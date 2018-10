Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem véletlenül nem szivárgott ki belőle semmi.","shortLead":"Nem véletlenül nem szivárgott ki belőle semmi.","id":"20181010_Mintha_allamtitok_lenne_olyan_ovintezkedesekkel_vedik_Michelle_Obama_oneletrajzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e435c47-0dca-40d7-8e54-f7abeeb4586f","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Mintha_allamtitok_lenne_olyan_ovintezkedesekkel_vedik_Michelle_Obama_oneletrajzat","timestamp":"2018. október. 10. 14:58","title":"Mintha államtitok lenne, olyan óvintézkedésekkel védik Michelle Obama memoárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","shortLead":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","id":"20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bf5969-580e-4970-9d6b-95cebc308935","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","timestamp":"2018. október. 11. 08:21","title":"Mert megteheti: Rolls-Royce-ra váltott az észak-koreai diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, a Google tényleg minden kérdésünkre válaszol. Még azokra is, amiket nem tettünk fel. ","shortLead":"Hát, a Google tényleg minden kérdésünkre válaszol. Még azokra is, amiket nem tettünk fel. ","id":"20181011_Google_Maps_utcakep_valas_terkep_ferj_feleseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62ebb39-a97b-4717-8be6-2b9e628192d8","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Google_Maps_utcakep_valas_terkep_ferj_feleseg","timestamp":"2018. október. 11. 15:52","title":"Elvált a férj, miután meglátta a feleségét egy másik férfival a Google Mapsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","shortLead":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","id":"20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f46a45-d82d-4c84-955b-aa9c172b2f6f","keywords":null,"link":"/sport/20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","timestamp":"2018. október. 11. 09:20","title":"Megvan a kilencedik magyar arany az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az első vizsgálatok szerint a hordozórakéta első fokozatának egyik eleme ütközött a második fokozattal. A baleset kihat a Nemzetközi Űrállomáson zajló munkára is.","shortLead":"Az első vizsgálatok szerint a hordozórakéta első fokozatának egyik eleme ütközött a második fokozattal. A baleset kihat...","id":"20181012_szojuz_urhajo_raketa_baleset_vizsgalat_nemzetkozi_urallomas_roszkoszmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d438d3e-9aeb-4511-8a6d-646f6e2f55ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_szojuz_urhajo_raketa_baleset_vizsgalat_nemzetkozi_urallomas_roszkoszmosz","timestamp":"2018. október. 12. 13:10","title":"Már gyanítják, mi okozta a Szojuz balesetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Lynzy Lab nevű, Texasban élő lány hétfőn tette fel a Youtube-ra egy szál gitáros dalát, amelyben Trump azon mondatán ironizál, miszerint \" félelmetes időket\" kell megélniük manapság a férfiaknak. A dalból kevesebb mint egy hét alatt lett sláger, Lynzy Lab pedig már közönség előtt, kórussal is fellépett vele. ","shortLead":"Egy Lynzy Lab nevű, Texasban élő lány hétfőn tette fel a Youtube-ra egy szál gitáros dalát, amelyben Trump azon...","id":"20181012_Szegeny_fiuk_remito_idoket_eltek__ot_nap_alatt_lett_gigaslager_a_Trumpon_ironizalo_dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8441e89-526c-4748-bd38-ad762cce7eed","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Szegeny_fiuk_remito_idoket_eltek__ot_nap_alatt_lett_gigaslager_a_Trumpon_ironizalo_dal","timestamp":"2018. október. 12. 11:43","title":"\"Szegény fiúk, rémítő időket éltek\" – öt nap alatt lett gigasláger a Trumpon ironizáló dalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5730855e-0cc7-4484-866b-64115638df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"307 km/h, elég korrekt, de hogyan lehet, hogy a sima M5 gyorsabb?","shortLead":"307 km/h, elég korrekt, de hogyan lehet, hogy a sima M5 gyorsabb?","id":"20181011_bmw_m5_competition_top_speed_vegsebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5730855e-0cc7-4484-866b-64115638df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1350595c-4035-49e9-b6f5-5cac234a00c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_bmw_m5_competition_top_speed_vegsebesseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:21","title":"Kihajtották a végsebességet a BMW M5 Competition változatából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő LMP-társelnök posztra, személyéről az október 20-ai részleges tisztújító kongresszuson dönt a párt.","shortLead":"Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő LMP-társelnök posztra, személyéről az október...","id":"20181012_demeter_marta_indul_az_lmp_tarselnoki_posztjaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6ac936-b7ec-4c97-ad7b-91a0097f3660","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_demeter_marta_indul_az_lmp_tarselnoki_posztjaert","timestamp":"2018. október. 12. 12:27","title":"Demeter Márta indul az LMP társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]