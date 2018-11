Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Fogolyszökés miatt keresi a rendőrség Katona Jánost
Ha látta, értesítse a rendőrséget!
2018. október. 31. 19:56 Közgyűjtemények toplistája: a korábbi éllovas Nemzeti Galéria lecsuszott az ötödik helyre
2017-ben a Mátyás-templomra és egyháztörténeti gyűjteményére, illetve a Magyar Zsidó Múzeumra és a Dohány utcai zsinagógára voltak kíváncsiak a legtöbben.
2018. november. 01. 07:50 A Wizz Air alapítója a poggyászokról: „az emberek nem vágynak luxuskörülményekre"
Lehet még növelni a jegyáron kívüli kiegészítő bevételek arányát, de nem sokáig – nyilatkozta Váradi József.
2018. november. 01. 10:02 Tüntettek Trump ellen a gyászoló Pittsburghben
Megosztott közösség várta a kegyeletét lerovó és együttérzését kifejező Donald Trump amerikai elnököt a pennsylvaniai Pittsburghben. Vezető politikusok egy része nem akart vele együtt mutatkozni, a városban tüntettek ellene.
2018. október. 31. 05:27 Máris megkezdődött a létszámleépítés a közszférában
A kormány a hosszú bizonytalanság és lebegtetés után mindössze két napot hagyott a végrehajtásra.
2018. október. 31. 10:44 Átadták a legnagyobb budapesti fürdőberuházást, lenyugodhatnak a kedélyek
Két évet csúszott, 832 millió forinttal drágább lett, és kicsit a környéket is megviselte, de kész a csillaghegyi strand.
2018. október. 31. 12:26 A Debreceni Egyetem szerint nem éltek vissza az igazságügyi szakértői pecsétekkel
Az intézmény visszautasítja a sajtóban megjelent állításokat, hogy az egyetem szakértői közalkalmazottként és vállalkozóként is leszámláztatnák maguknak az elvégzett munka díját.
2018. október. 31. 17:54 Már megint a kínaiak: 5 éven át lopták a titkokat az amerikai repülőgépgyártóktól
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium 10 embert vádolt meg, akik ipari kémkedést végeztek Kínának.
2018. október. 31. 14:03