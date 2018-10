Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed27b455-b0b9-43b2-994b-b5a676a2bc49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetésekkel árasztották el az egyik népszerű kirgíz énekesnőt, Zerét. A „bűne” az volt, hogy új klipjében egy melltartóra vette fel zakóját, s a képsorokon jól látszott az alsónemű is.","shortLead":"Halálos fenyegetésekkel árasztották el az egyik népszerű kirgíz énekesnőt, Zerét. Halálos fenyegetésekkel árasztották el az egyik népszerű kirgíz énekesnőt, Zerét. A „bűne" az volt, hogy új klipjében egy melltartóra vette fel zakóját, s a képsorokon jól látszott az alsónemű is. A technológiai gondolkodás és értés nem megoldás a problémákra, hanem a probléma maga - állítja szerzőnk. Válasz Kozák Ákosnak a robotizációról írt cikkére. Válasz Kozák...","id":"20180930_Technologia_es_eszetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef479a-1c7f-43f8-b608-80bf663c6977","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_Technologia_es_eszetlenseg","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:14","title":"Technológia és eszetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","shortLead":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","id":"20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd27814-99d5-4064-ad63-6132d7602d47","keywords":null,"link":"/sport/20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","timestamp":"2018. október. 01. 15:31","title":"Kassai 300 nap után újra BL-meccset vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden rendben lesz-e.","shortLead":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden...","id":"20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040bd63d-89af-4700-adba-4d7b603f3b45","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","timestamp":"2018. október. 01. 12:38","title":"Drónnal néztük meg, hogy áll a Puskás-stadion újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem" volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]