Lőrincz Tamás hatalmas csatában 2-1-re legyőzte dél-koreai ellenfelét, így bejutott a kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájának vasárnapi fináléjába a budapesti birkózó-világbajnokságon. Bácsi Péter aranyérme után tehát újabbra van kilátás.","shortLead":"Lőrincz Tamás hatalmas csatában 2-1-re legyőzte dél-koreai ellenfelét, így bejutott a kötöttfogásúak 77 kilogrammos...","id":"20181027_Ujabb_magyar_aranyert_drukkolhatunk_a_birkozovbn","timestamp":"2018. október. 27. 18:17","title":"Újabb magyar aranyért drukkolhatunk a birkozó-vb-n" A politikus még a kampányban elismerte, hogy támasza nélkül nem sokra menne, mert nem ért a közgazdasághoz.","shortLead":"Chicagói neoliberális közgazdász a „brazil Trump"-ként emlegetett Jair Bolsonaro „esze". A politikus még a kampányban...","id":"20181029_Egy_kukkot_sem_ertek_a_gazdasaghoz_oszinte_beismeres_a_szelsojobb_diadalmaskodo_elnokjeloltjetol","timestamp":"2018. október. 29. 11:21","title":"„Egy kukkot sem értek a gazdasághoz"- őszinte beismerés a szélsőjobb diadalmaskodó elnökjelöltjétől" Vicsáj Srivaddhanaprabhát (nyugati átírásban Vichai) csodatévő legendaként tisztelték a közép-angliai kisvárosban. Talán nem véletlenül. ","shortLead":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi...","id":"20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","timestamp":"2018. október. 29. 11:22","title":"Leicester City: A thai tulajdonos csodát tett, de rajta nem tudtak segíteni a buddhista boncok" Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181028_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_3_Dobrosi_Laura","timestamp":"2018. október. 28. 15:00","title":"Döbrösi Laura: Úgy próbálok élni, hogy bármelyik pillanatban meghalhatok" Ivánka Katalin és András még nincs negyvenéves, de betonnal foglalkozó cégük öt kontinensen van jelen. Nem csupán a munkában, hanem a magánéletben is társai egymásnak.","shortLead":"Garázsvállalkozásként indultak, és ma már 60 fős céget üzemeltetnek. Ivánka Katalin és András még nincs negyvenéves, de...","id":"20181028_Ivanka_beton_portre","timestamp":"2018. október. 28. 19:15","title":"„A beton is lehet szép, ha jó kezekbe kerül" Hiába kereste több párt is, Baranyi Krisztina úgy döntött, függetlenként indul a jövő évi önkormányzati választáson Ferencvárosban.","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint áprilisban mindenki csődöt mondott. Hiába kereste több párt is, Baranyi Krisztina...","id":"20181029_Nem_ker_az_ellenzeki_partokbol_fuggetlenkent_indul_Ferencvarosban_az_Egyutt_volt_politikusa","timestamp":"2018. október. 29. 06:15","title":"Nem kér az ellenzéki pártokból, függetlenként indul Ferencvárosban az Együtt volt politikusa"