Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kiberbiztonsági vállalat által felfedezett, GreyEnergy névre keresztelt csoport fő tevékenysége a kémkedés és felderítés, amely feltehetően egy későbbi nagyszabású szabotázsakció előkészítésére szolgál.","shortLead":"Az ESET kiberbiztonsági vállalat által felfedezett, GreyEnergy névre keresztelt csoport fő tevékenysége a kémkedés és...","id":"20181102_eset_blackenergy_greyenergy_kritikus_infrastruktura_aramhalozatok_kibertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59ebb94-ea68-42b3-b109-b5d0b45f395d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_eset_blackenergy_greyenergy_kritikus_infrastruktura_aramhalozatok_kibertamadas","timestamp":"2018. november. 02. 10:03","title":"ESET: nagyszabású szabotázsakció készül az áramhálózatok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkahelyén is élt szenvedélyének az Egyesült Államok földtani intézetének egy dolgozója, ám arra már nem számított, hogy a vírussal teli oldalak látogatása nagyon nem tesz majd jót a hálózatnak.","shortLead":"Munkahelyén is élt szenvedélyének az Egyesült Államok földtani intézetének egy dolgozója, ám arra már nem számított...","id":"20181101_egyesult_allamok_foldtani_intezet_geologus_pornograf_tartalom_szexfilm_oldal_virus_malware","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ede24-b367-4cbe-865e-882737ac6963","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_egyesult_allamok_foldtani_intezet_geologus_pornograf_tartalom_szexfilm_oldal_virus_malware","timestamp":"2018. november. 01. 12:03","title":"9000 pornóoldalt nyitott meg, állami rendszereket fertőzött meg az amerikai hivatalnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d937e3-7949-4019-aea9-b7e047685dee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút szeptemberben ütötte el egy autó, egy Dárdai által dedikált focimezt adnának el, melynek bevételét a fiú családja kapja.","shortLead":"A fiút szeptemberben ütötte el egy autó, egy Dárdai által dedikált focimezt adnának el, melynek bevételét a fiú...","id":"20181031_Komaban_fekvo_13_eves_focistanak_gyujt_penzt_egyesulete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14d937e3-7949-4019-aea9-b7e047685dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef61434-1b09-48cc-b89f-f0c520d103c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Komaban_fekvo_13_eves_focistanak_gyujt_penzt_egyesulete","timestamp":"2018. október. 31. 19:30","title":"Kómában fekvő 13 éves focistának gyűjt pénzt egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a Microsoft számára a cél: bekerülni az ezermilliárd dolláros cégek (egyelőre még csak egyetlen tagot számláló) klubjába. Egy nagyon fontos lépést mindenesetre megtettek a redmondiak, maguk mögé utasították a korábban biztos befutónak tartott Amazont.","shortLead":"Egyre közelebb a Microsoft számára a cél: bekerülni az ezermilliárd dolláros cégek (egyelőre még csak egyetlen tagot...","id":"20181031_microsoft_masodik_legertekesebb_amerikai_ceg_piaci_kapitalizacio_amazon_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39235aa8-47ba-4b8e-965f-6d975221ed5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_microsoft_masodik_legertekesebb_amerikai_ceg_piaci_kapitalizacio_amazon_apple","timestamp":"2018. október. 31. 17:03","title":"Mi történt? Az Apple után már nem az Amazon az amerikaiak második legértékesebb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"November első hétvégéjén is 20 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok. Emellett esőre és napsütésre is készülni kell.","shortLead":"November első hétvégéjén is 20 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok. Emellett esőre és napsütésre is készülni kell.","id":"20181101_Marad_az_oszi_tavasz_november_elso_napjaiban_is_20_fok_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d1fdf-61c6-4b2c-ba49-1c40eba96998","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Marad_az_oszi_tavasz_november_elso_napjaiban_is_20_fok_lesz","timestamp":"2018. november. 01. 21:39","title":"Marad az őszi tavasz: november első napjaiban is 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8600d776-8580-4145-87a5-8cfb879a2825","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baltával ütötte a nagymamája fejét, majd a szemetesben próbálta elrejteni a holttestét. Az egy évvel ezelőtti sarkadkeresztúri brutális gyilkosság iratait a napokban adta át a rendőrség az ügyészségnek.","shortLead":"Baltával ütötte a nagymamája fejét, majd a szemetesben próbálta elrejteni a holttestét. Az egy évvel ezelőtti...","id":"20181101_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_no_aki_baltaval_olte_meg_a_nagymamajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8600d776-8580-4145-87a5-8cfb879a2825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a87dce2-896b-4349-92d6-bd7cabd8b824","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_no_aki_baltaval_olte_meg_a_nagymamajat","timestamp":"2018. november. 01. 21:37","title":"Életfogytiglant is kaphat a nő, aki baltával ölte meg a nagymamáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af774c49-4f7f-4259-aa26-fb86c9fc83f8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Még mindig látszanak a brutális támadás nyomai Makai Viktória arcán. Ő az az ultrafutón, akit október 14-én próbált megerőszakolni egy férfi. A támadás részleteiről már nem szívesen beszél, viszont egy ma induló kampányba készült kisfilmben minden benne van. Ezzel, illetve sokkoló fotóival az erőszak megelőzésére akarja felhívni a figyelmet. Interjú.","shortLead":"Még mindig látszanak a brutális támadás nyomai Makai Viktória arcán. Ő az az ultrafutón, akit október 14-én próbált...","id":"20181101_Makai_Viktoria_ultrafuto_szexualis_eroszak_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af774c49-4f7f-4259-aa26-fb86c9fc83f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1afe21-aa9f-46f5-8c4b-2e473747686f","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Makai_Viktoria_ultrafuto_szexualis_eroszak_kampany","timestamp":"2018. november. 01. 10:00","title":"Makai Viktória: \" A kiszolgáltatottság érzése jön elő álmomban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569fb7d7-0d55-4db2-bd53-908c033f60cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2017-ben a Mátyás-templomra és egyháztörténeti gyűjteményére, illetve a Magyar Zsidó Múzeumra és a Dohány utcai zsinagógára voltak kíváncsiak a legtöbben.","shortLead":"2017-ben a Mátyás-templomra és egyháztörténeti gyűjteményére, illetve a Magyar Zsidó Múzeumra és a Dohány utcai...","id":"201839_kozgyujtemenyek_toplistaja_akorabbi_ellovas_nemzeti_galeria_lecsuszott_azotodik_helyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=569fb7d7-0d55-4db2-bd53-908c033f60cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1cba6a-94be-4b5a-b43b-fbd0be9e561d","keywords":null,"link":"/itthon/201839_kozgyujtemenyek_toplistaja_akorabbi_ellovas_nemzeti_galeria_lecsuszott_azotodik_helyre","timestamp":"2018. november. 01. 07:50","title":"Közgyűjtemények toplistája: a korábbi éllovas Nemzeti Galéria csak ötödik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]