Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb egy négyéves gyereket küldtek haza úgy, hogy erről szüleit sem értesítették.","shortLead":"Legutóbb egy négyéves gyereket küldtek haza úgy, hogy erről szüleit sem értesítették.","id":"20181013_Az_USA_neha_ugy_toloncol_ki_ovodaskoru_gyerekeket_hogy_senki_nem_varja_oket_hazajukban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63c672-b092-48b0-bf10-e4c60c0e353c","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Az_USA_neha_ugy_toloncol_ki_ovodaskoru_gyerekeket_hogy_senki_nem_varja_oket_hazajukban","timestamp":"2018. október. 13. 14:49","title":"Az USA néha úgy toloncol ki óvodáskorú gyerekeket, hogy senki nem várja őket hazájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely megnyitás után megfagyasztja a konzolt. ","shortLead":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely...","id":"20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac03469-5673-4775-91e3-44adbc1c66a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","timestamp":"2018. október. 14. 20:43","title":"Vírusként terjedő üzenettől fagynak meg a PlayStationök, ha ilyet lát, nehogy megnyissa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114e7c9-f2ad-4ee9-86bc-a256548f1d9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évente átlagosan 1,3 kg szilvát fogyasztanak a magyarok, a hazai szilvaültetvények több mint fele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Pest megyében található. A minőségi magyar friss szilva és szilvapüré külföldön is keresett.","shortLead":"Évente átlagosan 1,3 kg szilvát fogyasztanak a magyarok, a hazai szilvaültetvények több mint fele...","id":"20181014_On_frissen_befozve_lekvarkent_vagy_folyekonyan_szereti_a_magyar_gyumolcsosok_mostohagyereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5114e7c9-f2ad-4ee9-86bc-a256548f1d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e267ec-0664-4e5c-b5da-6cc3c0d4dcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_On_frissen_befozve_lekvarkent_vagy_folyekonyan_szereti_a_magyar_gyumolcsosok_mostohagyereket","timestamp":"2018. október. 14. 17:02","title":"Ön frissen, befőzve, lekvárként vagy folyékonyan szereti a magyar gyümölcsösök \"mostohagyerekét\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A polgármester szerint egy lépéssel közelebb kerültek az Európai Unióhoz.","shortLead":"A polgármester szerint egy lépéssel közelebb kerültek az Európai Unióhoz.","id":"20181013_Grillcsirkek_miatt_fulladt_majdnem_verekedesbe_a_szerbiai_Lidlboltok_megnyitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb1892c-44b0-4dc5-9561-0b0a73f7a267","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Grillcsirkek_miatt_fulladt_majdnem_verekedesbe_a_szerbiai_Lidlboltok_megnyitoja","timestamp":"2018. október. 13. 12:39","title":"Grillcsirkék miatt fulladt majdnem verekedésbe a szerbiai Lidl-boltok megnyitója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf2a4f7-c21f-44e7-acc4-26420cf5a112","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Chaplin filmje alapján készült színdarabot Eszenyi Enikő rendezte. A diktátor címszereplője ifj. Vidnyánszky Attila lesz.



","shortLead":"A Chaplin filmje alapján készült színdarabot Eszenyi Enikő rendezte. A diktátor címszereplője ifj. Vidnyánszky Attila...","id":"20181013_Ma_szinpadra_all_A_diktator_a_Vigszinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bf2a4f7-c21f-44e7-acc4-26420cf5a112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46fc3ab-a410-451b-8029-21f7e8c5f470","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Ma_szinpadra_all_A_diktator_a_Vigszinhazban","timestamp":"2018. október. 13. 09:47","title":"Színpadra állt A diktátor a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott gyakorlólábat. ","shortLead":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott...","id":"20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4570a06-e2e5-4091-9563-ef1efa99f026","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","timestamp":"2018. október. 13. 20:19","title":"Átmeneti műlábat kapott egy sérült gólya - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ideje felrázni Brüsszelt! Védjük meg Európát!\" Ezzel a felütéssel készült kormányzati videó, amely Guy Verhofstadtot, az Európai Parlament liberális frakciójának vezetőjét állítja pellengérre, amiért támogatja a bevándorlást, és ismét összemossa a menedékkérőket a terroristákkal.","shortLead":"\"Ideje felrázni Brüsszelt! Védjük meg Európát!\" Ezzel a felütéssel készült kormányzati videó, amely Guy Verhofstadtot...","id":"20181013_bevandorlas_migracio_sargentini_jelentes_guy_verhofstadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97033d61-8e1f-48fe-b28c-a8c8b6be528e","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_bevandorlas_migracio_sargentini_jelentes_guy_verhofstadt","timestamp":"2018. október. 13. 14:43","title":"Manipulált idézettel kampányol maga mellett a kormány külföldön - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Délmagyar Chili Grand Prix szombati fordulóján a versenyzőknek egyre erősebb csípős paprikákat kell kóstolniuk. A tizedik körben már a világ egyik legbrutálisabb chilijét is el kell ropogtatniuk, amit aztán csípős pálinkával kell majd leöblíteniük. ","shortLead":"A Délmagyar Chili Grand Prix szombati fordulóján a versenyzőknek egyre erősebb csípős paprikákat kell kóstolniuk...","id":"20181013_Szegeden_patakokban_fog_folyni_a_konny_es_az_izzadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6447552f-17a8-444d-abb6-2feeb2a80841","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Szegeden_patakokban_fog_folyni_a_konny_es_az_izzadsag","timestamp":"2018. október. 13. 10:18","title":"Szegeden patakokban fog folyni a könny és az izzadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]