Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e64f1f13-ac96-499f-8ae2-3300f6eee22b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A közösségi médiában könnyen kiadják a dühüket, kampányokat szerveznek, aktívak - ám amikor el kellene menni voksolni, már egyáltalán nem annyira tevékenyek. ","shortLead":"A közösségi médiában könnyen kiadják a dühüket, kampányokat szerveznek, aktívak - ám amikor el kellene menni voksolni...","id":"20181103_Segit_a_sor_es_az_ingyenkaja__a_fiatalok_Amerikaban_is_lustak_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e64f1f13-ac96-499f-8ae2-3300f6eee22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8629f219-3666-4349-a5a7-409037d723b1","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Segit_a_sor_es_az_ingyenkaja__a_fiatalok_Amerikaban_is_lustak_szavazni","timestamp":"2018. november. 03. 11:40","title":"Segít a sör és az ingyenkaja? - a fiatalok Amerikában is lusták szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","shortLead":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","id":"20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582e8d8b-d7b7-4aa5-958c-425329082766","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","timestamp":"2018. november. 03. 08:20","title":"Újabb gyanús csomagot kapott egy demokrata párti amerikai milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980e871c-4567-454f-b32b-cb9b6e069567","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Az orosz elnök és Sebastian Kurz kancellár idén már négy találkozón van túl, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor csak kettőn. Nem ezért, de Kurz és Orbán viszonya nem felhőtlen. A menekültügyben elfoglalt álláspontja miatt a magyar kormány nagy reményeket fűzött ugyan a fiatal osztrák politikus hatalomra kerüléséhez, aztán kiderült, hogy az illiberalizmust nem szereti. ","shortLead":"Az orosz elnök és Sebastian Kurz kancellár idén már négy találkozón van túl, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor csak...","id":"201841__osztrakorosz_vizitek__kulunleges_kapcsolat__gazugyek__erdekek_menten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=980e871c-4567-454f-b32b-cb9b6e069567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad04072-fa80-4ef6-a326-27c4d63b7dc4","keywords":null,"link":"/vilag/201841__osztrakorosz_vizitek__kulunleges_kapcsolat__gazugyek__erdekek_menten","timestamp":"2018. november. 04. 11:00","title":"Az osztrák kormányfő többször találkozik Putyinnal, de másképp a barátja, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat az építkezéseknek, kérdés, milyen tartalomhoz készül a forma.","shortLead":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat...","id":"201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adbb182-984f-4011-89e3-e34a46f9610e","keywords":null,"link":"/itthon/201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","timestamp":"2018. november. 04. 09:00","title":"A kultúrharcot a nagyberuházások frontján is vívják, és sok csata vesztésre áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"E héten 630 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. Ehhez csak öt számot kellett eltalálni, mutatjuk.","shortLead":"E héten 630 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. Ehhez csak öt számot kellett eltalálni, mutatjuk.","id":"20181103_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bc5b14-1076-4ec7-a2da-660efd7f1e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. november. 03. 19:23","title":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe13121e-ea4e-4636-afac-98a6d9dc1c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt is vállalná, hogy a neje morog emiatt. Utána pedig a baráti köre átvenné.","shortLead":"Még azt is vállalná, hogy a neje morog emiatt. Utána pedig a baráti köre átvenné.","id":"20181104_Nogradi_Gyorgy_befogadna_egy_menekultet_ha_az_eleg_jol_nez_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe13121e-ea4e-4636-afac-98a6d9dc1c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1e9fc8-465a-4d8d-be55-8cbb471a08a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nogradi_Gyorgy_befogadna_egy_menekultet_ha_az_eleg_jol_nez_ki","timestamp":"2018. november. 04. 09:36","title":"Nógrádi György befogadna egy menekültet, ha az elég jól néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil személyek adatait más országoknak is továbbíthatják.","shortLead":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil...","id":"20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b417a86e-98dc-450c-b647-fb15ca4602e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","timestamp":"2018. november. 03. 09:53","title":"Biometrikus adatgyűjtésbe kezd a Magyar Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Küszöbön áll egy megállapodás a világ egyik legnagyobb kínai autóipari beszállító vállalatával – mondta a Sanghajban tartózkodó Szijjártó Péter.","shortLead":"Küszöbön áll egy megállapodás a világ egyik legnagyobb kínai autóipari beszállító vállalatával – mondta a Sanghajban...","id":"20181104_Kinai_autoipari_orias_johet_Magyarorszagra_30_milliardos_beruhazasrol_van_szo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ac12ba-99ce-4569-9c6b-9ae3bca3b6b7","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Kinai_autoipari_orias_johet_Magyarorszagra_30_milliardos_beruhazasrol_van_szo","timestamp":"2018. november. 04. 12:33","title":"Kínai autóipari óriás jöhet Magyarországra, 30 milliárdos beruházásról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]