_kozel_900_millio_forintos_uj_kozuti_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4316512c-5d40-42f1-8544-d368a07c6dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc49bf3-451c-4c2f-adf9-67bf5e0bfa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_mercedesamg_one_neven_tamad_a_kozel_900_millio_forintos_uj_kozuti_hiperauto","timestamp":"2018. október. 01. 13:21","title":"Mercedes-AMG One néven támad a közel 900 millió forintos új közúti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"900bce83-b6b0-4c78-bec2-df18924d9f6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen nap alatt több mint 500 ezren látták azt a videót, amiben az amerikai Jon Hallt egy motoros rendőr \"igazoltatja\".","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint 500 ezren látták azt a videót, amiben az amerikai Jon Hallt egy motoros rendőr...","id":"20181001_tesla_tesla_model_3_elektromos_auto_igazoltatas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=900bce83-b6b0-4c78-bec2-df18924d9f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95133c9d-4f47-47c3-94af-8d358a1bdf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_tesla_tesla_model_3_elektromos_auto_igazoltatas_video","timestamp":"2018. október. 01. 04:01","title":"Kiintette a rendőr a forgalomból az autóst, de ilyen jelenetre senki sem számított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","shortLead":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","id":"20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4448e79-628e-4021-aac6-de9d47ed6d13","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 09:30","title":"Több száz tő kendert nevelt a tetőtérben egy osztrák férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia egyik tagjának férjét, akinek zaklatási és korrupciós ügyei a rangos testület munkájának teljes szétzilálódásához vezettek. ","shortLead":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert...","id":"20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba633b5b-f30f-4431-ae04-aaca63bc82d3","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 01. 12:34","title":"Nemi erőszakért lecsukják a férfit, aki miatt idén nem adnak irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés fideszes alelnöke nem követi a híreket, így arról sem értesült, hogy a miniszterelnök Garancsi István vendégeként magánrepülővel jár focimeccsre.","shortLead":"Az Országgyűlés fideszes alelnöke nem követi a híreket, így arról sem értesült, hogy a miniszterelnök Garancsi István...","id":"20181001_Lezsak_Sandor_meg_csak_nem_is_hallott_Orban_maganrepulozeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf25214-3d56-4209-bae0-3bd80100d1d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Lezsak_Sandor_meg_csak_nem_is_hallott_Orban_maganrepulozeserol","timestamp":"2018. október. 01. 13:42","title":"Lezsák Sándor még csak nem is hallott Orbán magánrepülőzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutyasétáltató férfi vette észre, rászólt, így tudott a nő elmenekülni.","shortLead":"Egy kutyasétáltató férfi vette észre, rászólt, így tudott a nő elmenekülni.","id":"20181001_Volt_elettarsat_fojtogatta_majd_ki_is_rabolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8963a8d-5799-4a34-89f5-07995df72ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Volt_elettarsat_fojtogatta_majd_ki_is_rabolta","timestamp":"2018. október. 01. 17:23","title":"Volt élettársát fojtogatta, majd ki is rabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aszálytól szenvedő állataira költi mintegy 200 ezer dolláros lottónyereményét egy ausztrál gazda. A pénzből új vízforrások felkutatása mellett takarmányt vesz az állatainak. ","shortLead":"Az aszálytól szenvedő állataira költi mintegy 200 ezer dolláros lottónyereményét egy ausztrál gazda. A pénzből új...","id":"20180930_Szomjas_marhakra_kolti_nyeremenyet_a_szerencses_lottozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163aa53c-6e58-4f9c-9a98-040cc0d74ad3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Szomjas_marhakra_kolti_nyeremenyet_a_szerencses_lottozo","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:15","title":"Szomjas marhákra költi nyereményét a szerencsés lottózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683024f6-c40f-425b-b631-57697952c5a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt írja, így próbálja viszonozni azt a sok jó dolgot, amit az élettől kapott. ","shortLead":"A színész azt írja, így próbálja viszonozni azt a sok jó dolgot, amit az élettől kapott. ","id":"20181001_Csanyi_Sandor_Meseko_Alapitvany_szinmuveszeti_felveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=683024f6-c40f-425b-b631-57697952c5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191538b0-a625-4f83-ae65-90db0dca9a51","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Csanyi_Sandor_Meseko_Alapitvany_szinmuveszeti_felveteli","timestamp":"2018. október. 01. 10:11","title":"Mélyszegénységben élő fiataloknak segítene felkészülni a Színműre Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]