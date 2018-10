Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","shortLead":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","id":"20181017_Capa_nagydij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074f96-247b-439d-bef6-07a58231816a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181017_Capa_nagydij","timestamp":"2018. október. 17. 18:33","title":"A Honvédsuli fotósorozatával Bartha Máthé nyerte az idei Capa-Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08899432-3b8b-4112-a725-ffff5c8cb7d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brandon Lucas a YouTube-on dicsekedett el azzal 1,7 millió követőjének, hogy csalással játszik a Fortnite-ban. Nem kellett volna.","shortLead":"Brandon Lucas a YouTube-on dicsekedett el azzal 1,7 millió követőjének, hogy csalással játszik a Fortnite-ban. Nem...","id":"20181017_epic_games_fortnite_csalas_brandon_lucas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08899432-3b8b-4112-a725-ffff5c8cb7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3b93c5-74d4-4c68-8338-591efdae6e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_epic_games_fortnite_csalas_brandon_lucas","timestamp":"2018. október. 17. 12:33","title":"Beperelt egy játékost az Epic Games, mert csalt a Fortnite-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79b7cfc-eeca-4cda-b163-5a2e76e6b0d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 17 városban problémás a levegő, ezek közül négyben egészségtelen, 13-ban kifogásolt a minősége.","shortLead":"Összesen 17 városban problémás a levegő, ezek közül négyben egészségtelen, 13-ban kifogásolt a minősége.","id":"20181017_Negy_varosban_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b79b7cfc-eeca-4cda-b163-5a2e76e6b0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13e5dc8-ac15-4e49-8ed0-46a8553b31d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Negy_varosban_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2018. október. 17. 15:54","title":"Négy városban egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d602c8b4-8c23-429e-ac87-731317c9f289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hortobágy, Balaton, 4-es metró, pirospaprika és fürdőruhás lányok, ezt látják majd a külföldi tévénézők Magyarországról és Budapestről abban a két reklámban, melyet a napokban mutattak be.","shortLead":"Hortobágy, Balaton, 4-es metró, pirospaprika és fürdőruhás lányok, ezt látják majd a külföldi tévénézők Magyarországról...","id":"20181018_Budapest_Magyarorszag_uj_imazsvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d602c8b4-8c23-429e-ac87-731317c9f289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520207ab-07f9-41bb-a909-38560abf42f4","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Budapest_Magyarorszag_uj_imazsvideo","timestamp":"2018. október. 18. 13:14","title":"Újabb imázsvideót küldünk a világnak Magyarországról és Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter az ATV forrásai szerint fel is kérte a múzeum vezetésére az irodalomtörténészt, de ő nemet mondott.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter az ATV forrásai szerint fel is kérte a múzeum vezetésére az irodalomtörténészt, de ő nemet...","id":"20181016_ATV_Kasler_Takarot_szerette_volna_a_PIM_elere_de_o_nem_akar_palyazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14d877c-8f2d-4984-8b59-9e2f6981c9a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_ATV_Kasler_Takarot_szerette_volna_a_PIM_elere_de_o_nem_akar_palyazni","timestamp":"2018. október. 16. 16:16","title":"ATV: Kásler Takarót szerette volna a PIM élére, de ő nem akar pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem a magyar állam jóvoltából volt itt.","shortLead":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem...","id":"20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e814484-4cf8-4dc7-8d5e-76aa9dd3d4c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","timestamp":"2018. október. 17. 16:58","title":"Végtelenül kínos helyreigazítást tett közzé Mészáros tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017 elején bemutatott játékokat, mostantól azonban a csoportoknál is felbukkan majd a funkció.","shortLead":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017...","id":"20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e564e495-b1d1-4fe4-b7ca-7f5482aa7117","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","timestamp":"2018. október. 18. 09:33","title":"Készüljön: A Facebook-csoportok is megkapják a funkciót, amit állandóan nyomogatnak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9565f9-4cf0-4f92-a323-9583364f82fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tudósok új betűtípusa nem csak a kinyomtatott, az online szövegek memorizálásában is sokat segíthet, ha telepítjük a kapcsolódó bővítményt. ","shortLead":"Az ausztrál tudósok új betűtípusa nem csak a kinyomtatott, az online szövegek memorizálásában is sokat segíthet, ha...","id":"20181017_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegek_megjegyzese_online_szoveg_olvasas_a_neten_tanulasi_tippek_tanulasi_technikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e9565f9-4cf0-4f92-a323-9583364f82fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ae2ce6-e084-474e-8eb9-77fff0d50147","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegek_megjegyzese_online_szoveg_olvasas_a_neten_tanulasi_tippek_tanulasi_technikak","timestamp":"2018. október. 17. 08:03","title":"Ha ezt felteszi a gépére, könnyebben tanulhat meg bármilyen weboldalról bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]