Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8ccc08f-18cd-4067-af99-a63ecfc96598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria tekintélye sérülhet azzal, hogy az osztrák kormány úgy döntött, az ország kilép az ENSZ globális migrációs csomagja elfogadásának folyamatából - közölte Alexander Van der Bellen. Valószínűnek nevezte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, hogy Lengyelország sem csatlakozik a csomaghoz.","shortLead":"Ausztria tekintélye sérülhet azzal, hogy az osztrák kormány úgy döntött, az ország kilép az ENSZ globális migrációs...","id":"20181102_Migracio_Van_der_Bellen_szerint_Ausztria_jo_hirneve_forog_kockan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ccc08f-18cd-4067-af99-a63ecfc96598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a91dbb-c609-4059-9925-c78df1240933","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Migracio_Van_der_Bellen_szerint_Ausztria_jo_hirneve_forog_kockan","timestamp":"2018. november. 02. 18:37","title":"Migráció: Az osztrák államfő szerint Ausztria jó hírneve forog kockán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3aa79b-b558-4112-bca3-e5f638fcb688","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges ékformájú sportkocsinak talán csak egyetlen hibája van. Hogy mindössze egyetlen példány készült belőle.","shortLead":"Ennek a különleges ékformájú sportkocsinak talán csak egyetlen hibája van. Hogy mindössze egyetlen példány készült...","id":"20181103_mutatunk_egy_japan_hiperautot_amirol_velhetoen_meg_sosem_hallott_dome_zero_petersen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3aa79b-b558-4112-bca3-e5f638fcb688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d9bb32-a795-469d-a693-b2e257ea9459","keywords":null,"link":"/cegauto/20181103_mutatunk_egy_japan_hiperautot_amirol_velhetoen_meg_sosem_hallott_dome_zero_petersen","timestamp":"2018. november. 03. 06:41","title":"Mutatunk egy japán hiperautót, amiről vélhetően még sosem hallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42eff46c-d49a-44fc-a25a-172bb490a812","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mintha csak egy kosztümös filmből léptek volna ki a versenyzők!","shortLead":"Mintha csak egy kosztümös filmből léptek volna ki a versenyzők!","id":"20181103_Nem_mindennapi_bicikliverseny_zajlik_Pragaban__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42eff46c-d49a-44fc-a25a-172bb490a812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5dac9-582e-4dd5-bce1-650cfdacf89d","keywords":null,"link":"/elet/20181103_Nem_mindennapi_bicikliverseny_zajlik_Pragaban__fotok","timestamp":"2018. november. 03. 14:47","title":"Nem mindennapi bicikliverseny zajlott Prágában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d473a137-5ebf-4a5f-ba30-9317eb6b48a2","c_author":"RTL Hírek","category":"sport","description":"Több helyen megrepedt a veséje, akkora ütést kapott Kóka női kézilabdacsapatának egyik játékosa a múlt hétvégi megyei első osztályú meccsen. A 20 éves sportolót mentő vitte kórházba, ahol veséjének egy részét el kellett távolítani.","shortLead":"Több helyen megrepedt a veséje, akkora ütést kapott Kóka női kézilabdacsapatának egyik játékosa a múlt hétvégi megyei...","id":"20181102_Tobb_helyen_repedt_meg_a_veseje_meccs_kozben_a_kokai_kezilabdas_lanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d473a137-5ebf-4a5f-ba30-9317eb6b48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e1dab2-081b-4788-bd0a-9d4a8b4f86b9","keywords":null,"link":"/sport/20181102_Tobb_helyen_repedt_meg_a_veseje_meccs_kozben_a_kokai_kezilabdas_lanynak","timestamp":"2018. november. 02. 20:26","title":"Több helyen repedt meg a veséje meccs közben a kókai kézilabdás lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt péntek este New Yorkban tartóztatták le, mert megütött egy férfit, akivel egy parkolóhelyen vesztek össze.","shortLead":"A színészt péntek este New Yorkban tartóztatták le, mert megütött egy férfit, akivel egy parkolóhelyen vesztek össze.","id":"20181103_A_letartoztatott_Alec_Baldwin_szerint_o_nem_verekedett_csak_a_kattintasvadasz_hiroldalak_vadoljak_ezzel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40e0ec8-72ac-42df-9a6c-f3bc89ff0414","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_A_letartoztatott_Alec_Baldwin_szerint_o_nem_verekedett_csak_a_kattintasvadasz_hiroldalak_vadoljak_ezzel","timestamp":"2018. november. 03. 12:12","title":"A letartóztatott Alec Baldwin szerint ő nem verekedett, csak a kattintásvadász híroldalak vádolják ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a68210-0f53-4a62-a980-94adba3dccb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spanyol és argentin paleontológusok 110 millió évvel ezelőtt élt őslények maradványait találták meg Argentína Neuquén tartományában. ","shortLead":"Spanyol és argentin paleontológusok 110 millió évvel ezelőtt élt őslények maradványait találták meg Argentína Neuquén...","id":"20181103_Uj_dinoszauruszfaj_csontvazara_bukkantak_Argentinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a68210-0f53-4a62-a980-94adba3dccb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f701a5c-3ba0-4201-8c0c-78857f305f6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_Uj_dinoszauruszfaj_csontvazara_bukkantak_Argentinaban","timestamp":"2018. november. 03. 19:40","title":"Új dinoszauruszfaj maradványait ásták elő Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás megkezdése előtt. Ebből kettőt Oscar-esélyesnek tartanak.","shortLead":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás...","id":"20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb3768d-3f2d-41e5-8d2b-ca499a45c119","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","timestamp":"2018. november. 02. 15:27","title":"Hagyományt tör a Netflix: előbb mozi, aztán online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele annak, hogy Gergely Ágnes felkavaró könyve 1972-ben megjelenhessen Magyarországon. Interjú a szerzővel.","shortLead":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele...","id":"201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f8639-8ff9-4bcc-84d2-3f527aa4f1e9","keywords":null,"link":"/kultura/201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","timestamp":"2018. november. 04. 14:30","title":"Egy regénymentés története, avagy így (is) működött a cenzúra a szocializmusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]