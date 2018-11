Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7fdf1a4-e60a-4a1a-8e15-8815dc795021","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Nem nálunk persze, hanem az USA-ban, és ott is csak jeles napokon. Minden a raviolival kezdődött.\r

\r

","shortLead":"Nem nálunk persze, hanem az USA-ban, és ott is csak jeles napokon. Minden a raviolival kezdődött.\r

\r

","id":"20181109_Ingyen_koszt_veteranoknak_es_katonaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fdf1a4-e60a-4a1a-8e15-8815dc795021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d3906d-b50d-4a4c-840f-43d9cb669629","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ingyen_koszt_veteranoknak_es_katonaknak","timestamp":"2018. november. 10. 08:38","title":"Ingyen koszt veteránoknak és katonáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városliget fejlesztéséért és a Magyar Állami Operaház beruházásaiért felel majd.","shortLead":"A Városliget fejlesztéséért és a Magyar Állami Operaház beruházásaiért felel majd.","id":"20181109_Miniszteri_biztossa_neveztek_ki_Baan_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296a87f4-2d45-4528-a5c8-0a211cb4fa58","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Miniszteri_biztossa_neveztek_ki_Baan_Laszlot","timestamp":"2018. november. 09. 20:43","title":"Miniszteri biztossá nevezték ki Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","shortLead":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","id":"20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93364ad5-b335-4e49-b45c-7742c800f3ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","timestamp":"2018. november. 10. 09:03","title":"Akkora jéghegy szakadt le az Antarktiszról, mint fél Budapest – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db970a0-f0ff-48d3-8bd8-3b2de877f521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ágaskodó lovas olasz sportkocsikból a legutóbbi negyedévben közel 2300 darab talált gazdára, ami ebben a kategóriában kiváló teljesítmény. ","shortLead":"Az ágaskodó lovas olasz sportkocsikból a legutóbbi negyedévben közel 2300 darab talált gazdára, ami ebben...","id":"20181110_viszik_mint_a_cukrot_szarnyalnak_a_ferrari_eladasok_es_a_divatterepjaro_meg_csak_most_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db970a0-f0ff-48d3-8bd8-3b2de877f521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed7882e-1141-4505-8439-623324a639fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_viszik_mint_a_cukrot_szarnyalnak_a_ferrari_eladasok_es_a_divatterepjaro_meg_csak_most_jon","timestamp":"2018. november. 10. 11:21","title":"Viszik, mint a cukrot: szárnyalnak a Ferrari-eladások és a divatterepjáró még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05262dd-14e8-4a3a-a4d7-a5dacdec278f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyhatósági választások a függetlenek előretörését hozták.","shortLead":"A helyhatósági választások a függetlenek előretörését hozták.","id":"20181111_Erosodtek_a_magyar_partok_a_szlovakiai_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05262dd-14e8-4a3a-a4d7-a5dacdec278f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296f573b-59d8-43c0-ac57-fd0624f65c4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Erosodtek_a_magyar_partok_a_szlovakiai_valasztason","timestamp":"2018. november. 11. 11:52","title":"Erősödtek a magyar pártok a szlovákiai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"8-9 hónapig is eltarthat a nyomozás a kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak gyanúja miatt indított nyomozásban. A feljelentést tevő kislányt már meghallgatta a rendőrség, szakértők is vizsgálták. Erről semmilyen információ nem szivárgott ki. Az ügyben két ismert vízilabdázót vádoltak meg a nyilvánosságban, akik visszautasították ezt. Mi indokolhatta egy \"nulladik\" fázisban lévő ügy nyilvánosságra kerülését, és milyen következményekkel jár ez? Ennek jártunk utána.","shortLead":"8-9 hónapig is eltarthat a nyomozás a kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak gyanúja miatt indított nyomozásban...","id":"20181110_ugyved_vizilabdazo_botrany_szexualis_eroszak_kislany_vad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23486438-d937-427e-a070-0fe97d69d575","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_ugyved_vizilabdazo_botrany_szexualis_eroszak_kislany_vad","timestamp":"2018. november. 10. 10:00","title":"A szégyen megmarad – két hónapja hozták hírbe a vízilabdásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82c2ec6-eefb-4bc6-a60d-65448f999630","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb bizonyíték arra, hogy mennyire tisztelték őket az ókorban.","shortLead":"Újabb bizonyíték arra, hogy mennyire tisztelték őket az ókorban.","id":"20181111_Elkepeszto_macskamumiakat_talaltak_Egyiptomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f82c2ec6-eefb-4bc6-a60d-65448f999630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb656bfc-ba64-4ffe-bbd8-d2a1ff359eec","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Elkepeszto_macskamumiakat_talaltak_Egyiptomban","timestamp":"2018. november. 11. 07:43","title":"Elképesztő macskamúmiákat találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vöröskereszt szerint mára veszélyesebb a helyzet, mint volt.","shortLead":"A Vöröskereszt szerint mára veszélyesebb a helyzet, mint volt.","id":"20181110_Nem_valt_be_a_kormany_szamitasa_nem_a_szallokra_mentek_a_hajlektalanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3263912-37ea-44b0-8c49-2ef2e37776ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Nem_valt_be_a_kormany_szamitasa_nem_a_szallokra_mentek_a_hajlektalanok","timestamp":"2018. november. 10. 08:30","title":"Nem vált be a kormány számítása, nem a szállókra mentek a hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]