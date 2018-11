Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fee7b32-9adc-4b53-b245-9cbc36af7acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgári engedetlenségi akció ez a szocialistáktól a szeméthelyzet miatt.","shortLead":"Polgári engedetlenségi akció ez a szocialistáktól a szeméthelyzet miatt.","id":"20181031_Az_MSZP_szemetet_vitt_a_Parlament_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fee7b32-9adc-4b53-b245-9cbc36af7acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e49f3b-3156-4e24-a2c8-d02b552a3f94","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Az_MSZP_szemetet_vitt_a_Parlament_melle","timestamp":"2018. október. 31. 13:46","title":"Az MSZP szemetet vitt a Parlament mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napirendre akarták volna venni a helyi képviselők a mentelmi jogától megfosztott Simonka György ügyét, de a testület fideszes többsége ezt nem engedte.","shortLead":"Napirendre akarták volna venni a helyi képviselők a mentelmi jogától megfosztott Simonka György ügyét, de a testület...","id":"20181031_Oroshazan_nem_lehet_tema_Simonka_ugye_a_fideszes_kepviselok_nem_engedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2849cfa7-6148-4969-a674-f3a49705cbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Oroshazan_nem_lehet_tema_Simonka_ugye_a_fideszes_kepviselok_nem_engedik","timestamp":"2018. október. 31. 11:30","title":"Orosházán nem lehet téma Simonka ügye, a fideszes képviselők nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c0ac16-8913-4b35-9794-bf8419e9fed4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szeptemberben szignózott szerződésből derült ki, hogy a propagandaminisztériumként elhíresült Miniszterelnöki Kabinetiroda több közösségi oldal, köztük a Facebook és a Twitter felületén megjelent bejegyzéseket és cikkeket figyeltet egy magáncéggel. 