Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","shortLead":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","id":"20181006_Noi_James_Bond_Soha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca5a5b-afcc-4d78-8d25-a88bcb116a46","keywords":null,"link":"/kultura/20181006_Noi_James_Bond_Soha","timestamp":"2018. október. 06. 08:05","title":"Női James Bond? Soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már néhány száz forintért szert lehet tenni különböző online szolgáltatásokhoz tartozó személyes bejelentkezési információkra, de az sem kerül milliókba, ha valaki egy másik személy teljes online tevékenységéhez tartozó adatait akarja megvásárolni. ","shortLead":"Már néhány száz forintért szert lehet tenni különböző online szolgáltatásokhoz tartozó személyes bejelentkezési...","id":"20181005_szemelyes_adat_biztonsag_ellopott_jelszo_bejelentkezesi_adatok_hitelkartya_bankkartya_adat_money_guru_ketfaktoros_hitelesites_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30952a-eda4-49cf-be35-f38f2f7346fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_szemelyes_adat_biztonsag_ellopott_jelszo_bejelentkezesi_adatok_hitelkartya_bankkartya_adat_money_guru_ketfaktoros_hitelesites_adatvedelem","timestamp":"2018. október. 05. 09:03","title":"1000 forintért megveheti valaki Facebook-hozzáférését, de 260 ezerért komplett online személyiséget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben, nehéz lesz azt kimagyarázni a NAV-nak.","shortLead":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben...","id":"20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c731d3f-87c4-43d8-907c-9fcacb88df53","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:10","title":"Így válhat a cég egy készletnyilvántartó program áldozatává, ha jön a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f1375-8c48-4d52-80d8-75d55b261d02","c_author":"Tamás Pál","category":"tudomany","description":"A technológiai átrendeződés megtanít bennünket valami másra, újra, eddig nem ismertre és annak működtetéséhez, előállításához bizonyára új emberi munkaerő is szükséges lesz. Tamás Pál szociológus hozzászólása a robotokról és új technológiákról szóló cikkeinkhez.","shortLead":"A technológiai átrendeződés megtanít bennünket valami másra, újra, eddig nem ismertre és annak működtetéséhez...","id":"20181005_Mi_lesz_a_munka_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29f1375-8c48-4d52-80d8-75d55b261d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca72b22-7896-4193-91b7-7bf63caa6513","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_Mi_lesz_a_munka_utan","timestamp":"2018. október. 05. 09:12","title":"Mi lesz a munka után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök erőszakkal vádolt főbírójelöltje ellen szervezett tüntetést szerinte Soros és mások pénzelték.","shortLead":"Az elnök erőszakkal vádolt főbírójelöltje ellen szervezett tüntetést szerinte Soros és mások pénzelték.","id":"20181005_Mar_Trump_is_elkezdte_a_sorosozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad35ba88-b0ba-473d-8ad5-4bb49e6f802b","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Mar_Trump_is_elkezdte_a_sorosozast","timestamp":"2018. október. 05. 15:56","title":"Már Trump is elkezdte a sorosozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Habony_lapja_ujsagirot_keres_130_netto_fizetes_irni_nem_kell_tudni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09c5160-7417-402d-b5e8-f973ce1d1c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Habony_lapja_ujsagirot_keres_130_netto_fizetes_irni_nem_kell_tudni","timestamp":"2018. október. 05. 09:09","title":"Habony lapja újságírót keres: 130 ezres nettó fizetés, íráskészség nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vendéget egyenesen a kórházba kellett vinni a KitKatClubból.","shortLead":"Egy vendéget egyenesen a kórházba kellett vinni a KitKatClubból.","id":"20181005_Veszelyes_bakterium_miatt_kellett_bezarni_egy_berlini_szexklubot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce6538-169b-42c7-a6da-2f6a030ab7d5","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Veszelyes_bakterium_miatt_kellett_bezarni_egy_berlini_szexklubot","timestamp":"2018. október. 05. 10:36","title":"Veszélyes fertőzés miatt kellett bezárni egy berlini szexklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is válaszolnia kell a polgármesternek a testületi ülésen feltett kérdésre, akkor is, ha azt egy ellenzéki képviselő intézi hozzá.","shortLead":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is...","id":"20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ed476-d334-46f8-90e8-40d36bf35ca8","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","timestamp":"2018. október. 05. 06:19","title":"Ilyen is van: a kormánymegbízott az ellenzéki képviselőnek adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]