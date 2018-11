Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes közismerten hatalmas Spice Girls-rajongó. Irtó aranyos képet osztott meg gyerekkorából. ","shortLead":"Az énekes közismerten hatalmas Spice Girls-rajongó. Irtó aranyos képet osztott meg gyerekkorából. ","id":"20181106_A_kis_pizsamas_Adelenal_senki_nem_orul_jobban_az_ujra_osszeallt_Spice_Girlsnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e2882c-481c-41b4-b017-c425d490adfc","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_A_kis_pizsamas_Adelenal_senki_nem_orul_jobban_az_ujra_osszeallt_Spice_Girlsnek","timestamp":"2018. november. 06. 10:37","title":"A kis pizsamás Adele-nál senki nem örül jobban az újra összeállt Spice Girlsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan kell érteni azt, hogy a munkavállaló halálával nem szűnik meg a fizetett éves szabadsághoz való joga? Kérhetik-e az örökösök az elhunyt rokonuk megmaradt szabadnapjai után járó pénzt? Ebben az ügyben döntött az Európai Bíróság.","shortLead":"Hogyan kell érteni azt, hogy a munkavállaló halálával nem szűnik meg a fizetett éves szabadsághoz való joga? Kérhetik-e...","id":"20181106_A_munkavallalonak_holtaban_is_jar_a_szabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93ceef3-6823-42f3-ad88-39851b57b692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_A_munkavallalonak_holtaban_is_jar_a_szabadsag","timestamp":"2018. november. 06. 12:40","title":"A munkavállalónak holtában is jár a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcdb6cf-8dbc-4026-abb7-9282ff1de0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit közvetlenül a vonata indulása előtt fogták el a pályaudvaron. ","shortLead":"A férfit közvetlenül a vonata indulása előtt fogták el a pályaudvaron. ","id":"20181106_Nemetorszagba_akart_szokni_az_eltavon_levo_rab_a_Keletiben_fogtak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcdb6cf-8dbc-4026-abb7-9282ff1de0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134bc03d-ce61-4365-b5dc-5edc9f592118","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Nemetorszagba_akart_szokni_az_eltavon_levo_rab_a_Keletiben_fogtak_el","timestamp":"2018. november. 06. 09:45","title":"Németországba akart szökni az eltávon lévő rab, a Keletiben fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre a Sargentini-jelentésre leadott szavazatuk miatt. ","shortLead":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre...","id":"20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45a6c7-1b57-438e-8c19-5d4ed7a14fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","timestamp":"2018. november. 06. 10:11","title":"Nem is vizsgálta az ügyészség, hogy hazaárulók-e a magukat feljelentő DK-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebdb1e3-9057-433e-896f-0c751cd2ccb8","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2018. november. 05. 15:18","title":"\"Ellenség lesz mindenki, aki kételkedni mer\" – új dallal jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A középső szakasz felújítására vonatkozó ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határidejét fél éve tologatják, most december 5-re.","shortLead":"A középső szakasz felújítására vonatkozó ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határidejét fél éve...","id":"20181106_Hetedjere_modositja_a_BKV_a_3as_metro_felujitasanak_kozbeszerzesi_kiirasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf0a00-9f58-4dc9-9d01-ec4887fa4e28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Hetedjere_modositja_a_BKV_a_3as_metro_felujitasanak_kozbeszerzesi_kiirasat","timestamp":"2018. november. 06. 13:26","title":"Hetedjére módosította a BKV a 3-as metró felújításának közbeszerzési kiírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7f5997-308c-4998-8179-02793cdd0990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyesek szerint tökéletesen életképtelen a projekt, ez a videó viszont azt mutatja, hogy a Devel Sixteen ma már vezethető állapotú.","shortLead":"Egyesek szerint tökéletesen életképtelen a projekt, ez a videó viszont azt mutatja, hogy a Devel Sixteen ma már...","id":"20181107_video_egy_holgy_probalhatta_ki_eloszor_az_5000_loerosnek_igert_dubaji_hiperautot_devel_sixteen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef7f5997-308c-4998-8179-02793cdd0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aed4b3-3e3f-4cab-979d-a26cc7df3e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_video_egy_holgy_probalhatta_ki_eloszor_az_5000_loerosnek_igert_dubaji_hiperautot_devel_sixteen","timestamp":"2018. november. 07. 08:21","title":"Videó: egy hölgy próbálhatta ki először az 5000 lóerősnek ígért dubaji hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem okozott gondot eladni valamit, és most még azzal sem kell bíbelődnie, hogy felépítsen egy márkát.","shortLead":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem...","id":"20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c713c9-4eae-48a4-98b8-29089f11c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","timestamp":"2018. november. 05. 16:10","title":"Narancsléárusból vízkirály: Balogh Levente útja az Olympostól a Pepsiig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]