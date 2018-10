Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfefe585-aebb-469c-9556-0f0922420312","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Chicago Marathon: Farah Európa-csúccsal győzött.","shortLead":"Chicago Marathon: Farah Európa-csúccsal győzött.","id":"20181007_Europacsuccsal_nyert_a_maratoni_futo_olimpiai_bajnok_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfefe585-aebb-469c-9556-0f0922420312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e93581-d328-48d2-897b-894485a6bd33","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Europacsuccsal_nyert_a_maratoni_futo_olimpiai_bajnok_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 07. 18:50","title":"Európa-csúccsal nyert a maratoni futó olimpiai bajnok Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80073f65-a212-4b85-948f-f87e191ecb7c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen egy egyedi vonalvezetésű, régi vágású V8-as német izomautó a közelmúltból, melyből 1000 Nm-es tisztán elektromos változat is készült. Mutatjuk az SLR utódját és a GT elődjét. ","shortLead":"Ilyen egy egyedi vonalvezetésű, régi vágású V8-as német izomautó a közelmúltból, melyből 1000 Nm-es tisztán elektromos...","id":"20181006_siralyszarnyas_korbefotoztunk_egy_gyonyoru_magyar_mercedes_sls_amgt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80073f65-a212-4b85-948f-f87e191ecb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666e8e8b-1132-42f2-b2ea-8446b997625c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181006_siralyszarnyas_korbefotoztunk_egy_gyonyoru_magyar_mercedes_sls_amgt","timestamp":"2018. október. 06. 06:41","title":"Sirályszárnyas: körbefotóztunk egy gyönyörű magyar Mercedes SLS AMG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","shortLead":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","id":"20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91a477d-9b73-4053-a1ab-ec0d2f8d8963","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","timestamp":"2018. október. 06. 12:59","title":"Mégsem szerveznek tüntetést Juhász Péterék október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak a nem házasságban élő heteroszexuálisok és a gyermeküket egyedül nevelők. Vélemény.","shortLead":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak...","id":"201840_csalad_elleni_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fb90d0-599a-4e6f-b087-4f38724b74f3","keywords":null,"link":"/vilag/201840_csalad_elleni_eroszak","timestamp":"2018. október. 06. 10:00","title":"Parászka Boróka: Család elleni erőszak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74246a8d-6bdc-4f80-b6d1-898f62261811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem volt még ennyire jó kamera egyetlen iPhone-ban sem, mint ami az iPhone Xs Maxba került, de ez sem volt elég ahhoz, hogy elnyerje a legjobb kamerás mobil címet a készülék.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire jó kamera egyetlen iPhone-ban sem, mint ami az iPhone Xs Maxba került, de ez sem volt elég...","id":"20181007_apple_iphone_xs_max_dxomark_legjobb_kameras_mobil_pontszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74246a8d-6bdc-4f80-b6d1-898f62261811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3ebcd-a8a6-42bb-b2c8-b4c82f5845c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_apple_iphone_xs_max_dxomark_legjobb_kameras_mobil_pontszamok","timestamp":"2018. október. 07. 20:03","title":"Megmérték, pontosan mennyire jó képeket csinál az új iPhone kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten – jelentette be a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten –...","id":"20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df5dc96-4120-4772-93c8-600598c9f2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","timestamp":"2018. október. 07. 10:03","title":"Találtak egy 3500 éves sírt Görögországban, és csodás módon sértetlen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123af762-c843-4b43-9d82-81f6859a32ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Válaszolva az amerikai űrhivatal Hold- és Mars-kutatási terveire, a Lockheed Martin bemutatta a Holdon leszállni képes űrhajójának modelljét.","shortLead":"Válaszolva az amerikai űrhivatal Hold- és Mars-kutatási terveire, a Lockheed Martin bemutatta a Holdon leszállni képes...","id":"20181006_lockheed_martin_holdra_szallo_urhajo_lunar_gateway_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123af762-c843-4b43-9d82-81f6859a32ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c5a808-d280-40e9-b5f7-dae301a7ff93","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_lockheed_martin_holdra_szallo_urhajo_lunar_gateway_nasa","timestamp":"2018. október. 06. 17:03","title":"Ez az űrhajó ingázhat majd négy emberrel a Hold és az űrállomás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók szerint az érzéstelenítésre használt ketamin szájon át bevéve gyorsan, hatékonyan és biztonságosan csökkenti a depressziós tüneteket. A depresszió gyors enyhítése új és fejlődő területe a betegség kezelésének, mivel a jelenlegi eljárásokkal legalább három hétig tart a jelentős javulás elérése.","shortLead":"Izraeli kutatók szerint az érzéstelenítésre használt ketamin szájon át bevéve gyorsan, hatékonyan és biztonságosan...","id":"20181007_depresszio_kezelese_ketamin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c9e869-808c-437b-8ccb-2947b7cff0f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_depresszio_kezelese_ketamin","timestamp":"2018. október. 07. 09:03","title":"Megvan a csodaszer a depresszió ellen? Elég durván hangzik: a lónyugtató ketamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]