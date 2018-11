Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d02565e7-52b1-4120-9d0f-307ff73013f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kaliforniai erdőtűz elérte Los Angelest, elrendelték Malibu kiürítését. Lady Gagát evakuálták, Kim Kardashian még kitart, Caitlyn Jenner otthona leégett. ","shortLead":"A kaliforniai erdőtűz elérte Los Angelest, elrendelték Malibu kiürítését. Lady Gagát evakuálták, Kim Kardashian még...","id":"20181110_A_pusztito_erdotuz_nem_valogat_Lady_Gagat_evakualtak_Caitlyn_Jenner_otthona_leegett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02565e7-52b1-4120-9d0f-307ff73013f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a807dc-0acd-464d-9ccd-70d19a439b82","keywords":null,"link":"/elet/20181110_A_pusztito_erdotuz_nem_valogat_Lady_Gagat_evakualtak_Caitlyn_Jenner_otthona_leegett","timestamp":"2018. november. 10. 12:01","title":"A pusztító tűz nem válogat: menekülnek a hollywoodi sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","id":"20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4522ad-3d8c-44ad-ac79-c9d3bb585913","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","timestamp":"2018. november. 10. 12:37","title":"Váratlanul felmondott Meghan Markle asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaélésgyanús esetek miatt \"bünteti\" hazánkat az Unió, amit a kormány kommunikál, hogy a migránsok befogadásának elutasítása miatt, egyszerűen nem igaz, mondta Jávor Benedek.","shortLead":"Visszaélésgyanús esetek miatt \"bünteti\" hazánkat az Unió, amit a kormány kommunikál, hogy a migránsok befogadásának...","id":"20181109_Javor_A_kormany_is_tudja_hogy_a_korrupciogyanus_ugyek_miatt_nem_jonnek_az_EUs_penzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fa49a9-fabf-4079-82aa-ce3fb5d62fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Javor_A_kormany_is_tudja_hogy_a_korrupciogyanus_ugyek_miatt_nem_jonnek_az_EUs_penzek","timestamp":"2018. november. 09. 11:11","title":"Jávor: A kormány is tudja, hogy a korrupciógyanús ügyek miatt nem jönnek az EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég nemcsak a régióban, Skandináviában is sikeres, az új gyárral 100 munkahellyel teremt.","shortLead":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég...","id":"20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e858ed-32ab-45a1-9a2b-2f8e70ea5f0c","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","timestamp":"2018. november. 10. 09:54","title":"4,5 milliárdot adtunk a vécépapírgyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7df4c5-889b-4edc-953c-e0970a8019b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Ujra_eladta_a_sirkoves_a_temetokbol_lopott_vazakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7df4c5-889b-4edc-953c-e0970a8019b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c5ee6f-3751-43b4-999b-1ddf6207e7db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Ujra_eladta_a_sirkoves_a_temetokbol_lopott_vazakat","timestamp":"2018. november. 09. 14:44","title":"Újra eladta a sírköves a temetőkből lopott vázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szívtelennek nevezte az elnök reakcióját a Kaliforniában pusztító erdőtüzekre.","shortLead":"Az énekesnő szívtelennek nevezte az elnök reakcióját a Kaliforniában pusztító erdőtüzekre.","id":"20181110_Katy_Perryt_teljesen_kiboritotta_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc11bb6c-e792-4530-9905-f789db799a90","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Katy_Perryt_teljesen_kiboritotta_Donald_Trump","timestamp":"2018. november. 10. 14:08","title":"Katy Perryt teljesen kiborította Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nemcsak a testet, de a szellemet is építeni akarjuk” – írta a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia oldalán Mészáros Lőrinc, amikor bejelentette, átadják a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontot.","shortLead":"„Nemcsak a testet, de a szellemet is építeni akarjuk” – írta a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia oldalán Mészáros...","id":"20181110_Meszaros_Lorinc_Mi_nemcsak_labdarugokat_kepzunk_hanem_embereket_nevelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac07a50-8be2-4ce7-a1cf-3c74d1717137","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Meszaros_Lorinc_Mi_nemcsak_labdarugokat_kepzunk_hanem_embereket_nevelunk","timestamp":"2018. november. 10. 15:23","title":"Mészáros Lőrinc: Mi nemcsak labdarúgókat képzünk, hanem embereket nevelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","shortLead":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","id":"20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c66d19c-2d4f-45d6-86a1-c01a9368d48d","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","timestamp":"2018. november. 09. 13:38","title":"Terrorcselekmény a melbourne-i késes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]